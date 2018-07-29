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Госдума одобрила повышение НДС . Кому это выгодно

15:28. 29 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

 

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Внезапное и вероломное, под прикрытием чемпионата мира повышение пенсионного возраста отвлекло внимание от других либеральных инициатив, включая повышение ставки НДС с 18 до 20%. А НДС всегда оставался в России криминогенным налогом.

Сказки о необходимости вынуть таким образом из наших карманов 600 млрд рублей в год на медицину, образование и прочую культуру не стоят одеколона озвучивающих их «речекряков»: если бы власть заботилась о социальной инфраструктуре, она не разрушала бы её все годы, «поднимания с колен» в нынешнюю, не поддающуюся цензурному описанию позу. А если бы правительство захотело направить 600 млрд рублей на что бы то ни было, оно просто взяло бы их из неиспользуемых остатков профицитного бюджета, достигших к 1 июня 7,8 трлн рублей — более половины годовых доходов.

Поэтому специалисты (в отличие от бухгалтеров и политтехнологов) знают: рост ставок НДС имеет к бюджетным нуждам то же отношение, что и Колумб к освоению космоса.

Важно, что НДС — криминогенный налог. Скандалы с фирмами-однодневками, создаваемыми под разнокалиберными «крышами» для неуплаты НДС или его незаконных возвратов за фиктивные экспорт или капвложения, бесконечны.

Правительство Примакова — Маслюкова, восстанавливая Россию после чудовищного либерального дефолта 1998 года, пыталось снизить ставку НДС до себестоимости криминальных операций — 10%. Это сделало бы преступления нерентабельными, и расширение налогооблагаемой базы компенсировало бы снижение ставки. Но Борис Ельцин лично вычеркнул эту меру, блокировав декриминализацию экономики и подрыв социальной базы либеральных реформ.

Рост ставки НДС повысит рентабельность криминальных операций, увеличит их масштабы, и ускорение инфляции (как и падение нашего уровня жизни) , но ни каким образом не пополнит бюджет. 

Global Look Press/Alexander Legky

 

Эта мера очень вовремя поддержит криминальный сектор экономики. Ведь воровские общаки, как отмечалось «на полях» Петербургского международного экономического форума 2018 года, пусты: искусственно созданный Банком России «денежный голод» сделал их едва ли не единственным источником оборотных средств для неэкспортного реального сектора. И тот «высосал» деньги мафии. И те оказались в опасности: либеральная власть давит на все предприятия, в том числе с мафиозными инвестициями.

А политическое влияние мафии возросло, так как многие прибегнувшие к её помощи фирмы находятся под контролем недобросовестных представителей силовых структур, и смычка мафии с силовиками из преступной сферы расширилась и на обычное предпринимательство. Ростом ставок НДС власти, вероятно, просто отреагировали на новую реальность.

В этом нет новизны: ранее в России было решено ликвидировать управление по борьбе с мафией в составе МВД, контрабанда была декриминализирована, и было разрешено чиновникам по-средневековому откупаться за взятки (которые для представителя власти являются преступлениями против государства) штрафами.

Повышение ставки НДС, возможно, просто продолжает этот курс.

Источник: maxpark.com

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