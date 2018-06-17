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Разбираем методы пропаганды: „Будничный рассказ”

12:30. 17 июня 2018 Просмотров - 45 2 коммент. Опубликовал:

«Будничный» или «обыденный» рассказ используется, например, для адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания.

В специальной литературе этот метод описывается спокойно и по-деловому.

Так, если нужно приручить людей к насилию, крови, убийствам, злодеяниям всякого рода, то благообразный телеведущий со спокойным лицом и ровным голосом, как бы походя, сообщает Вам ежедневно о самых тяжких злодеяниях.

Через несколько недель такой обработки население перестает реагировать на самые чудовищные преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. (Наступает психологический эффект привыкания)


Данный прием применялся, в частности, во время государственного переворота в Чили (1973), когда было необходимо вызвать индифферентность населения к действиям пиночетовских спецслужб.

Его активно применяют при освещении массовых акций протеста, действий политической оппозиции, забастовок и т.д.

Например, происходит многотысячная демонстрация противников действующего режима, которая разгоняется полицией с помощью дубинок и слезоточивого газа. Жестоко избиваются участвующие в ней женщины и старики, лидеры политической оппозиции арестовываются.

На следующий день журналисты будничным и деловым тоном, без эмоций, мимоходом рассказывают нам, что, мол, накануне была проведена очередная акция протеста, органы правопорядка вынуждены были применить силу, арестовано столько-то нарушителей общественного спокойствия, против которых возбуждены уголовные дела «в соответствии с действующим законодательством» и т.д.

Такой прием позволяет СМИ сохранить иллюзию объективного освещения событий, но, в то же время, девальвирует значимость произошедшего, создает у массовой аудитории представление о данном событии как о чем-то малозначительном, не стоящим особого внимания и, тем более, общественной оценки.

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: пропаганда, СМИ, человек
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    ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 17 июня 2018 в 12:41 Ссылка Пометить
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    Очередной наезд машиной на простых пешеходов совершил вчера мусульманский мигрант . Очередной бандитский налёт на магазин совершили неустановленные бородатые лица , кричащие “аллахакбар”. После священногоо месяца Рамадан, призывающего к любви и миру, очередного студента избила “неизвестная” группа лиц, кричащих “иншалла” и “тахбир”. За последний год это стало обыденностью. Толковая статья. Нас просто пытаются приучить к толерантности, как и гейропейцев.

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    • 7994 6632
      Ирбис ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 17 июня 2018 в 13:06 Ссылка Пометить
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      Меня больше всего возмутила трактовка убийства семьи полковника Гошта. Ворвавшиеся в дом мусульмане, просто забила палками всю семью и объясняют это всё банальным ограблением. Хотя любой знает, что забивание палками неверных, это казнь по шариату. Но все СМИ как один понесли чушь про ограбление и мол всё остальное тут яко бы не причём.

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