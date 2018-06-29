Двойные стандарты футбольного праздника

Яркий праздник футбола длится на небольшом кусочке нашей страны уже две недели. Дружелюбная атмосфера, песни, танцы, обнимашки, любовь, пиво (и не только) рекой. Совершенно лояльные и вежливые сотрудники правопорядка, которые с улыбкой взирают на некоторые «шалости». Однако эта благожелательность распространяется не на всех. Есть градация на «своих» и «чужих». На тех, кому «можно», а кому «нельзя». Есть праздник и веселье для одних и «нарушение общественного порядка» для других. Причем «свои» здесь гости - иностранцы, а «чужие», хозяева - россияне.

За пиво — протокол и штраф

Тверская улица. По ней, как практически по всему центру Москвы, в обе стороны идут потоки людей в разной атрибутике и с разными флагами: мексиканцы, сербы, аргентинцы, нигерийцы. Ну и наши, само собой.

Впереди меня идут немцы и пьют пиво из жестяных банок. Издалека навстречу показался наряд полиции из трех человек. Они не обращают никакого внимания на германцев, но оживляются при виде молодой российской пары, которая идет с теми же банками пенистого напитка. С довольной улыбкой на лице, чуть ли не вприпрыжку несутся в их сторону.

— Здравствуйте, лейтенант бу-бу-бу-бу, — заводит стандартную шарманку полицейский. Его коллеги стоят по обе стороны от него.

Я замечаю, что банка пива у наших ребят ещё не откупорена.

Подхожу. На шее у меня болтается аккредитация с пометкой «Медиа», в левой руке раскрытая журналистская «корочка». Привычка, выработанная десятилетиями профессиональной деятельности.

— А что ребята сделали? — Интересуюсь.

— Как что? Распивают алкоголь на улице, — злобно отвечает мне старший наряда. — По законам Российской Федерации это запрещено

— А те люди впереди не распивают? Они не нарушают законы Российской Федерации? - «закладываю» я германцев. Хотя обычно так никто не поступает. Поймали — не переводи стрелки.

Командир делает вид, что не замечает моего вопроса. Умеют они отмолчаться, когда нужно и принципиальность проявить, когда не нужно.

— Представьтесь, пожалуйста! — продолжаю «переть», помахивая журналисткой «корочкой». - Вот я вам представляюсь. Пожалуйста. Могу и паспорт предъявить. А вам стыдно представиться?

На обоюдное счастье мимо идут мексиканцы, также прихлебывая пиво. С довольным видом тычу пальцем в их сторону и как бы вопрошаю: «А это как?» Полицейские недовольно идут своей дорогой дальше. Не завидую я следующим встреченным россиянам. А молодая пара, испуганно молчит.

— Что же вы так к русским болельщикам несправедливо относитесь? — кричу вслед наряду.

Этот вопрос остался без ответа, как, в общем-то, и ожидалось. Случай, произошедший на Тверской, к сожалению, не единичный, а потому и показательный.

Более того, как объяснили «знающие люди», мне отчасти повезло. Никто во время мундиаля не хочет лишнего скандала, тем более с представителем СМИ. А так могли «пришить» что-нибудь связанное с «сопротивлением и неповиновением сотрудникам правоохранительным органов».

Иностранцев не трогать

Следующая картина. Едем в Сапсане из Москвы в Санкт-Петербург на матч Россия-Египет. В вагонах сидят вперемежку люди чуть ли не всего мира — не только россияне и египтяне. По вагону идут сотрудники полиции.

— Молодые люди, вам же известно, что распивать алкогольные напитки в поезде нельзя. Есть же специальный вагон-ресторан — начинает разговор полицейский с российскими болельщиками, которые пили пиво - Будем принимать меры.

— Вы видели, сколько в этом ресторане пиво стоит?! — возмущается кто-то из российских фанатов.

— Ничего не знаю, — отвечает человек в форме.

Они подсаживаются к россиянам, между ними происходит диалог, который не слышен и, видимо, «решив вопрос», спустя несколько минут наряд продолжают свой путь.

— И вы распиваете?! - слышится радостный голос сотрудника охраны правопорядка у других мест со столиком. Оказалось, что за ним попивают пивко шведы. Для которых, как и для финнов, Северная столица город не чужой.

— Ай доунт спик рашн — отвечают гости.

— Они не русские, а иностранцы — говорит кто-то из сидящих в другом кресле.

— Да пусть пьют, — говорит полицейскому напарник.

-Тогда, присмотрите за ними, чтобы они не хулиганили, — просит русских соседей полицейский.

Скандинавы продолжают пировать и смеяться.

— У них инструкции — иностранцев лишний раз не прессовать по мелочам, — объясняет сидящий рядом человек. — Я стюардом буду работать на матчах в Питере. У нас такие же инструкции. Им должно понравиться у нас в стране, да и не поймут они, что ты им пытаешься сказать — легче просто не обращать внимание.

— Но это же двойные стандарты, — говорю я своему соседу.

— Ну мы же никуда не денемся, а иностранцы должны вернуться, — делает заключение он.

Да и, как я понимаю, штраф с них особенно не взыщешь. Человек уедет в свою страну, как его искать? А план, видимо, существует.

Добро пожаловать, дорогие хозяева!

Хочу, чтобы меня правильно поняли. Мы гостям всегда рады. Гостю — лучшее место в доме. Гостю — первый кусок. Гостю — любая помощь и поддержка. Но нигде, где мне доводилось бывать, не относятся к своим гражданам хуже, чем к приезжим. Нигде нет слепого преклонения и ненужного лебезения перед иностранцами. К сожалению, тема не нова. Об этом классики писали ещё два века назад. Достаточно Грибоедова вспомнить с его «французиком из Бордо». В других странах законы действуют одинаково для всех - как для своих, так и для чужих. Независимо от того, праздник это или рабочие будни.

Наблюдая все это, начинаешь понимать, что после окончания чемпионата мира та удивительная страна, которую в некоторых городах нам показывают на протяжении вот двух недель, уедет вместе с гостями из Европы, Азии, Америки и Австралии. А мы же останемся здесь — вместе с невыездными и хмурыми сотрудниками полиции. Для которых банка пива у тебя в руке — повод испортить настроение даже в самый лучший день, а собственный соотечественник — человек какого-то второго сорта. Человек, у которого обязанностей больше, чем прав, для которого степень ответственности (если, конечно, это не вражеский агент) совсем другая, чем для иностранцев, которым прощается все. И мы можем радоваться, только если пристроимся к ним.

А как хочется, чтобы кроме призыва «Добро пожаловать, дорогие гости!» был бы и лозунг — «Добро пожаловать, дорогие хозяева!».