Немецкий характер
23:09. 23 июня 2018 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал: brahman
Эпичный матч получился у немцев с шведами.
Немцам нужна была только победа и они ее добились на последней минуте добавленного времени играя в меньшинстве.
Тот случай, когда хлесткие фразы про немецкий характер и "в футбол играют все, а выигрывают немцы" обретают осязаемое содержание.
А ведь казалось, что в Сочи чемпионы мира движутся к тотальной катастрофе. Но будучи припертыми к стенке, выкрутились. Это было великолепно.
Лучший матч чемпионата.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Где бы были Ваши хвалёные немцы, если бы им не подыграл судья-поляк (?!) с не назначением пенальти в их ворота?.. ПС. Что ж за люди у нас в стране… уроды с короткой памятью, что-ли? Вовсю облизывают и обсасывают наших вечных исторических врагов! “Немецкий характер”, мля… Футболисты х…вы! А я (читая наградные листы своих Предков) так скажу: “Воюют все – а побеждают РУССКИЕ”! И это куда как весомее звучит и значит!