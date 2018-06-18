7 примеров европейского каннибализма

Каннибализм практиковался в европейской медицине на протяжении веков, так что это не современное изобретение, вводимое с помощью технологии окон Овертона. Всё это было в Европе всего несколько сотен лет назад…

1. Кровь живых

Люди в прошлом считали, что они могут омолодиться, напившись крови молодых людей. Именно поэтому кровь стариков была бесполезной для создания «волшебных целебных лекарств».

К примеру, когда умирал Папа Римский Иннокентий VIII в 1492 году, врачи взяли кровь трех молодых мальчиков, чтобы спасти жизнь Папы. Умерли и мальчики и Папа.

2. Прах мумии

В средние века прах мумии был популярным «лекарственным средством» по всей Европе. Импортировали этот ингредиент из Египта, где древние трупы растирали в порошок. Считалось, что если есть этот порошок, то можно вылечить большое количество проблем со здоровьем, таких как сыпь, запор и даже паралич.

Люди на Ближнем Востоке смешивали прах мумии с маслом и использовали его в качестве лекарства ещё в 1800-х годах. Использование мумий стали настолько распространенным, что египетское правительство, наконец, приняло закон о запрете их продажи.

3. Мох из черепа мертвеца

Кроме употребления в пищу толченых человеческих черепов, люди в средневековые времена также ели мох, который рос на черепах умерших. Согласно преданий, было необходимо собирать лишайник «уснея» с черепов убитых солдат. Лишайник вначале соскабливали с черепов, затем его сушили и растирали в порошок.

Из этого порошка делали настойки, которые принимали как магическое лекарство от ран. Большая часть медицины во времена средневековья опиралась на симпатическую магию. Например, растертое в порошок сердце употребляли, чтобы вылечить болезни сердца. Британский проповедник Джон Кео в 1700 – х годах написал рецепт против головокружения, который представлял собой настойку на перетертом в порошок человеческом сердце. Пациентам предписывали принимать сердечное лекарство по утрам на голодный желудок.

4. Лечебное мясо

Страшный рецепт Иоганна Шредера.

Согласно рецепту, написанном в XVII веке немецким фармакологом Иоганном Шредером, нужно было взять тело рыжеволосого человека, который умер насильственной смертью. Тело нужно было оставить на лунном свете на один полный день и одну ночь, после чего срезать у него мясо с костей. Затем это мясо перемешивали с миррой и алоэ и замачивали в вине в течение нескольких дней. После того, как человечина хорошо промариновалась, ее резали на полоски и ели.

5. Капли короля

Можно подумать, что каннибализм практиковали только бедные и необразованные люди, но на самом деле им занимались и короли. К примеру, существовал эликсир, который назывался «капли короля». Именно его английский король Карл II употреблял «для хорошего самочувствия». Рецепт, который стоил королю колоссальные 6000 фунтов, описывал, как делать настойку из человеческих черепов. Черепа для настойки поставляли могильщики, которые раскапывали кости в Ирландии.

6. Лечение для пожилых людей

Желание быть вечно молодым привело к появлению сумасшедших средств на протяжении всей истории. В XV веке итальянский священник Марсилио Фичино рекомендовал пить кровь, чтобы преодолеть последствия старости. Он заявил, что пожилые люди могут восстановить свою молодость, употребляя свежую кровь молодого человека, который умер здоровым.

Причем, молодой человек должен был быть относительно счастливым в течение жизни. Кровь нужно было собирать у людей, которые умерли относительно недавно. Эта форма «медицинского вампиризма» вновь неоднократно встречалась на протяжении веков.

7. Стояние на эшафоте

На первый взгляд, может показаться, что люди при публичной казни должны держаться подальше от эшафота, чтобы на них не попала кровь. Тем не менее, в Дании было все по другому. Эпилептики часто стояли прямо возле эшафота с чашками в руках, чтобы собрать кровь казненных. Они считали, что эта кровь может вылечить их от эпилепсии.