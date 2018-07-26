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Китай снижает ставки НДС, чтобы не обирать свое население

22:12. 26 июля 2018 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:

Почему Россия делает все наоборот, вгоняя экономику страны в стагнацию

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В нынешнем финансовом году базовые выплаты налога на добавленную стоимость в Поднебесной уже снижены с 17% до 16%. В отличие от России, КНР готова идти на издержки ради дальнейшего роста экономики и благополучия своих граждан.

В Китае достаточно гуманно подошли к налогообложению местного предпринимательства. Если у тебя есть средний бизнес (свой цех или завод с ежемесячной выручкой свыше пяти миллионов на наши деньги), то ты выплачиваешь НДС 16%. Если это всего лишь бригада или семейная артель, то ты попадаешь в привилегированный разряд «малых налогоплательщиков» и платишь символические три процента. Ну а если, скажем, продаешь овощи и фрукты, выращенные собственными руками, то никакого НДС с тебя вообще брать не положено…

Живи и торгуй себе на здоровье, не опасаясь никакой полиции и прочих репрессивных органов! Подоходный налог, правда, заплатить придётся…

Если человек выручает за свой продукт меньше 15 тысяч юаней (150 тысяч рублей), с него берут 5%. За доход в 300 тысяч рублей придётся отдать 10%. Особо оборотистые торговцы, зарабатывающие больше 100 тысяч юаней (миллион рублей в месяц) платят в казну 35 и более процентов от своих барышей.

Таким образом, прогрессивная шкала налогообложения, от которой изо всех сил отбиваются правительство и депутатский корпус России, в КНР считается вполне справедливой действующей моделью.

Это позволило Китаю добиться принципиального прорыва в минимизации фискального пресса для людей наёмного труда. Если человек в месяц зарабатывает меньше суммы, эквивалентной 620 долларам США, то он вообще (!) освобождается от подоходного налога. 5% начинают снимать с тех, кто на наши деньги зарабатывает от 40 до 45 тысяч рублей в месяц.

Налоги в КНР это не чья-то персональная или потомственная кормушка. Это регулятор и инструмент в руках государства. В стране по-прежнему переизбыток населения. Поэтому ни о каком «материнском капитале», как у нас в России, не может быть и речи. В 2018 году в семье разрешено иметь двоих детей. Если вдруг рождается третий, родители выплачивают налог, эквивалентный 3500 долларам США. Есть и другие, весьма специфические для нас налоги. Например, за использование автомобильных номеров (выплачивается один раз в три месяца) до 80 юаней (800 рублей).

Налогообложению не подлежат: пенсии, пособия, надбавки к основной зарплате, премии, денежное содержание военных.

 

КНР по-прежнему финансово поддерживает экспортную ориентацию своей экономики. Фирмам и предпринимателям, отправляющим продукцию за рубеж, полагается стопроцентный возврат ранее выплаченного НДС. Как правило, большинство представителей российского бизнеса, приобретающих в Китае товары и оборудование, вообще ничего не знают о местном «возвратном НДС». Поэтому «дышат ровно» и не догадываются о том, что их поставщик через несколько месяцев после завершения сделки получит из госбюджета КНР дополнительную прибыль. В виде возврата содержащейся в стоимости товара налоговой составляющей. В то же время, зарубежные покупатели, включая российских, претендовать на возврат НДС не могут. Это исключительно китайская привилегия.

Примером государственной заботы о приоритетах экономической активности могут служить фискальные послабления в отношении производителей косметических средств. Общая налоговая нагрузка на предприятия этой отрасли с начала прошлого года снижена вдвое, с 30 до 15%, а к сегменту масс-маркета вообще сведена к нулю. Принятая мера вызвала повышение ценовой конкурентоспособности товаров национальных производителей косметики на внутреннем и внешнем рынках, что в совокупности с широчайшим ассортиментом, предсказуемо привело к резкому увеличению объёма производства и сбыта.

Однако есть сферы производства и потребления, в которых КНР явно не заинтересована. Это импортная алкогольная и табачная продукция, зарубежные парфюмерные и ювелирные бренды, иностранные автомобили, наручные часы, фейерверки и почему-то… инвентарь для гольфа. Всё это облагается акцизами и достаточно ощутимым потребительским налогом. В то же время льготный НДС стимулирует реализацию китайской сельхозпродукции и сельхозтехники, кормов, удобрений, электроники, газа, питьевой воды и пищевой соли. В целом, налоговая система в Китае работает достаточно гибко и эффективно. Абсолютное большинство китайцев законопослушно, а для остальных введён пятикратный штраф за попытки уйти от налогов.

Так почему же всё-таки Китай снижает НДС, а Россия — наоборот его повышает?

Налоги в Китае снижают, чтобы любым способом избежать «схлопывания» внутреннего рынка. Вместо того, чтобы обирать местное население КНР  снижает налоги для облегчения и упрощения жизни огромной массы предпринимателей. В России сегодня экономическая стагнация. Китайцы же стараются не попасть в ситуацию , в которой , благодаря нашему либеральному правительству, оказалась Россия.

 

Источник: svpressa.ru

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