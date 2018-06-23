Эпичный матч получился у немцев с шведами.Немцам нужна была только победа и они ее добились на последней минуте добавленного времени играя в меньшинстве.Тот случай, когда хлесткие фразы про немецкий характер и "в футбол играют все, а выигрывают немцы" обретают осязаемое содержание.А ведь казалось, что в Сочи чемпионы мира движутся к тотальной катастрофе. Но будучи припертыми к стенке, выкрутились. Это было великолепно.Лучший матч чемпионата.

Источник: colonelcassad.livejournal.com