Эссе: Инопланетные Драконийцы – Хозяева Иллюминатов



Политическое Эссе на тему статей:

"Майкл Салла — инсайдер QANON раскрывает связь Ватикана, рептилоидов и Ротшильдов с Глубинным государством, 7 апреля 2018 года":

http://narada-budda.ru/raskrytie/2546-maykl-salla-insayder-qanon-raskryvaet-svyaz-vatikana-reptiloidov-i-rotshildov-s-glubinnym-gosudarstvom-7-aprelya-2018-goda.html

"Полная запись радио шоу с Дэвидом Уилкоком 25 мая 2015 года. Часть 1″:

http://narada-budda.ru/raskrytie/2414-polnaya-zapis-radio-shou-s-devidom-uilkokom-25-maya-2015-goda.html

Строки басни Крылова "Бедный Богач": https://vsebasni.ru/krylov/bednyi-bogach.html

"Как вдруг к нему (Иллюминатам) сквозь щёлочку пролез (тайком прилетели на нашу планету),

Кто говорит — колдун, кто говорит — что бес (тёмные пришельцы — Драконийцы),

Последнее едва ли не вернее: Из дела будет то виднее.

Предстал — и начал так: «Ты (Общество Иллюминатов) хочешь быть богат (и иметь власть над миром),

Я слышал, для чего (тайное господство над миром за счёт угнетения людей); служить я другу (Силам Тьмы нашего Мира) рад…"



Когда в нашем Мире началось Правление Драконийцев…

Тёмные пришельцы к нам на планету прилетают только в пик расцвета Сил Тьмы, чтобы им было, чем поживиться на угнетении человечества. Так произошло при конечном цикле 4 расы атлантов, когда их Миром Правил Антихрист. По Просьбе Атлантов Галактическая Федерация Света Помогла местным Силам Света победить не только Антихриста, но и Драконийцев. Затем, тысячелетия спустя, уже в нашей 5 расе арийцев за господство над нашим Миром сцепились Драконийцы и Преадамиты. Победили последние, а Драконийцы вынуждены были снова покинуть нашу планету.

Преадамиты — это потомки Чёрных Жрецов Атлантиды, которые сбежали на Марс вместе с Антихристом, перед Концом Света своей 4 расы. Тот Новый их Мир погибал в Разрушениях, и уже их потомки вернулись обратно на Землю в город своих предков, который оказался в Антарктиде.



Это было в Прошлом. В недавнем времени — в 1934 году, Драконийцы вступили в контакт с нацистами фашисткой Германии, но заключили они с ними Контракт лишь в 1939 году. Нацисты получили инопланетные технологии строительства космических кораблей, а Драконийцы — новобранцев в свой Тёмный Флот, в котором состояли люди и существа из других Миров нашей Вселенной, например: люди-богомолы и Рептилоиды.

После того, как Драконийцы передали Нацистам информацию о Древнем Городе Преадамитов подо льдами Антарктиды, они получили возможность Влияния на верхушку их тайного общества. Ведь в их Планах было сделать из нашей планеты Ферму Страха для своей комфортной жизни тут у нас на Земле, а для этого им требовалась поддержка со стороны Наших людей. Драконийцы выбрали нацистов фашисткой Германии для осуществления своих планов. Они телепаты, поэтому это сильно им упрощало задачу.



Концентрационные лагеря, которые создавались во время великой отечественной войны 1941−1945 годов, являлись Кормушкой для Драконийцев. Собирая людей в одном месте, Нацисты учили людей быть жестокими друг к другу, эгоистичными, безжалостными и безразличными. Это был нацистский Жест щедрой руки, ибо их Тёмным Союзникам требовалась Тёмная Энергия Луш, которая вырабатывается за счёт страха, страданий, боли и насилия. Для Драконийцев эта Энергия была жизненно важной, иначе бы они умерли от голодного истощения. Вот почему в 50 годы прошлого века развитие нашего мира повернулось в сторону угнетения народов через кровопролитие, насилие, разврат, ущемление свободы воли, а главное — страх за своё будущее и своих детей.

С 1952 года сфера влияния Драконийцев начала расширяться по всему миру. Делалось это через новейшие технологии, которые были ориентированы на усиление человеческого негативного состояния. Таково было Желание Теневого Правительства Драконийцев стоявших над Мировым Правительством, состоящим из высших членов Общества Иллюминатов.



Как началась тайная деятельность Драконийцев в нашем мире…

После того, как Великая Отечественная война закончилась, Драконийцы лишились своей энергетической Кормушки основанной на страхе смерти. В то время многие Нацисты сбежали в Испанию, на Кубу, в США (Невада) — именно они в 1955 году организовали там общеизвестную Зону 51. Хотя началось всё с их базы в Антарктиде под названием «Новая Швабия», которая была ими построена в 1942 году. Аргентинский город Сан-Карлос-де-Барилоче стал столицей Четвёртого Рейха, где до сих пор проводятся все переговоры относительно нацисткой космической программы, которая была запущена в США в 1952 году. Всё это входило в операцию «Полет Орла» (Eagle Flight), которую финансировал Мартин Борман.

Этот город был ими выбран не случайно, ибо там доживал свои последние дни Гитлер и многие другие именитые Нацисты.



После заключения Контракта между Нацистами и США в 1952 году, Драконийцы смогли Войти во все правительственные американские структуры, а также в шоу бизнес, где уже с 70 годов прошлого столетия Голливуд переродился в новом кинематографе. Ибо для комфортной жизни Драконийцев в нашем Мире им не хватало Энергии Луш от людских страстей и эмоций.

В 90 годах прошлого века в США и по всему миру начали появляться развлекательные программы, транслируемые по телевидению, и массовые музыкальные и спортивные мероприятия, контролируемые Драконийцами. Для поглощения Энергии Луш в залах и на стадионах устанавливались большие кристаллические экраны. Их структура позволяла всасывать эмоциональную энергию людей и сохранять её на долгое время. После всех мероприятий эти экраны забирались Драконийцами, как хранилища Энергии Луш.

Всеми подобными делами занимался американский Центр под названием «Мировая Борьба» (World Wrestling Entertainment).



Если Нацистов больше всего в США интересовало внедрение их исследовательских разработок в фармацевтике и аэродинамике, то Драконийцев вдохновляла на Подвиги их новая энергетическая Кормушка, которую им предоставили американские Иллюминаты. Вся территория США стала полигоном для испытаний генетических и химических лекарств, продуктов питания и напитков, инопланетные технологии изготовления которых Американцы получили от Серых из Дзета Сетки галактики Ориона в 1954 году, после заключения с ними Сепаратного Соглашения. Все эти технологии обещали не только принести отличную прибыль Иллюминатам и дать им власть над миром, но и причинить много страданий и боли людям от разрушения их организма. Ведь эта Энергия была нужна Драконийцам для жизни.

Американцы первыми вкусили боль, страх, насилие и пороки через кинематограф и рекламу, а также зомбированное излучение ХАРПа и чипизацию. Всё это начало распространяться в нашем мире с 70 годов прошлого столетия.



С 1953 года участие США в военных и террористических конфликтах по всему миру приобрело иной характер, потому что Драконийцы были заинтересованы в угнетении мирных жителей, которые бы испытывали страх за свою жизнь и умирали, что давало им очень много Энергий Луш. Над всеми боевыми сражениями, которые намерено развязывали США финансируя обе стороны, всегда висели корабли Драконийцев и сосали Энергию Луш прямо с поля боя.

Огромное количество вырабатываемой людьми негативной Энергии Луш позволяло Драконийцам выживать и цепляться за наш Мир. Часто они сами провоцировали энергетические выбросы от наших людей, подставляя знаменитостей под удар общественного мнения при раскрытии подробностей их интимной жизни или убивая знаменитых артистов. От смерти американского актёра Робина Уильямса в 2014 году Драконийцы смогли получить так много Энергии Луш, что она у них осталась про запас. Страх и смерть — это для них самая вкусная энергетическая еда.



Каким образом Драконийцы получили большое Влияние на Общество Иллюминатов…

Ещё до Всемирного Потопа 12 000 лет тому назад Драконийцы Избрали 21 Атланта, которые стали бессмертными за счёт изменения своих генов и нанотехнологических инъекций. С этого момента они могли выживать в любых условиях за счёт быстрой регенерации повреждённых клеток организма. С этого момента они обязались быть беспрекословными исполнителями Воли Драконийцев, когда их Хозяева будут возвращаться в наш Мир — сейчас многие из них готовы умереть, чтобы перестать быть Пешками Драконийцев в нашем Мире. Они и есть Родители современных Иллюминатов и того их Тёмного Общества, которое сформировалось за последние десятилетия.



Именно эти 21 бессмертных Родителя стали создателями 13 мировых Семей / 13 кровных линий Общества Иллюминатов, которые встали во главе нашего мира в 60 годы прошлого века, ибо они уже тогда могли делать большие деньги и обладали властью в нашем мире. Высшие члены этих Семей вступили в прямой контакт с Драконийцами, которых они стали считать богами. Вскоре самый влиятельный из 13 Семей встал во главе Мирового Правительства состоявшего из 9 неИзвестных. Этим человеком был Дэвид Рокфеллер (умер в марте 2017 года) имеющий в своей Семье Драконийцев — они легко меняют свой внешний облик на человеческий, ибо когда-то давным-давно были людьми, поэтому и могут преображаться в них.



13 Семей соблазнились на инопланетные технологии Драконийцев, которые они позже использовали в своей секретной космической программе. Хотя большинство своих технологий бессмертные Родители от них всё же утаили, о чём Иллюминатам стало известно совсем недавно, как и то, что Драконийцы их предали, спасая свои жизни. С помощью уловок и лжи Родители манипулировали Слабостями Иллюминатов, чтобы исполнять Волю Драконийцев и предоставлять им всё больше и больше Энергии Луш, в которой так сильно нуждались их Хозяева для своего выживания здесь у нас на Земле.

Глубинное Государство с головой погрязло в сатанизме и повсеместно пользовалось грязным компроматом, чтобы утвердить своё Влияние на ведущих политиков нашего мира. Иллюминаты заставляли их работать на себя через подкуп и шантаж, если могли вовлечь важных особ в оргии сатанизма и педофилию.



Благодаря Влиянию с 18 века Семьи Рокфеллеров на Церковь, Драконийцы в 60 годах прошлого столетия смогли Войти в Ватикан, где ими был создан Культ Люцифера, во главе которого встал Папа, а Сатаной в нём был Дракониец. В новом Культе начали поощряться элементы сатанизма — оргии и жертвоприношения, на которых всегда присутствовали Тёмные Пришельцы в облике людей, чтобы в избытке поглощать Энергию Луш. Все 13 кровных Семей и члены Общества Иллюминатов вошли в Культ Люцифера во всём подчиняясь Сатане Драконийцу.

Элита нашего мира уже давно скомпрометировала себя прогнив изнутри. Ведь для получения всех руководящих постов им приходилось участвовать в ритуалах с человеческими жертвоприношениями, ибо таковы были условия Хозяев Иллюминатов — Драконийцев, которым постоянно требовалась Энергия Луш для своего Питания. Но с 2012 года им её стало катастрофически не хватать …



Что блокирует поступление Энергии Луш Драконийцам…

С 2001 года Драконийцы пытались задержать планетарное вознесение в нашем Мире за счёт изменения ДНК людей: от химической / генномодифицированной пищи и лекарств, химтрасс, пагубного излучения смартфонов и другой бытовой техники. Но у них ничего не получалось, ибо День Сварога приближался. Драконийцам становилось всё сложнее выживать в нашем Мире, потому что на планету потоком поступали из космоса Высокие Энергии Света, а они привыкли жить в Энергиях Тьмы. В преддверии 2012 года большинство Тёмных Пришельцев улетело с нашей планеты искать новые Миры пригодные для своей жизни.



Ближе к 2012 году Иллюминаты, через кинематограф и телевидение, стали много транслировать негативной информации о Конце Света, чтобы люди боялись смерти, природных катастроф, разрушений и вырабатывали как можно больше негативной Энергии Луш для Драконийцев.

Иллюминаты говорили людям частичную правду о Конце Света, потому что Время Тёмного Правления их Хозяев Драконийцев заканчивалось с завершением Эксперимента Дуальности в 2012 году. Это означало для всех них Крах того Тёмного Мира, который они создали на Земле совместно с Драконийцами. Иллюминаты предчувствовали Судные Дни…



В 2012 году наш Мир — в лице российского президента Путина и других членов Земного Альянса, обратился в Галактический Совет за Помощью в освобождении нашего Мира от гнёта инопланетных захватчиков — Драконийцев, и в борьбе с местными Силами Тьмы — Иллюминатами / Кабалой / хазарской мафией. Также наш Мир Просил у Совета экологической Помощи, ибо наша планета находится в плачевном состоянии. Помимо этого нам требовалась политическая и экономическая Помощь для замены устаревшей тёмной системы на новую.

Начиналось Вознесение нашей планеты и человечества в более высокую плотность, поэтому Наши люди нуждались ещё и в духовном развитии, чтобы выжить в Высоких Энергиях. Вот почему с 2012 года в интернете начало появляться так много Посланий от Вознесённых Мастеров Шамбалы и Богов, а также от инопланетных Учителей Света.



Россия, в лице её президента Путина, заключила Соглашения: в 2012 году с Галактической Федерацией Света — подписывал его Аштар из Системы Сириуса, и в 2014 году с Плеядеанцами. Это дало возможность Земному Альянсу Сил Света начать Противостояние с Иллюминатами / Кабалой / хазарской мафией, а также с Драконийцами / Рептилоидами. С этого момента в нашей солнечной системе начались космические сражения с остатками Тёмного Флота Драконийцев. После установления Галактической Федерацией Света Барьера вокруг нашей Системы, основной их Флот уже не смог вернуться к нам на планету к 2012 году, потому что был заблокирован за её пределами.



С 2012 года началась работа Сил Света по освобождению колоний с землянами в нашей Солнечной Системе, которые попали в рабство к Драконийцам для постоянного вырабатывания ими негативной Энергий Луш. К 2017 году все колонии на планетах нашей солнечной системы были освобождены. Это сильно Ударило по энергетической Кормушке оставшихся на Земле Драконийцев.

К 2018 году вся наша солнечная система была освобождена от Тёмного Влияния Драконийцев. Сейчас сражения идут в околоземном пространстве нашей планеты смещая Тёмный Флот Драконийцев и Кабалы к Земле. С тех пор все космические бои проходят над территорией США, где ещё остались подземные военные базы Кабалы и Драконийцев.



Открытая борьба на политическом и экономическом уровне с Иллюминатами / Кабалой началась с осени 2014 года, благодаря Стараниям российского президента Путина на Саммите G20 в Австралии. Скрытые военные сражения с Кабалой / хазарской мафией вступили в активную фазу осенью 2015 года с демонстрацией в Сирии Уникального российского Оружия, которое было разработано по новейшим инопланетным технологиям, полученным Россией от Миров Сириуса и Плеяды.

Россия пока что единственная страна в мире, инопланетные контакты которой находятся на государственном уровне, поэтому корабли её космического флота задействованы во всех сражениях с Драконийцами.



Применение российской армией Нового Оружия в военных конфликтах свело разрушения и человеческие жертвы до минимума, что отрезало оставшихся Драконийцев от энергоПодпитки. Единственной энергетической Кормушкой для Драконийцев остались люди, которые поколениями привыкли жить в негативе физической и душевной боли, в страданиях, а также в страхе завтрашнего дня.



К чему движется наш мир в своих Переменах…

Страдания людей основаны на боли от болезней физического и психологического уровней, которые зависят от химического питания и установок, в чём повинно зомбирование. Косвенное зомбирование идёт от кинематографа и рекламы, а прямое — от химической продукции товаров первой необходимости: еда, напитки, лекарства, средства личной гигиены, косметика, бытовая химия; от химических выбросов и химтрасс; низковибрационного излучения смартфонов и бытовой техники.

Если наши люди перестанут смотреть телевизор с его рекламой, то у людей восстановится их душевное равновесие. А если они откажутся от употребления химической еды, напитков и лекарств, ибо уже есть альтернативы из натурального питания и безопасных методов лечения, то организм сам сможет со временем самоисцелиться. Хорошо в этом деле ему помогают: очищения водой и жизнь на природе без влияния тёмной цивилизации.



С 2016 года интернет пестрит новейшими медицинскими разработками, которые реально борются с болезнями. К примеру, зимой 2017 года американский президент Трамп объявил во всеуслышание о том, что США в течении 10 лет готова поделиться с миром технологиями исцеления и долголетия, а также и всеми другими патентами, которыми располагает его страна. Тоже самое Сейчас делают и другие ведущие страны нашего мира, которые готовы делиться своими разработками. Потомки Нацистов не разделяют Взглядов своих предков, поэтому тоже готовы поделиться с миром своими технологиями в медицине и фармацевтике, а также и в остальных областях науки и техники. Ибо они Видят, как быстро с 2012 года Меняется наш мир в своих Переменах к светлому будущему.

Всё это Отвадит Драконийцев от нашего Мира, ибо он перестанет быть их Кормушкой, что вернёт землянам возможность Свободно развиваться своим Путём.



Вскоре Элита / Кабала / члены хазарской мафии, а также Драконийцы и Рептилоиды участвовавшие в угнетении человечества, предстанут перед Судом Маат. Ибо с 2017 года по всему нашему миру идут массовые Аресты членов Сил Тьмы и их приспешников, для которых начались Судные Дни. После завершения Суда Маат наш мир откроет Новую Эру своего Светлого будущего, которое приведёт людей к Золотому Веку, как гласят все Пророчества нашего Прошлого.



Майтрея Рагнарёк,

апрель 2018 года.

Источник: narada-budda.ru