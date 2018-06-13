Анатолий Клесов. ДНК-генеалогия против норманнской теории. Часть 2
Норманнская теория – аргументы сторонников и противников.
Автор-сказитель – Анатолий Клесов
Часть 1 – https://youtu.be/etpah-USmgo
В эфире были рассмотрены темы:
• Что такое «норманнская теория», и как ДНК-генеалогия не оставила на ней камня на камне. Как манипулируют сторонники «норманнской теории», подменяя науку русофобской идеологией?
• Кто такие рюриковичи? Кто такие гедиминовичи? Их современные потомки, и как их отличить от современных «детей лейтенанта Шмидта»?
• Как данные ДНК-генеалогии объясняет разнообразие древних захоронений, а именно положения костяков? Хоронили, как хотели, или по определенным принципам? Каким?
• Как ДНК-генеалогия рассматривает древние археологические культуры, и что бы она могла посоветовать археологам? Какие принципиальные проколы делают лингвисты в области языкознания?
• ДНК-генеалогия о древних обитателях Костенок и Сунгиря. Есть ли их связь с современными русскими, или другими нашими современниками на Русской равнине?
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Источник: www.youtube.com