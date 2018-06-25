Эссе: Глубинное Государство Иллюминатов

Строки басни Крылова "Волк и Журавль": https://vsebasni.ru/krylov/volk-i-juravl.html "Что волки (Иллюминаты) жадны (до Власти), всякий знает: Волк (Общество Иллюминатов), евши (тайно правя миром), никогда Костей (Добра) не разбирает. За то на одного из них пришла беда: ... (Судные Дни / Жатва началась в мире)"

Когда зародилось Глубинное Государство в нашем мире...Ответ на этот вопрос прост тем, что он совпадает с датой образования Общества Иллюминатов в конце 18 века. Второе его Тёмное рождение произошло в 19 веке.Началом зарождения Общества Иллюминатов можно назвать Дни Французской Революции с 1789 года, когда начались облавы на членов Масонского Общества. Это стало причиной основания множества ложных, побочных обществ, внутри которых были спрятаны высшие чины Масонов. После окончания революции все дочерние общества были распущены, но одно из них спустя годы было восстановлено. Так в Европе сформировались две масонские ложи: Левая - истинная и Правая - ложная. Через полвека Правая Ложа вышла в лидеры, а ещё позже от неё откололось Общество Иллюминатов, члены которого желали больше проявлять в мире своё Влияния и не делать это тайно.

Третье рождение Общества Иллюминатов в Энергиях Тьмы произошло в 1952 году, когда США заключило Соглашение с нацистами фашисткой Германии об исследованиях в Антарктиде Древнего Города Преадамитов и их инопланетных технологий. Договорённость между Нацистами и США была достигнута по желанию на это Общества Иллюминатов, которое представлял американский президент Эйзенхауэр. Этого контракта добивались обе стороны, поэтому все были довольны его результатами. Согласно Соглашению Нацисты смогли войти во все правительственные американские инфраструктуры связанные с аэрокосмическими разработками и биомедицинскими исследованиями. Они считали, что именно за Америкой будет то Будущее, которого они желали для мира со времён развития фашисткой Германии в первой половине прошлого века.

Соглашение с Нацистами имело побочный эффект, ибо вместе с ними в США пришли и тёмные пришельцы - Драконийцы и Рептилоиды, которые стали Теневым Правительством стоящим над Мировым. Оно состояло из высших чинов Общества Иллюминатов: Рокфеллер (умер в 2017 году), Буш Старший, Киссинджер, Бжезинский (умер в 2017 году), Елизавета Вторая (умерла в 2017 году), Ротшильд, Сорос, Буш Младший, Билл Клинтон. Именно эти Девять неИзвестных встали во главе Глубинного Государства, чтобы тайно править нашим миром. Титул Пиндара (Pindar) - Культового Лидера или скорее, генерального директора планеты, всегда принадлежал Семье Ротшильдов. Он передавался по праву наследования Главе Дома - с весны 2018 года этот титул взял на себя внук Дэвида Рене де Ротшильда.

Какова была политика Глубинного Государства...

Членская пирамида Общества Иллюминатов была обширнейшей, а сеть её Влияния на развитие нашего мира огромным. В каждой, даже в самой маленькой стране мира, при власти тайно стояли члены иллюминатского общества, которые беспрекословно выполняли распоряжения Мирового Правительства. План мирового Порядка каждому новому главе страны, который вставал у власти, привозил Киссинджер выполняющий роль секретаря при Рокфеллере - главе Мирового Правительства. Ослушаться Приказа было нельзя, потому что за любой шаг в сторону тут же следовала расплата от шантажа до убийства. Все средства давления на людей власти, которыми пользовались Иллюминаты, были шаблонными и ограниченными устрашением и насилием.

План мирового господства включал в себя некоторые основы тайного правления миром Глубинным Государством. Суть Тёмного Порядка заключалась в зомбировании людей установками определённой жизни, в чём главную роль играла реклама и кино. В них закладывались ложные Коды: на поведение в обществе, образ жизни в семье, образование, лечение, питание, будущую жизнь, которая не предусматривалась светлой и благостной, а полной страданий и лишений, обогащения и властвования над слабыми. Где угнетение и насилие впитывалось с молоком матери не зависимо от уровня развития нашего общества.

Иллюминатам не нужны были счастливые люди, которые в один прекрасный момент оспорили бы их Правление и сбросили их с пьедестала власти. Ибо только за счёт властвования над людьми они могли копить свои богатства и обогащаться.

Нужных людей, которые могли бы усилить тайную власть Глубинного Государства, Иллюминаты подкупали, соблазняли, шантажировали. В случае необходимости они приобщали их к ритуалам Тёмного иллюминатского общества, основанным на сатанизме и включающим в себя оргии и жертвоприношения. Инициаторами этих ритуалов выступали Драконийцы и Рептилоиды, ибо для их комфортного существования в нашем мире в нём должно быть много страха, страданий и боли - это та Тёмная Энергия Луш, за счёт которой они могли комфортно существовать в нашем мире. Именно на её сбор с населения нашей планеты и было ориентировано тайное тёмное правление миром Глубинным Государством.

Ни один высший чин Общества Иллюминатов не считает людей людьми, а только рабами созданными для того, чтобы улучшать жизнь Элиты нашего мира. Ни один член иллюминатского общества не заступится за людей, которые приравниваются к уровню развития домашней скотины, являясь Кормушкой для процветания Элиты. Ибо высшие чины Общества Иллюминатов искренне верят, что только они являются Избранниками истинного Бога, а все остальные люди другой веры подлежат уничтожению - евреи, мусульмане, христиане и так далее. Идеология Иллюминатов подразумевала, что именно люди вредны для окружающей планетарной среды, поэтому они должны быть истреблены - отсюда и появление Проекта по сокращению населения планеты до одного золотого миллиарда, который усиленно претворялся в жизнь с середины прошлого века.

В чём заключалась суть Глубинного Государства Иллюминатов...

Главная задача Глубинного Государства - это сеять хаос и страх по всему миру, а для этого хороши все средства согласно девизу "разделяй и властвуй". Согласно этой идеологии правленческий аппарат стран разделялся на партии со своим уставом, чтобы в случае не повиновения правительства можно было бы устроить путч, майдан, гражданскую войну для ослабления народов, как это случилось на Украине в 2014 году.

Над каждым официальным правительством стояло тайное, которое контролировало все его постановления, директивы, законы, а также идеологию страны, как инструмента мобилизации народа. В этом ключе работали все правительственные структуры и институты, со всех сторон прессуя население ложными правилами жизни. В случае необходимости тайное правительство страны могло заблокировать деятельность официальной власти, если её политика или информирование населения отклонялось от первоочередной задачи Плана Иллюминатов по развитию мира. Глубинное Государство имело сильное влияние на правительства стран, чтобы сместить кого-то с должности, отстранить, или поставить на чьё-то место своего человека для того, чтобы достигнуть какой-то стратегической цели согласно Плану мирового Порядка.

Именно Глубинное Государство решало - быть гражданской войне в стране или нет, с кем воевать, и как. Но разыгрывалась военная шахматная партия Белых и Чёрных Мировым Правительством. От стран участников в войне предполагалось беспрекословное выполнение приказа, ибо это позволяло запустить крупнейшую печатную денежную машину, потому что ни одна война мира не обходилась без поддержки американской армии США. Любые военные действия - это огромная прибыль, которая требовалась Иллюминатам для их тайного правления нашим миром через сеть меньших глубинных государств в ведущих странах мира. Все грязные деньги отмывались различными фондами, которые открывались по распоряжению Сороса - казначея Мирового Правительства. Он же являлся инициатором манипулирования общественным мнением через СМИ, чтобы оправдать решения некоторых стран, которые пошли на поводу у Тёмной Системы Иллюминатов в ущерб своей политики.

Все страны подчинялись Глубинному Государству, которое распределялось на три центра / страны: США / Вашингтон - военный центр, Великобритания / Лондон Сити - финансовый центр, Ватикан - духовный центр. Над всеми ими стояло Мировое Правительство и их инопланетные Хозяева Драконийцы и Рептилоиды, которые частично вошли во все ведущие Семьи Элиты, чтобы иметь официальное влияние на мир и вербовать Нужных людей, которые сильнее упрочняли их тайную власть и приносили ещё больше денежной прибыли. Ибо финансирование террористических актов для устрашения правительств стран, требовало множество денежных ресурсов.

Некоторые страны напрямую подчинялись Мировому Правительству и участвовали во всех мировых тайных операциях Общества Иллюминатов. Например: США, Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Япония, Франция, Германия. Именно через них проводилась вся тёмная политика / экономика Глубинного Государства, которая часто шла вразрез дипломатическим отношениям между разными странами.

Всё это служило одной цели - полный контроль над развитием человечества и мира, где все люди являлись рабами ведущих Семей / Элиты нашего общества, статус которых приравнивался к богам и не мог быть ни кем оспорен. Но с 2012 года Планам Иллюминатов уже не суждено было сбыться.

Что стало причиной падения влияния на мир Глубинного Государства...

В 2012 году наш Мир обратился в Галактический Совет за помощью в борьбе с инопланетными захватчиками - Драконийцами / Рептилоидами, и с Силами Тьмы нашего Мира - Обществом Иллюминатов / Кабалой, благодаря чему в наш Мир был отправлен флот Галактической Федерации Света. Инициатором этого Обращения стал российский президент Путин. Летом 2012 года он заключил Соглашение с Миром Сириуса в лице Аштара на Помощь нам, а в 2014 года подобный Договор у него был подписан с Плеядеанцами.

Россия пока является единственной страной нашего мира, инопланетные контакты которой находятся на государственном уровне. Именно от этих Миров Россия получила свои новейшие военные технологии, которые были продемонстрированы миру в Сирии начиная с осени 2015 года.

Прибыв в 2012 году в нашу звёздную систему Галактическая Федерация Света в первую очередь восстановила защитный барьер вокруг нашей Системы, тем самым помешав основному Тёмному Флоту Драконийцев возвратиться к нам на Землю для участия в Битве. Остатки их флота и военные базы на планетах, спутниках и астероидах нашей Системы систематически уничтожались с 2012 года. В 2017 году вся наша солнечная система была освобождена от зон Тёмного влияния Драконийцев, а космические бои с ними и с Кабалой осенью того же года переместились в околоземное пространство нашей планеты.

Зимой 2016 года высшие чины Общества Иллюминатов / Тёмная Элита нашего мирового общества пыталась сбежать с нашей планеты, чтобы переселиться на другой Мир. Но их космические корабли были остановлены кораблями космического флота Восточного азиатского Альянса - России, Китая и некоторых других стран Азии, ибо все члены Сил Тьмы нашего мира должны предстать перед Судом Маат и держать Ответ за свои тёмные деяния.

Галактическая Федерация Света начала официально блокировать деятельность Глубинного Государства в нашем мире на военном, политическом, экономическом и информативном уровне с 2012 года. Делалось это при активном содействии групп Агарты из Внутреннего Мира Земли и подпольных военных групп Земного Альянса, одной из которых является американская Организация Сопротивления. Именно от неё действует Кобра (COBRA), информируя население планеты о том, что происходит с той стороны Завесы в космическом противостоянии с Драконийцами / Рептилоидами и Кабалой. Регулярным Информатором закулисного противостояния на политическом / экономическом и военном поприще по нашему миру является Бенджамин Фулфорд. 80% битв нашего мира идёт скрытно, о чём население нашей планеты не ставят в известность, ибо достаточно и тех 20%, которые афишируются открыто для манипуляции общественным мнением.

С 2012 года в мире наступили Судные Дни для Глубинного Государства и всех членов иллюминатского общества. Но Великая Жатва / Аресты началась с февраля 2017 года благодаря активным действиям американского президента Трампа, который получил тотальную поддержку российского президента Путина. К зиме 2018 года была арестована вся верхушка пирамиды Глубинного Государства и начались Аресты её среднего звена. После завершения массовых Арестов Глубинного Государства, наш мир Вздохнёт свободней, и начнётся активное Раскрытие всех Тайн Прошлого.

Все Тёмные Дела членов Общества Иллюминатов, а их на май 2018 года уже набралось около 25 000, будут использованы для Суда Маат, который пройдёт до События ориентированного на 2023-2025 годы.

Как меняется наш мир благодаря падению влияния на его развитие Глубинного Государства...

Благодаря Саммиту G20 в ноябре 2014 года, который проходил в Австралии, многие страны нашего мира встали на сторону России. Ибо российский президент Путин открыто рассказал о своих политических /экономических / социальных взглядах на будущее нашего мира, которые поддержали Китай и Индия. Но укоренившийся страх перед расправой Глубинным Государством удержал большинство стран от высказывания открытых предпочтений. Многие недомолвки были решены Путиным после демонстрации российской армией новейшего Уникального Оружия осенью 2015 года в Сирии. Это сподвигло некоторые страны нашего мира открыто встать на сторону России, ибо для них это означало военную защиту в случае ответного удара от Глубинного Государства и США, как его военного центра.

С 2015 года вступил в силу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), который к осени 2016 года зарекомендовал себя лучшим финансовым посредником в инфраструктурных проектах Азии. Это обстоятельство сильно ударило по работоспособности Международного валютного фонда (IMF), который был детищем Глубинного Государства. Именно благодаря его кредитованию, от которого не могла отказаться ни одна страна, финансировались все военные кампании мира для устрашения народов и их правительств.

Зимой 2016 года между некоторыми странами нашего мира было подписано Шанхайское соглашение, которое предусматривало плавную девальвацию американского доллара и его замену на другие валюты мира при международных сделках. Глубинному Государству пришлось отступать на всех политических и экономическом фронтах, чтобы избежать Столкновения с Россией и Китаем, которые отказались действовать по их Указке.

Начиная с 2016 года страны нашего мира плавно освобождались от косвенного и прямого Влияния Глубинного Государства на их экономическое и политическое развитие. Сильное сопротивление Сейчас оказывают те страны, которые были подвластны прямому влиянию Мирового Правительства: США, Саудовская Аравия, Япония, Франция, Германия. Израиль тоже вскоре будет включён в этот список. Но хуже всего дела обстоят в Великобритании, которая до сих пор остаётся финансовым центром Глубинного Государства.

Благодаря вступлению Трампа в должность американского президента, США с 2017 года перестало быть военным центром Глубинного Государства. Ватикан тоже начал сдавать свои позиции, как духовного и религиозного центра подчинённого Обществу Иллюминатов. Можно сказать, что с 2012 года наступил истинный Конец Света для всех членов Общества Иллюминатов, а с 2017 года начались над ними Судные Дни, которые закончатся Судом Маат до события официального Раскрытия в 2023-2025 годах.

Что ожидает наш мир, освобождённый от пагубного влияния Глубинного Государства Иллюминатов...

Начиная с 2016 года страны нашего мира начали ориентироваться на новую политику развития России и Китая. В последние годы предлагается много технических и медицинских разработок, которые помогут человечеству выйти из эволюционного кризиса. Сейчас стало публиковаться множество интересных научных открытий, которые сподвигают наш мир к техническому прогрессу, предполагающему духовный рост человечества.

Обширнейшая работа ведётся Земным Альянсом над информированием населения о происходящих в мире событиях тайного противостояния. С другой стороны большая Работа Духовных Учителей и Работников Земли Сейчас нацелена на Раскрытие того тайного, что скрывалось от людей веками и искажалось Иллюминатами. Во время события массового Раскрытия население нашего мира получит открытый доступ к древнейшим подземным сооружениям прежних цивилизаций: Египта и Майя, и даже к огромной тайной Библиотеке Ватикана с её архивами и артефактами.

В преддверии 2012 года началась объёмная работа Духовных Учителей Земли и Агарты над повышением духовного уровня развития человечества, от которого зависит планетарное вознесение и степень продвижения Раскрытия в мире. Ибо расширенное Сознание легче воспринимает конгломерат новой Информации, не вписывающийся в рамки мироздания, ограниченного Тёмной Системой Иллюминатов.

Без вознесения духовного развития человечества в новую мерность невозможно полноценно провести Раскрытие важной стороны жизни нашего мира: инопланетных контактов и их влияния на прошлое развитие мира; древних технологий и научных / технических разработок на их основе, чем пользовалась Элита нашего общества многие десятилетия.

Будущее нашего мира во многом Сейчас зависит от качественной Работы с людьми Духовных Учителей и Работников. Она основана на осведомлённости населения о том, что происходит в людях с 2012 года в связи с подъёмом планетарного вибрационного уровня за счёт вспышечной активности солнца. Акцент в Работе с людьми делается на их духовном развитии за счёт раскрытия Информации о духовных аспектах человека, его энергетической сути, а также эмоционального влияния на его душевное состояние и физическое. С помощью Работы с моральными кодексами людей, эмоциональной структурой их бытия, психической уравновешенностью, развития творческого потенциала возможно изменить менталитет человечества, благодаря чему планетарное вознесение расширит свои границы.

Событие и Раскрытие являются ключевым рубежом между Старым строем нашего мира и Новым. Именно от них зависит качество вознесения Земли в большую мерность, в которой не могут существовать Драконийцы / Рептилоиды и Тёмная Элита нашего общества, ибо Высокие Вибрации планетарного пространства убьют их в прямом смысле этого слова. В Светлом Будущем нашего мира им уже нет места, поэтому они так рьяно и цепляются за свою ускользающую власть и тот Тёмный Мир, который они создали для комфортного своего существования на протяжении последних десятилетий.

Тёмный строй Системы Иллюминатов доживает свои последние деньки, ибо Событие приуроченное к началу активной фазы солнца, ожидается на 2023-2025 годы. В его преддверии пройдёт Суд Маат рассчитанный на 3 года, а с него начнёт разворачиваться Раскрытие о всех Тёмных делах Иллюминатов, которые они творили на Земле с 60 годов прошлого века совместно с Тёмными Пришельцами - Драконийцами / Рептилоидами. Но ещё до его начала наш мир познает прелесть Свободы от влияния Глубинного Государства, Аресты членов которого с 2018 года входят в пик своей массовости. Суд Маат над членами Глубинного Государства Иллюминатов приближается к своему свершению, а Раскрытие - к осуществлению. После этих Событий в нашем мире начнётся новая эпоха, ведущая человечество к Золотому Веку.

Время Новой Жизни в светлом будущем нашего мира подходит к своему началу. Уже Сейчас начинают осуществляться древние пророчества всех времён и народов. Ибо наш мир и люди в нём уже готовы вступить на новый жизненный путь в своё Светлое Будущее Золотого Века, где нет и не будет Сил Тьмы.

Майтрея Рагнарёк,

май 2018 года.