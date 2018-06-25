Анатолий Клесов. Сравнение древних народов по ДНК. Часть 2

ДНК-генеалогия о древних народах.



Автор-сказитель – Анатолий Клесов

Часть 1 – https://youtu.be/qTO5ta5ZDQQ



В передаче Анатолий Алексеевич Клёсов рассмотрел следующие вопросы:



– Древние предки евреев и арабов. Есть ли разница? Когда разошлись евреи и арабы, почему, к чему это привело?



– Что такое «гаплотип коэнов», и какое отношение он имеет к евреям? (справка: коэны – это потомки высших священников у евреев).



– Что такое 12 колен Израилевых, и что об этом говорит ДНК-генеалогия? Если они были, то куда пропали 10 колен?



– Откуда появились цыгане? Какого они рода-племени?



– Древние народы Кавказа. Откуда появились, какая ДНК-связь с русскими? Откуда у них такая разноплеменность?



– Древние испанцы, англичане, французы, немцы, скандинавы, финны, баски.



– Кто такие были хазары? Куда делись?



– Откуда появились древние жители Америки? Когда они там появились?



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Источник: www.youtube.com