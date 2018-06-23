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НДС как либеральный налог-убийца

11:03. 23 июня 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

В студии Максима Калашникова – учредитель обувной компании «RalfRinger» и член Федерального совета Партии Дела Андрей Бережной и аналитик-публицист Анатолий Вассерман. Попытка прогноза: чем кончится повышение налога на добавленную стоимость для РФ? Нисходящая средневековая спираль. Чем Трамп сильнее Путина? О протекционизме. Почему либералы взращивают и питают Навального, а промышленники-патриоты ничего подобного не делают?

Источник — http://roytv.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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