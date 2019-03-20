Что делать? – Эссе-размышление

Г. Ельцин оставил после себя разваливающееся государство, насквозь пропитанное либеральной гнилью, бациллы которой до сих пор благополучно пребывают во всех эшелонах государственной власти. И либеральная экономическая модель до сих пор остается господствующей парадигмой нашего экономического развития, если последнее вообще возможно называть таковым, – остается, несмотря на свое уже очевидное историческое банкротство .

Этот вопрос сейчас явно назрел. Но «что делать» в каком контексте? Что нам не хватает сейчас больше всего? Больше всего нам сейчас не хватает идеологии. И это вполне ясно и очевидно. Не той либеральной дерьмократствующей идеологии, навязанной России в эпоху г. Ельцина его заокеанскими опекунами, но идеологии жизнеутверждающей, национальной, исходящей из самых глубин русской национальной жизни, из глубинных оснований русского национального духа. Вот этого нам уже катастрофически сейчас не хватает.

Тут давеча некоторые товарищи всё вопрошали: а что сделала КОБ за столько лет? Где, где партии, народное движение – где всё это? А раз нет - значит и КОБ никому не нужна. И не понимают такие товарищи, что КОБ – это концепция, включающая в себя методологию оценки реальности и планирования будущего. И ввиду своей правоты рано или поздно, но овладеет сознанием и разумом активной части людей. И потому, что управление – процесс информационный, концепция, будучи информацией, уже вовсю работает. В головах интеллектуально и нравственно развитых людей. Пример – текст ниже, написанный отнюдь не кобовским автором. В тексте мы выделили один из наиболее значащих параграфов – он будто взят из работ ВП СССР…



Одной патриотической риторики мало для возрождения русского национального духа, который по-прежнему пребывает в забвении у властвующей «элиты», озабоченной лишь своим материальным состоянием, но никак не возрождением этой корневой основы русской национальной жизни. И то понятие, которым можно определить сейчас экономическое и морально-нравственное состояние народов России – это стагнация.



Патриотический подъем, вызванный возвращением Крыма в Россию, уже явно иссякает и кредит доверия к государственной власти с каждым годом минимизируется все больше и больше. Нарастает равнодушие и недовольство существующим положением вещей, но что с этим делать?



Дальше такая деградирующая морально-нравственная ситуация в обществе будет все больше и больше отчуждать власть от общества, что может привести к полному равнодушию людей к этой власти, существующей как бы сама по себе, а народ – сам по себе.

Но если эта власть не может сказать ничего внятного о будущей экономической системе (современная же несомненно нуждается в известной серьезнойтрансформации), о глубинных целях русского национального развития, не может определить стратегические императивы этого национального развития, то общество само должно этим заняться и выработать и создать те стратегические цели и задачи развития Российской цивилизации, которые сейчас безотлагательно требует сама жизнь и выработка которых уже не может быть отложена до лучшего будущего.



Это будущее сейчас у нас уже на историческом дворе. Естественно, что либеральная мысль (если её вообще можно называть таковой вследствие её исконной врожденной интеллектуальной импотенции) ничего в этом плане предложить нам не может.

Поэтому тем умам, которым небезразлично будущее нашей цивилизации, необходимо максимально использовать свой интеллектуальный и духовный потенциал, чтобы ясно и четко сформулировать и высказать требуемые сейчас самой жизнью экономические и нравственные максимы этой жизни, исходящие и основывающиеся на глубинных интенциях русского национального духа, столь долго и старательно вытаптываемых и уничтожаемых продажной либеральной сволочью.



Но их невозможно уничтожить, ибо для этого необходимо уничтожить сам русский народ. Но это не под силу никому. И эти морально-нравственные максимы должны обрести такое мощное звучание в массовом общественном сознании, которое властвующие «элиты» просто не могли бы игнорировать.

Итак, какие же идеи нам нужны сейчас прежде всего?

Еще раз следует подчеркнуть, что эти идеи нужны нам не как некий довесок к экономическому и социальному развитию, но как базовая корневая основа всего этого нашего будущего национального развития, как то русло, по которому оно только и может идти и развиваться – и развиваться успешно.

Прежде всего нам необходима реабилитация и возрождение русской национальной идеи как корневой основы русского национального духа, как провозвестия будущего человечества, авангардом которого является Российская цивилизация.

Почему?

Русское сознание и русский ум не могут удовлетвориться лишь материальным обеспечением своей физической жизни. Их врожденная специфика требует морально-нравственного обоснования этой жизни, то есть придании ей высшего нравственного смысла. Только западное сознание может сполна удовлетвориться обеспечением своих чисто физиологических требований жизни, предав забвению её корневую духовную основу.



К чему это привело западное общество – можно наблюдать каждый день и эта нравственная деградация есть свидетельство кризиса той социально-экономической системы, в которой жила и развивалась Западная цивилизация до сего дня её исторической эволюции. То есть не хлебом единым жив человек …

Так распорядилось наше многовековое историческое развитие, что в русском национальном самосознании духовное обоснование его жизни занимает доминирующее место.



Разумеется, что материальное воспроизводство своей физической жизни насущно необходимо, но без нравственного компонента человеческой жизни её физическая сторона обессмысливается, превращается в чисто растительное существование, в простое воспроизводство своей физической оболочки как высшего смысла жизни такой биологической особи.



Человек как объект материальной Природы не есть только его внешняя физическая оболочка, но духовное психическое существо, являющееся реальным истинным человеком и поэтому его интересы как этого духовного существа являются превалирующими над интересами жизнеобеспечения его физического тела.



И поэтому нормально развиваться и эволюционировать он может только тогда, когда его духовные потребности доминируют над потребностями его физической оболочки. Но если потребности последней становятся главным смыслом его жизни, то он деградирует, что мы можем наблюдать сейчас не только в жизни Западной цивилизации, но и у нас в России.

Поэтому лекарство от этой деградации есть возрождение и доминация духовной основы человеческой жизни в человеке, придание его жизни духовно значимой жизнеутверждающей благородной общечеловеческой цели, которой может быть только любовь к человеку, провозглашенная когда-то Иисусом Христом своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга».



И это сейчас есть не прекраснодушное мечтание идеалистически настроенного ума, но насущное требование самой жизни, призванное возродить к активной общественной жизни человеческие сознание и волю, призванную в максимально возможной степени воплотить эту христианскую максиму в реальной практической жизни общества.



Именно в этом состоит нравственное содержание русской национальной идеи, так ярко и отчетливо высказанной Ф. М. Достоевским в своих дневниках еще в 19-м веке.

Наше национальное возрождение и дальнейшее успешное развитие есть возрождение не только сугубо материальное, но и духовное – духовное в первую очередь, которое сейчас стало возможным на фундаменте строгого научного знания – на основании современной формационной теории эволюционного материализма.

Кто лучше всего выразил саму сущность, саму суть русской национальной идеи? Вспомним гениального русского писателя Федора Достоевского. Он вполне исчерпывающим образом ответил на этот вопрос. Перелистаем его дневник.



Соответствующие выдержки из него были опубликованы в «Русском Манифесте» еще в 2010 г., но сейчас пришло то время, когда его мысли должны стать частью русского национального самосознания (и самоосознания), получить самый широкий резонанс и обсуждение в массовом общественном сознании. Поэтому повторим то, что было процитировано в 2010 году.

Итак, дневник писателя за январь 1877 года. Характеризуя русских славянофилов, он писал следующее.

«Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения … Этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно национальная. Национальная идея русская есть … всемирное общечеловеческое единение …».1

« … Настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, … в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается – единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства … ».2

Дневник писателя за 1880 год.

«Народ же наш именно заключает в душе эту склонность к всемирной отзывчивости и всепримирению и уже проявил её во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. … Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единства, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия.



Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что её нет в народе русском? … Основные нравственные сокровища духа, в основной своей сущности по крайней мере, не зависят от экономической силы. … Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей … ».3

«Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? … Мы не враждебно (как, казалось, должно было бы случиться), а дружественно, с полной любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шага различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия …



Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. … Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. …



И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будуще грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение … указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в неё с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского, окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!



Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным … Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории …



Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последние слова его?».4

Эти мысли великого русского писателя в наше время властвующего хама и негодяя кажутся наивными и несвоевременными, но именно сейчас они актуальны как никогда. Наше время – это время начала великого перелома в жизни не только Российской, но и всей мировой цивилизации в целом, то есть начало финала всей классовой эксплуататорской формации вообще.



Социальной эволюцией начался слом той старой машины насилия и угнетения человеческой личности, которая строилась и создавалась тысячелетия человеческой истории. Многие сочтут это преувеличением, но это старое здание человеческой цивилизации явно дает трещины в самом своем фундаменте и начинает самоликвидироваться в самом прямом смысле, в самом корневом истоке своего существования.



Например, так называемые однополые браки есть явный и наглядный признак начала такого демографического самоуничтожения. И в это время хаоса и произвола в общепланетарном масштабе как никогда важен и нужен маяк духовного Света, который указывал бы человечеству путь в будущее.



Нужны незыблемые духовные ориентиры, которые позволяли бы человеку самостоятельно выбирать свой путь развития – развития своего сознания и мышления.



Таким маяком духовного Света и должна стать наша Российская цивилизации, в которой должна возродиться и укрепиться наша русская национальная идея о всечеловеческом братстве людей, смысл которой так хорошо и обстоятельно выразил великий русский писатель.

В его время в это можно было только верить, но сейчас, уже в наше время в России была создана научная теория социогенеза, точнее – его формационного аспекта, базирующаяся на новой высшей ступени развития теории познания – триалектике, теория, полностью и окончательно завершающая тот эскиз формационной теории, когда-то был вчерне набросан Карлом Марксом.



То, что в прошлом и позапрошлом веках было только верой, в этой теории сейчас стало научным знанием, надежно и достоверно прогнозирующим наше общечеловеческое будущее, прообраз которого заключен в русской национальной идее о всемирном братстве человечества.

Очевидно, что многие (и очень многие) скажут: что за наивный человек этот автор!

О какой любви к человеку, о каком общечеловеческом братстве можно сейчас говорить, когда бесчеловечность реальной жизни буквально бьет в глаза, когда вор (олигарх) в законе господствует на самой вершине социальной пирамиды, а в международной ситуации царит полный произвол и кулачное право сильного гангстера-мордоворота, то есть американского очередного «тысячелетнего рейха?». Да, действительно, все то так.

Но существуют незыблемые и нерушимые законы эволюционного развития материального субстрата в нашем Организованном Космосе.



А наша звездная система со всей её планетной семьей есть неотрывная частица этого Космоса, законы эволюции которого управляют течением всех материальных процессов развития этой звездной системы. И потому планета Земля и все формы жизни на ней, в том числе и социальная форма движения космического материального субстрата, неумолимо подчиняются этим космическим законам развития, специфически преломляющимся в данной конкретной форме движения материи.



Эти законы эволюционного развития с космической неумолимостью управляют развитием человеческого рода, человеческого разума на нашей Планете и никто не может противостоять их силе, которая необорима.



Действие и специфика проявления этих законов были показаны и продемонстрированы мной во всех моих предыдущих работах, начиная с Русского Манифеста 2010 года. Один гениальный ум (поистине гениальный!) когда-то сказал: нет ничего практичнее хорошей теории. Хорошей – значит адекватно отражающей в себе логические взаимосвязи объективной реальности (в том числе, разумеется, и социальной), то есть законы, управляющие развитием той или иной формы материи.



Современная формационная теория триалектического марксизма, описывающая на уровне социальной формы движения материи законы развития планетарного человечества Земли, дает нам возможность прозревать и прогнозировать будущее этого человечества, ясно видеть это будущее через весь этот современный социальный хаос и беспредел очередных сиюминутных (с точки зрения социальной эволюции) «гегемонов всея Земли» и «сильных мира сего» – будущее, которое было предсказано и провозглашено еще 2 тысячи лет назад Великим Учителем человечества – «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга».



Эта заповедь получила в современной формационной теории строго научное подтверждение – и это есть жизнеутверждающая весть из России современному миру, утопающему в хаосе и развале своего социально-экономического строя.

И это научное знание своего исторического будущего, научное знание законов своей социальной эволюции дает полное основание утверждать реальность и истинность русской национальной идеи о всемирном братстве человечества как будущее этого человечества, как научный прогноз современной формационной теории, который непременно осуществится.

Поэтому следует расценивать современное социально-экономическое и идеологическое состояние русской жизни как временное явление, как этап нашего исторического развития, который преходящ.

Да, власть в современной России есть господствующий класс общества (наряду с классом крупных собственников-олигархов), занятый лишь своим собственным обогащением.

Да, тандем властвующего вора-коррупционера и вора-олигарха в законе (награбили в 90-е, а потом сами же и узаконили этот грабеж) ускоренными темпами удаляет власть от людей, что сейчас видно невооруженным взглядом. Это неявное (пока неявное) противостояние ведет к глубокому (и все более и более углубляющемуся расколу) в обществе, что грозит серьезными осложнениями для нашего будущего развития.



И какие бы планы экономического развития не принимали бы президент и правительство, в такой расколотой стране их осуществление невозможно. Один умный человек сказал недавно (сравнительно недавно по историческим меркам): «Придет время и Путину придется выбирать между 100 миллиардерами и 100 миллионами бедных». И такое время приближается к нам все более и более.

Если власть занимается только самоудовлетворением своих материальных интересов и обслуживанием классового интереса господствующего класса общества, то общество само должно позаботиться о себе, позаботиться о создании национальной идеологии, адекватной своей истории и задачам развития Российской цивилизации и культуры в целом.

Поэтому это всевластие коррумпированных временщиков на сцене русской национальной жизни преходяще и уйдет в небытие – и это неизбежно.

Мы не можем уйти от своего исторического предначертания. Мы просто обречены на него и иного исторического пути у нас нет. Мы можем существовать только как великая держава, великая цивилизация, уравновешивающая мировое историческое развитие и придающая ему активность и динамизм.



А великой цивилизации нужна такая же великая национальная идея, являющаяся также и великой общечеловеческой идеей о всемирном братстве всего человеческого рода в целом. И только такая идея может его объединить – объединить без различия наций, государств, цивилизаций и конфессий.

Резюмируя все вышеизложенное, необходимо сформулировать из него основное положение, заключающееся в следующем. Главной задачей, обеспечивающей наше национальное и всякое иное развитие, есть выработка и создание глубоко национальной идеологии, органично и целостно отвечающей духовным максимам русского национального самосознания, русского национального духа.



И если власть не в состоянии этого сделать, то само общество должно это сделать.

Поэтому всему «этому надлежало быть высказанным».

1 Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. М. «Современник». 1989. Стр. 371 – 372.

2 Ibidem, стр. 375.

3 Ibidem, стр. 516 – 518.

4 Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. М. «Современник». 1989. Стр. 535 – 537.

Вадим Сергиевский



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