А ЗАЧЕМ НАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ?К вышвыриванию команды РФ с бразильской олимпиады. Почему мы горевать по сему поводу не намерены?Думаю, что никакого национального горя по поводу неучастия РФ в олимпийских играх нет. Не пора ли вообще стать первой страной мира, которая покончит с профессиональным спортом? Ибо он для нации бесполезен, хотя и пожирает огромные деньги. Нужен прежде всего массовый спорт. Как и качественные прорывы в развитии страны.Так что нынешний допинговый скандал – горе только для Кремля и бесполезных профи-спортсменов. Но не для нас.БЕССМЫСЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫКремль давно заменил реальную работу по подъему страны на имитацию бурной деятельности. Он сам ушел в чисто символическо-имиджевое пространство. Когда какая-нибудь олимпиада для него стократ важнее качества жизни и развития нашего народа. Ну, на этом поле Кремлю и нанесли сокрушительный имиджевый удар. Пускай сам и горюет. Нас это не волнует.С точки зрения Максима Калашникова, профессиональный спорт давно превратился в обременительную, но бесполезную для страны игрушку. На него в РФ тратится денег в разы больше, чем на науку. Прошли те времена, когда спорт заменял войну и служил свидетельством высоких достижений той или иной страны. Ну, что нам от побед на всяких олимпиадах и чемпионатах профессиональных людей-функций, от их медалей? От этого у русских не появляется качественных рабочих мест, от этого мы не становимся образованными и зажиточными людьми со своими домами и с тремя детьми у каждой семьи. От этого у нас не появляется современных отраслей промышленности, страна не уходит от статуса сырьевого придатка всего мира. От этого в РФ не строится больше жилья или автострад.Сегодня первенство страны, ее развитость доказывается прежде всего научно-промышленной развитостью оной, ее смелыми прорывами в новациях, зажиточностью граждан и их гражданскими свободами. А не тем, что кто-то там от имени страны прыгает и бегает. Неофеодальной, сырьевой РФ, становящейся захолустьем и землей нового рабства, никакие олимпийские медали не помогут. Она все равно остается пугалом даже для Украины.Даже к нашему здоровью так называемый «спорт высоких достижений» не имеет никакого отношения. От того, что специально обученные особи соревнуются на стадионах, а десятки миллионов обывателей при этом смотрят на это у экранов «дебилоящиков» (с куревом и пивком), здоровье нации не улучшается. При этом сами профессиональные спортсмены становятся инвалидами, приобретая букет травм и болезней. А поскольку они только тем и занимались, что тренировались – то еще и умственными инвалидами они становятся.Профессиональный спорт давно сидит на допингах, ибо его рекорды давно вышли за грань физических возможностей организма. Попытка увеличить скорость бега на стометровке на несколько секунд уже угрожает разрушением позвоночника. К чему тогда содержать ораву наемных спортсменов, тратя на них бешеные деньги – если при этом недофинансируются и наука, и образование, и медицина РФ? Если содержание одного футболиста стоит столько же, сколько 11 новых тяговых тракторов типа «Кировец»? К чему кормить всю эту ораву околоспортивных чиновников и манагеров на НАШИ денежки?Мнение Максима Калашникова: я предпочту страну вовсе без профессионального спорта, зато с современной интеллектроникой, с полетами на Марс, с быстровозводимыми домами на каждую семью. А главное – страну с множеством здоровых детей, коим обеспечены и прекрасное образование, и отличное здоровье, и перспективы в жизни. Предпочту страну, где впервые в мире создается раса сверхспособных людей (следующая ступень эволюции сапиенса). Раса, победившая физическое старение.К бесу профессиональный спорт и миллиардные затраты на него! Эти деньги лучше направить в фундаментальную и прикладную науку, реально создающую новые знания. А значит – и принципиально новые технологии. Нам важнее не ноги футболистов, а мозги нации. Пусть профессиональный спорт существует на деньги рекламодателей, болельщиков и жертвователей. Бюджет не должен тратить на него ни копейки. Нам всякие мутко не требуются.При этом собственно спорт у русских никуда не денется. Просто он будет полезным, массовым.СПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯМаксим Калашников, например, никогда не смотрит спортивные игрища по ТВ и не ходит зрителем на стадионы. Я предпочитаю годами посещать качалку и бассейн. Как и многие другие. Самому надо заниматься, причем в удовольствие.Именно на народные спортклубы, бассейны и недорогие стадионы должны идти бюджетные деньги. Причем отказ от архидорогого профспорта позволит построить и содержать в десятки раз больше таких объектов и структур, нежели сегодня.Зачем нам нужен массовый спорт, он же – здоровый образ жизни? Для того, чтобы нация была крепкой, выносливой, мускулистой. Не подверженной гиподинамическим недугам обитателей городов. Массовый спорт должен воспитывать силу воли свободных граждан, готовить воинов (свободный гражданин – воин), отличных работников и предпринимателей. Спорт должен давать навыки командных действий и обеспечивать национальное единство. Спорт есть замена алкоголя, наркотиков и табака. Спорт должен носить по возможности утилитарный характер.Каким образом? Режиссер Роман Газенко, служивший срочную еще в Союзе, в группе наших войск в Восточной Германии, рассказал мне о том, что их часть располагалась рядом с частью армии ГДР. И если наши по утрам бегали на зарядку в брюках и майках, то немцы – всегда в полной боевой выкладке. То бишь, каждое утро восточногерманский солдат отрабатывал небольшой марш-бросок.Отличный принцип! С этой точки зрения полезный спорт – двуборье-биатлон. Он готовит сразу и выносливых лыжников, и хороших стрелков. Резерв для армии и возможного ополчения. Я бы еще вернул в биатлон стрельбу из боевой винтовки калибром 7,62 мм, как было до начала 70-х. Точно так же полезно и пятиборье, где совмещаются стрельба, фехтование, конная езда, бег и плавание. Смысл таких видов спорта – не рекорды ставить, а подготовить как можно больше сильных и волевых людей.Нам больше нужны спортивное ориентирование, кроссы со стрельбой и преодолением водных преград. Нам больше нужны любительская легкая атлетика и боевые искусства, причем именно в массовой форме. Качалки тоже нужны – они очень закаляют характер. А для того, чтобы люди умели работать и действовать сообща, необходимы командные игры. Цель – получить исполненного достоинства гражданина-бойца, умного и волевого, способного производить здоровое потомство и быть человеком высшего сорта. Интеллектуалам и творцам крепкие мышцы никогда не мешали. Чем лучше кровь омывает мозг – тем плодотворнее творчество. Креаклы – задохлики и извращенцы – нам не нужны. Мне милее сильный и умный обитатель футурополиса – человек гармоничного эллинского идеала.«Не исключено, что мы можем стать свидетелями рождения новой расы, расы мужчин, которыми движет спортивное мастерство, являемое ими на спортивных площадках. Но эту же самую спортивную силу такие мужчины никогда не станут проявлять без лишней на то надобности в обыденной жизни. Это будет физически сильная раса, нравственно и духовно окрепшая. Эта раса не будет знать заката, так как она готова бороться за свои права и физически окажется приспособлена к этому. Люди этой расы будут помогать своему противнику, верх над которым одержат в справедливом спортивном поединке. И они будут бесстрашны в желании устранить несправедливость!»Так говорил в 1929 году американец Эйвери Брэндедж, энтузиаст олимпийского движения. (Цитирую по книге В.Васильченко «Нордические олимпийцы»). Золотые слова! Но только не профессионально-деляческий «спорт высоких достижений», а именно массовый народный спорт и в силах породить такую породу людей.Добавлю лишь одно: массовый народный спорт возможен лишь в условиях сильной высокотехнологичной, автоматизировано-роботизированной экономики и разумного протекционизма. Там, где граждане достойно зарабатывавют и располагают временем для атлетических занятий.Политика же нынешней «элиты» РФ – превратить население в нездоровых особей, вынужденных ишачить денно и нощно за грошовые жалованья. Пусть эти безвольные и слабые людишки, обессилев и изнервничавшись, потом дуют пиво и смотрят спорт лишь по ТВ. Оставаясь покорным электоральным стадом.У нас будет иначе!КОГДА ЛЮДИ БЫЛИ УМНЕЕЕще в 1920-1930-е годы люди отличались здравым смыслом и прагматичностью.Вот что писал французский социалистический журнал «Народ» в 1936 году, воспевая именно массовый (а не профессиональный) спорт:«Представьте себе бесчисленную армию юношей и девушек: сильных, здоровых, закаленных спортом, загоревших на солнце. И все они маршируют правильными полковыми порядками. Они все мобилизуются вокруг красных знамен. И все эти бессчетные батальоны маршируют несколько часов кряду…» (цитирую по «Нордическим олимпийцам» А.Васильченко).Перенесемся в Германию тех же времен. Там тоже реяли красные флаги, хотя и со свастикой. В 1933 г. журнал «Физические упражнения» писал:«Все наше физическое воспитание должно иметь военно-спортивный характер. Оно должно формировать сплоченные команды, безусловное послушание, пунктуальность – короче говоря, все, что подобает солдатскому духу».В 1893 г. социал-демократический «Рабочий гимнастический союз» принципиально отказался от стремления к рекордам – как от вредного для здоровья дела. Главное – физическая крепость и здоровье людей.Потому в Германии 1930-х развивался прежде всего прикладной, прагматический – народный – спорт. Как, впрочем, и в СССР. В Союзе спорт делали массовым и военно-прикладным. Он назывался «физической культурой».«И мы при опасности вмигСпортивные сменим снарядыНа шашку, гранату и штык…»Так пелось в «Марше советских физкультурников».Перед олимпиадой 1936 года глава Немецкой лаборатории стрелкового оружия, отставной генерал Кнут, требовал от государства создания множества народных стрельбищ. Именно для военной закалки немецкого народа.Берлинский спортивный клуб «Комета», как пишет А.Васильченко, организовал соревнования – марш в полной боевой выкладке.Глава немецкого олимпийского комитета Карл Дим провозглашал:«Немец более не может позволить себе быть презираемым. Немец должен требовать, чтобы Германия завоевывала мир. Это должно стать лозунгом для всех наших устремлений в области культуры, науки, искусства, экономики…»Дим – враг наш, но его философия мне нравится. Ее надо применить для русских.Даже технический спорт немцы тогда использовали для развития и моторизации страны. 11 февраля 1933 года Гитлер объявил программу национальной моторизации. С отменой налогов на автотранспорт (естественно, только немецкого производства), со снижением налогов на предприятия автопрома, со строительством шоссе-автобанов, с государственным содействием гоночному спорту.Да, наш вражина действовал очень толково – не сравнить с практикой нынешних властей РФ. В отличие от них, он не покупал гоночные «болиды» за рубежом и не соблазнял народ возможностью в кредит покупать привозные «тачки» – он поощрял постройку отечественных машин. Причем они делались опытными моделями для мощных двигателей, которые затем пойдут в массовую серию. Строились не трассы «Формулы-1» в Сочи (где гоняют только импортные авто), а сеть 4-х полосных автобанов по всей стране. Автопром Германии превращался в не ангары по крупноузловой сборке импортных авто, как нынешние «автозаводы» РФ, а в предприятия полного цикла, производящие отличную автотехнику.Надо сказать, очень поучительный для нас пример. Пример весьма делового подхода…Я бы и автогонки в РФ сделал бы состязаниями отечественных серийных машин и самоделок. Оно намного полезнее.К ЧЕРРТУ ЭТОТ МОРОК!Так что Максим Калашников горевать по поводу недопущения команды РФ на олимпиаду-2016 не станет. Мне наплевать на профессиональный спорт. Он – часть политики расейской «элиты» по обеспечению деградации нашего народа.Наша власть перестанет финансировать профспорт как вредную и бессмысленную сферу. Деньги эти пойдут на массовый спорт и его структуры. Он станет кузницей по производству умных, сильных и здоровых граждан. А к этому мы приложим и государственную программу производства здоровой, целебной и функциональной пищи. «Пищи богов» без синтетической вкусо-ароматической химии – номерных «Е». Только с естественными добавками в виде углекислотных докритических экстрактов из полезных растений и пряностей. Как мы это делаем с «Биоцевтикой». Мы будем производить вкусный хлеб с целительными добавками из экстракта березовой коры. Выпеченный из твердых, высоких сортов пшеницы. Производство которой в Великой России получит государственное стимулирование. В рамках Меагапроекта развития сельского хозяйства.Мы проведем индустриализацию (уже с роботикой), создав спрос на работу науки и образования. И в разы увеличим их финансирование.И к черту все эти пустопорожние и разорительные олимпиады! Сила, мощь, развитость и богатство нашего народа, наши достижения, наше справедливое общество и станут той «парадной витриной», что поразит воображение всего мира. Не идиотские футбольные клубы с игроками на миллионы евро, а статные и красивые русские – повелители машин и раса звездолетчиков – станут лицом Великой России.А из-за допингового скандала и недопущения команды РФ на игры в Рио пускай рыдают в Кремле. Эти карлики пытались заменить реальную индустриализацию РФ и победу в Новороссии на спортивно-помпезные имитации? Фальшивыми медальками замещали реальные успехи в развитии страны? Ну, и огребли по полной.Мы к этому равнодушны. У нас – дела и планы поважнее.

Источник: nashaplaneta.su