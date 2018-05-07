Новости Славянского Мира. Выпуск 96

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Санкт-Петербурге открыта выставка художника Всеволода Иванова – Эхо Гипербореи. Древняя Балтия и Сибирская Русь.

Подробности читайте в социальной сети вконтакте.

https://vk.com/feed?z=photo-66356054_…



В Тверской области в д.Чистая Дуброва прошло краеведческое мероприятие клуба «Дубравушка», посвященное необычной теме «Не просто полотенце!».

Источник: https://vk.com/chistodubrovabibl?w=wa…



Издательство Родович представляет вашему вниманию долгожданную книгу “Мудрость древних предков”– один из древнейших источников сокровенного Ведического Знания, написанный несколько тысяч лет назад.

Подробности смотрите на сайте издательства «Родович»-

https://vk.com/market-43651624?w=prod…



Продолжим артефактами земель славянских



Городской краеведческий музей продолжает реставрационные работы старинного торгового судна. Оно было обнаружено на берегу протоки Кирьяс в 1997 году рыбаком Валерием Котлобаем.

Источник – https://ugra-news.ru/article/02052018…



У ископаемого варана обнаружили четвёртый глаз, который вызывает множество новых вопросов к ходу эволюции.

Источник: old.archeo-news.ru



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



12 мая в Москве приглашают на традиционную программу “Чем пахнут ремесла?”

Подробную программу мероприятия смотрите в соц сети вконтакте:https://vk.com/event112585810?w=wall-…



Остаётся чуть больше месяца до Этнофестиваля “Небо и Земля”, который пройдёт в Тюмени.

Подробно в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/etnofest



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 7 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “День Нашей Победы! Настоящая суть праздника 9 мая.”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



8 мая, вторник

Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров?

Автор-сказитель – Вадим Мосин



9 мая, среда

Как Человека и Любовь соединить вместе

Автор-сказитель – Виктор Луговой



10 мая, четверг

Роль Сказки в нашей жизни

Авторы-сказители – Олег Анатольевич Беликов и Семёнова Ольга Борисовна



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 21 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Фёдор Кузьмич Сологуб. Ведущий – Виктор Маслов.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com