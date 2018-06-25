Анатолий Клесов. Сравнение древних народов по ДНК. Часть 1
ДНК-генеалогия о древних народах.
Автор-сказитель – Анатолий Клесов
Часть 2 – https://youtu.be/DzOCrr8O09s
В передаче Анатолий Алексеевич Клёсов рассмотрел следующие вопросы:
– Древние предки евреев и арабов. Есть ли разница? Когда разошлись евреи и арабы, почему, к чему это привело?
– Что такое «гаплотип коэнов», и какое отношение он имеет к евреям? (справка: коэны – это потомки высших священников у евреев).
– Что такое 12 колен Израилевых, и что об этом говорит ДНК-генеалогия? Если они были, то куда пропали 10 колен?
– Откуда появились цыгане? Какого они рода-племени?
– Древние народы Кавказа. Откуда появились, какая ДНК-связь с русскими? Откуда у них такая разноплеменность?
– Древние испанцы, англичане, французы, немцы, скандинавы, финны, баски.
– Кто такие были хазары? Куда делись?
– Откуда появились древние жители Америки? Когда они там появились?
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Источник: www.youtube.com