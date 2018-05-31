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Разбираем методы пропаганды: Анонимный авторитет

21:28. 31 мая 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:
СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации.
Главное в их сообщениях – идеи, внедряемые в наше сознание контрабандой.
С. Кара-Мурза

Чем лучше люди узнают сущность влияющих на сознание технологий,
тем больше вероятность, что они поймут их назначение, и тем менее
вероятность, что эти технологии будут использованы.
Дж. Маркс

Выявлять уловки политиков и журналистов – увлекательный интеллектуальный спорт. И если уж приходится смотреть телевизор и читать газеты, стоит иногда им заниматься. Хотя бы в профилактических целях, чтобы лишний раз убедиться, что мы – это все еще мы, и пока не превратились окончательно в «электорат» или «сегмент рынка».



Полезный совет

Простейшим приемом психологической защиты от пропагандистского «промывания мозгов» является сознательное прерывание контактов с источником информации.

Например, достаточно время от времени прекращать смотреть телевизор на одну-две недели, чтобы произошло «восстановление» сознания. Наваждение, внушенное телевидением, проходит. После этого резко повышается наблюдательность и какое-то время вы будете легко замечать, из каких телепередач «торчат уши».

И еще один совет: если вам нужна объективная информация – отправляйтесь в научную библиотеку. Если же хотите получить порцию рекламы и политической пропаганды – включите телевизор или купите газету. И внимайте…

Только временами останавливайтесь и отфильтровывайте от личных умозаключений те готовые штампы и иллюзии, которые изо всех сил пытаются внедрить в ваше сознание.



Анонимный авторитет

Излюбленный прием введения в заблуждение, активно используемый всеми СМИ. Он относится к т.н. «серой» пропаганде.

Давно доказано, что одним из самых эффективных методов влияния является обращение к авторитету. Авторитет, к которому обращаются, может быть религиозным, это может быть весомая политическая фигура, деятель науки или другой профессии. Имя авторитета не сообщается. При этом может осуществляться цитирование документов, оценок экспертов, свидетельских отчетов и других материалов, которые необходимы для большей убедительности.

Примеры: «Ученые на основании многолетних исследований установили…», «Доктора рекомендуют…», «Источник из ближайшего президентского окружения, который пожелал остаться неизвестным, сообщает…». Какие ученые? Какие доктора? Какой источник? Сообщаемая таким образом информация в большинстве случаев является ложью. Ссылки на несуществующий авторитет придают ей солидность и вес в глазах обывателей.

При этом источник не идентифицирован и никакой ответственности за ложное сообщение журналисты не несут.

Так что, если пассаж в популярных СМИ начинается словами «источники информируют» или «ученые рекомендуют», будьте уверены – это не информация, а пропаганда или скрытая реклама; причем авторы послания очень далеки от учености и так же далеки от уверенности в своей правоте.

Виктор Сороченко

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ложь, манипуляция, пропаганда, СМИ
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