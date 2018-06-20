Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров? Вадим Мосин. Часть 1

Явь, Навь, Правь. Управление реальностью.



Автор-сказитель – Вадим Мосин

Часть 2 – https://youtu.be/30LzA83Db7U



«Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию Мудрости. Славянское мировоззрение охватывало Мир со всех сторон. Это Мир Яви, Нави и Прави.»

Современная наука рассматривает только Мир Яви (мир видимый, материальный). Следовательно, люди получают неполный образ Мира.

Мир Нави – мир информационно полевых структур.

Правь – Истина, или принципы, по которым миры существуют и взаимодействуют между собой.

Человек, народ и раса есть главные объекты нападения в информационной войне. Без понимания принципов взаимодействия миров Нави и Яви в этой войне победить невозможно.



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Источник: www.youtube.com