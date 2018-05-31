Разбираем методы пропаганды: Анонимный авторитет

СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации.

Главное в их сообщениях – идеи, внедряемые в наше сознание контрабандой.

С. Кара-Мурза





Чем лучше люди узнают сущность влияющих на сознание технологий,

тем больше вероятность, что они поймут их назначение, и тем менее

вероятность, что эти технологии будут использованы.