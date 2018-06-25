Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять. Выпуск 1
Передача посвящена ответам на вопросы слушателей.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Мы разобрали такие вопросы и реплики:
“Народное Славянское радио, Я сделал свой вывод, кто для Вас Боги на основании Вашего цитирования Вед, где сказано, что наши предки – это Боги с других планет. А как же тогда духи?”
“А я не прощу гибель своих Предков на войне, и оккупацию фашистами моей Земли, и предателей Родины! Они живые во мне глаголят!”
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Источник: www.youtube.com