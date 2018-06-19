Заявление Президиума ЦК ПВО по предложению правительства поднять пенсионный возраст

Сразу после своего назначения, новое правительство предложило к принятию несколько непопулярных законов и поправок. Самое резонансное из этих предложений – повышение пенсионного возраста до 65/63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Разговоры о необходимости такого шага отдельные министры вели и ранее, но, осознавая высокую непопулярность подобного решения, не осмеливались на такой шаг. Да и В.В. Путин в 2005 году заявил, что пока он президент возраст не поднимут. Но сразу после выборов марта 2018 года и назначения «нового старого» правительства, что-то произошло. Теперь мы с удивлением наблюдаем, как все уровни власти при поддержке СМИ в один голос принялись убеждать граждан страны, что решение о поднятии возраста выхода на пенсию назрело и если его не поднять, то будет катастрофа.

При этом, сообщение о катастрофе, чуть ли не самый главный аргумент инициаторов повышения срока выхода на заслуженный отдых. Но откуда взяться этой катастрофе? Ведь не далее, чем три года назад прошла очередная «пенсионная реформа» и осуществляли её те же люди, которые сегодня ссылаются на приближающуюся катастрофу. Возникает резонный вопрос: катастрофа теперь грозит пенсионной системе именно оттого, что она пережила несколько реформ? Ведь три года назад, нам тоже говорили о необходимости и полезности изменений. Теперь, спустя несколько лет, вдруг выясняется, что никакой пользы от той реформы нет. Сегодня все возникающие вопросы (трудоустройство 60-летних, меры по увеличению продолжительности жизни, переобучение, новые дополнительные рабочие места) обещают решить «по ходу дела».

Почему мы сегодня должны поверить в то, что, по сути, те же люди, вновь не приблизят пенсионную систему к краху под видом очередной «реформы»?

Ещё один аргумент адептов повышения возраста – рост пенсий. Ну, что же, благая цель. Ведь именно нищенские пенсии и заставляют людей продолжать работать после выхода на пенсию. Однако повышение пенсий за счёт сокращения числа их получающих пенсионеров, выглядит как издевательство. Подобным образом повышали зарплаты у медиков, когда, сократив персонал больниц и поликлиник, повысили доход оставшимся. А потом гордо отчитались о выполнении задачи, которую поставил президент – повысить зарплаты медицинским работникам. О каком же увеличении пенсии идет речь? Цифра уже озвучена: около 1000 рублей, правда не понятно, то ли в месяц то ли в год. Разнобой подаваемой информации говорит нам о том, что предлагающие очередную реформу пенсионной системы, даже сами не понимают, что они собираются делать и к каким последствиям это приведет. В любом случае цифры, озвученные в столь вольном режиме, не являются не убедительными, не гарантированными и не существенными. Между тем, только очень существенный рост пенсий может рассматриваться, как побудительный мотив изменения срока выхода на пенсию, как стартовая точка для общественной дискуссии.

Отсылка министров к тому, что в советское время на одного пенсионера приходилось три-пять-семь работающих, а сейчас только два, вызывает недоумение. Производительность труда с того времени так же выросла и сегодня не должно требоваться столько же работающих на одного пенсионера, как это было при СССР. Но тут нужно вспомнить, что предприятия, приносящие огромные прибыли, были приватизированы и теперь весь доход уходит в карманы новоявленных хозяев советских предприятий. Пенсионеры пусть довольствуются тем мизером, что остаётся от налогов, а те, что работают, пусть ждут новых «реформ».

Правительство сообщает, что мы стали жить долго и это хороший повод повысить возраст выхода на пенсию. По мнению министров, каждый человек буквально мечтает работать до гробовой доски. Ну, нет у людей другой радости в жизни, как работать на кого-то. Но и тут получается конфуз, так как в более, чем в половине регионов России средняя продолжительность жизни мужчин не дотягивает до 65 лет. А ведь правительство предлагает выходить на пенсию именно в 65. Получается, что многие даже не успеют познать такого статуса как «пенсионер».

Подобная слабость правительственного обоснования, говорит лишь о том, что решение о поднятии пенсионного возраста принимается не в интересах граждан страны. И хотя, к сожалению, подобных решений принято уже масса, но это может стать для страны критическим. Недовольство, которое вызвано как самой данной инициативой, так и сумбурным ее обоснованием, может вылиться в серьёзный протест со стороны людей. Самая большая опасность в предлагаемой «пенсионной реформе» в том, что она буквально разрывает общество на две неравные части, выкапывая невидимый «ров» между народом и властью! Мы помним, что случилось с Советским Союзом, когда народ потерял чувство сопричастности к происходящему в государстве и перестал доверять властям. Сегодня многие миллионы людей, проголосовавшие за президента, чувствуют себя обманутыми и разочарованными.

В свете последних действий правительства, Президиум ЦК заявляет, что:

мы считаем предложенные изменения пенсионного законодательства недопустимыми, несущими в себе угрозу социальной стабильности и будущему нашего государства;

с сегодняшнего дня мы не просто в оппозиции к экономическому блоку правительства.

Мы требуем отставки правительства Медведева!

Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Президиум ЦК Партии Великое Отечество