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Новости Славянского Мира. Выпуск 103

01:01. 25 июня 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

В Челябинске появился памятник Бабе Яге.
https://vk.com/slavyanskiy_koordinato…

В Павловске 25 июня состоится выставка «Из нас слагается народ».
https://vk.com/club146318143?w=wall-1…

Продолжим артефактами земель славянских

Биоглифы в Краснодарском крае: исследователи наткнулись на артефакт мелового периода.
https://www.rusdialog.ru/science/1492…

Четырёхсот тысячелетние колесницы найдены в Индии
https://qrius.com/bronze-age-relics-d…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

Жителей и гостей Камчатки приглашают посетить фестиваль «Мы – славяне»
http://kamculture.ru/zhitelej-i-goste…..

С 25 по 29 июля в Тверской области, Кимрского района, у деревни Топорок: пройдёт Фестиваль русской культуры и истории “Былинный Берег 2018″
https://vk.com/bylinniy_bereg_event

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 25 июня, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Выпуск 1-й»
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

26 июня, вторник
История изучения НЛО в США и СССР часть первая
Автор-сказитель – Вадим Чернобров

27 июня, среда
История изучения НЛО в США и СССР часть вторая
Автор-сказитель – Вадим Чернобров

28 июня, четверг
Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях
Автор-сказитель – Дмитрий Лапшинов

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 30 июня, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Ярослав Васильевич Смеляков. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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