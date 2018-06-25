Новости Славянского Мира. Выпуск 103

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



В Челябинске появился памятник Бабе Яге.

https://vk.com/slavyanskiy_koordinato…



В Павловске 25 июня состоится выставка «Из нас слагается народ».

https://vk.com/club146318143?w=wall-1…



Продолжим артефактами земель славянских



Биоглифы в Краснодарском крае: исследователи наткнулись на артефакт мелового периода.

https://www.rusdialog.ru/science/1492…



Четырёхсот тысячелетние колесницы найдены в Индии

https://qrius.com/bronze-age-relics-d…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Жителей и гостей Камчатки приглашают посетить фестиваль «Мы – славяне»

http://kamculture.ru/zhitelej-i-goste…..



С 25 по 29 июля в Тверской области, Кимрского района, у деревни Топорок: пройдёт Фестиваль русской культуры и истории “Былинный Берег 2018″

https://vk.com/bylinniy_bereg_event



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 25 июня, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Выпуск 1-й»

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



26 июня, вторник

История изучения НЛО в США и СССР часть первая

Автор-сказитель – Вадим Чернобров



27 июня, среда

История изучения НЛО в США и СССР часть вторая

Автор-сказитель – Вадим Чернобров



28 июня, четверг

Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях

Автор-сказитель – Дмитрий Лапшинов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 30 июня, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Ярослав Васильевич Смеляков. Ведущий передачи – Виктор Маслов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com