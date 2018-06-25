Профессиональные спортсмены – дармоеды

Идёт чемпионат мира по футболу, околофутбольные публикации заполнили все, даже неспортивные, издания, и вот под футбольный шумок в РФ принят ряд античеловеческих законопроектов. Из них: Повышение пенсионного возраста,Повышение НДС до 20%, Ожидается повышение тарифов на ОСАГО. Сюда же можно смело добавить недавнее резкое повышение цен на бензин. И это притом, что во время чемпионата запрещены любые митинги и протесты. Неплохо?