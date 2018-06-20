Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров? Вадим Мосин. Часть 2
Явь, Навь, Правь. Управление реальностью.
Автор-сказитель – Вадим Мосин
Часть 1 – https://youtu.be/ol7umhX5YLQ
«Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию Мудрости. Славянское мировоззрение охватывало Мир со всех сторон. Это Мир Яви, Нави и Прави.»
Современная наука рассматривает только Мир Яви (мир видимый, материальный). Следовательно, люди получают неполный образ Мира.
Мир Нави – мир информационно полевых структур.
Правь – Истина, или принципы, по которым миры существуют и взаимодействуют между собой.
Человек, народ и раса есть главные объекты нападения в информационной войне. Без понимания принципов взаимодействия миров Нави и Яви в этой войне победить невозможно.
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Источник: www.youtube.com