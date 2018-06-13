Анатолий Клесов. ДНК-генеалогия против норманнской теории. Часть 1

Норманнская теория – аргументы сторонников и противников.



Автор-сказитель – Анатолий Клесов



Часть 2 – https://youtu.be/1rfqnhB3C8c



В эфире были рассмотрены темы:



• Что такое «норманнская теория», и как ДНК-генеалогия не оставила на ней камня на камне. Как манипулируют сторонники «норманнской теории», подменяя науку русофобской идеологией?



• Кто такие рюриковичи? Кто такие гедиминовичи? Их современные потомки, и как их отличить от современных «детей лейтенанта Шмидта»?



• Как данные ДНК-генеалогии объясняет разнообразие древних захоронений, а именно положения костяков? Хоронили, как хотели, или по определенным принципам? Каким?



• Как ДНК-генеалогия рассматривает древние археологические культуры, и что бы она могла посоветовать археологам? Какие принципиальные проколы делают лингвисты в области языкознания?



• ДНК-генеалогия о древних обитателях Костенок и Сунгиря. Есть ли их связь с современными русскими, или другими нашими современниками на Русской равнине?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com