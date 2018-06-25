Новости Славянского Мира. Выпуск 103
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
В Челябинске появился памятник Бабе Яге.
https://vk.com/slavyanskiy_koordinato…
В Павловске 25 июня состоится выставка «Из нас слагается народ».
https://vk.com/club146318143?w=wall-1…
Продолжим артефактами земель славянских
Биоглифы в Краснодарском крае: исследователи наткнулись на артефакт мелового периода.
https://www.rusdialog.ru/science/1492…
Четырёхсот тысячелетние колесницы найдены в Индии
https://qrius.com/bronze-age-relics-d…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Жителей и гостей Камчатки приглашают посетить фестиваль «Мы – славяне»
http://kamculture.ru/zhitelej-i-goste…..
С 25 по 29 июля в Тверской области, Кимрского района, у деревни Топорок: пройдёт Фестиваль русской культуры и истории “Былинный Берег 2018″
https://vk.com/bylinniy_bereg_event
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 25 июня, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Выпуск 1-й»
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
26 июня, вторник
История изучения НЛО в США и СССР часть первая
Автор-сказитель – Вадим Чернобров
27 июня, среда
История изучения НЛО в США и СССР часть вторая
Автор-сказитель – Вадим Чернобров
28 июня, четверг
Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях
Автор-сказитель – Дмитрий Лапшинов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 30 июня, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Ярослав Васильевич Смеляков. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com