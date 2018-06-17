Разбираем методы пропаганды: „Будничный рассказ”
…«Будничный» или «обыденный» рассказ используется, например, для адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания.
В специальной литературе этот метод описывается спокойно и по-деловому.
Так, если нужно приручить людей к насилию, крови, убийствам, злодеяниям всякого рода, то благообразный телеведущий со спокойным лицом и ровным голосом, как бы походя, сообщает Вам ежедневно о самых тяжких злодеяниях.
Через несколько недель такой обработки население перестает реагировать на самые чудовищные преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. (Наступает психологический эффект привыкания)
Данный прием применялся, в частности, во время государственного переворота в Чили (1973), когда было необходимо вызвать индифферентность населения к действиям пиночетовских спецслужб.
Его активно применяют при освещении массовых акций протеста, действий политической оппозиции, забастовок и т.д.
Например, происходит многотысячная демонстрация противников действующего режима, которая разгоняется полицией с помощью дубинок и слезоточивого газа. Жестоко избиваются участвующие в ней женщины и старики, лидеры политической оппозиции арестовываются.
На следующий день журналисты будничным и деловым тоном, без эмоций, мимоходом рассказывают нам, что, мол, накануне была проведена очередная акция протеста, органы правопорядка вынуждены были применить силу, арестовано столько-то нарушителей общественного спокойствия, против которых возбуждены уголовные дела «в соответствии с действующим законодательством» и т.д.
Такой прием позволяет СМИ сохранить иллюзию объективного освещения событий, но, в то же время, девальвирует значимость произошедшего, создает у массовой аудитории представление о данном событии как о чем-то малозначительном, не стоящим особого внимания и, тем более, общественной оценки.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Очередной наезд машиной на простых пешеходов совершил вчера мусульманский мигрант . Очередной бандитский налёт на магазин совершили неустановленные бородатые лица , кричащие “аллахакбар”. После священногоо месяца Рамадан, призывающего к любви и миру, очередного студента избила “неизвестная” группа лиц, кричащих “иншалла” и “тахбир”. За последний год это стало обыденностью. Толковая статья. Нас просто пытаются приучить к толерантности, как и гейропейцев.
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Меня больше всего возмутила трактовка убийства семьи полковника Гошта. Ворвавшиеся в дом мусульмане, просто забила палками всю семью и объясняют это всё банальным ограблением. Хотя любой знает, что забивание палками неверных, это казнь по шариату. Но все СМИ как один понесли чушь про ограбление и мол всё остальное тут яко бы не причём.