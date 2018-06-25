Главная » Видео, Мировоззрение

Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять. Выпуск 1

14:26. 25 июня 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Передача посвящена ответам на вопросы слушателей.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Мы разобрали такие вопросы и реплики:

“Народное Славянское радио, Я сделал свой вывод, кто для Вас Боги на основании Вашего цитирования Вед, где сказано, что наши предки – это Боги с других планет. А как же тогда духи?”

“А я не прощу гибель своих Предков на войне, и оккупацию фашистами моей Земли, и предателей Родины! Они живые во мне глаголят!”

Нам очень Важно Ваше мнение!
Пожалуйста, пишите Ваши отзывы и комментарии.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>