НДС как либеральный налог-убийца

В студии Максима Калашникова – учредитель обувной компании «RalfRinger» и член Федерального совета Партии Дела Андрей Бережной и аналитик-публицист Анатолий Вассерман. Попытка прогноза: чем кончится повышение налога на добавленную стоимость для РФ? Нисходящая средневековая спираль. Чем Трамп сильнее Путина? О протекционизме. Почему либералы взращивают и питают Навального, а промышленники-патриоты ничего подобного не делают?

Источник — http://roytv.ru/

Источник: vassermans.ru