Почему Минфин России продал половину имевшихся казначейских бумаг США?

Вне всяких сомнений на ближайшие дни эта новость станет ключевой темой обсуждения в СМИ. Абсолютно внезапно для публики Россия продала 47,5 из имевшихся у нее 96,2 млрд. долл. ценных бумаг Казначейства США, в миру известных как US Treasuries. Этот шаг оказался тем более неожиданным, так как еще в январе текущего года в либеральной деловой прессе с возмущением обсуждали наращивание российских вложений в госдолг США. И тут вдруг разворот в прямо противоположном направлении. Это что, бунт против статуса финансовой колонии? Следствие некоего стратегического тайного плана Темнейшего? Или, может быть, руководство страны внезапно увидело новую грозящую опасность, существование которой пока скрывается?Вероятнее всего и то, и другое, и третье, а точнее все вместе, включая синергетическое влияние всей совокупности случившихся в последнее время глобальных политических событий.Начать стоит с того, что произошедшее сокращение объем наших вложений в US Treasuries если чем и удивляет, то только объемом разового шага. Столько стразу мы не продавали никогда, но в целом вложения в американские бумаги мы устойчиво сокращаем с 2013 года, когда в них у нас лежало свыше 150 млрд. долл. В отдельных деталях процесс, конечно, не шел гладко. Временами приходилось направление менять и вместо распродажи немного закупаться, но общий тренд на сокращение объемов это нисколько не отменяло.За пять лет объем вложений сократился на треть, а теперь можно сказать, что и на две трети. С учетом произошедшего Россия сейчас занимает уже лишь 22 место в рейтинге кредиторов США, одолжив Америке денег примерно наравне с такими странами как Нидерланды или Швеция.Можно ли избавиться от них полностью? Можно, если конечно вас не интересуют финансовые потери от подобного шага. Как бы кто ни относился к американским деньгам, они по-прежнему занимают около половины мировых финансовых расчетов. Даже между странами, имеющими собственные валюты. Внешнеторговый оборот РФ в 2017 году составил 587,6 млрд. долл. или 34,4% номинального ВВП страны. Кому-то покажется удивительным, но за прошедшее десятилетие по этому показателю Россия стала такой же активной и успешной торговой экономикой мира, как один из лидеров – Германия.Устоявшаяся мировая практика указывает, что для обеспечения безопасности внешней торговли от технического дефолта государству необходимо иметь запас валюты в объеме не менее трех-четырехмесячного объема торговли. В нашем случае это получается порядка 195-200 млрд. долл. Впрочем, в реальности меньше, так как объем торговли с США у нас составляет около 3-3,3% внешнеторгового оборота.Помимо сказанного деньги в валюте платежа необходимо иметь для обслуживания взятых кредитов. А они, особенно долгосрочные, взятые на 25-30 лет еще в середине нулевых, в подавляющем большинстве оформлялись тоже в долларах, как ведущей тогда валюте мира. По данным ЦБ РФ на 1 мая 2018 года совокупный внешний нашей страны составляет 51,3 млрд. долл. Из них в текущем году нужно будет погасить 3,4 млрд., в следующем – 1,5 млрд., в 2020 – 4,4 млрд. долл. Это не считая процентов по этим и остающимся прочим займам.Так что, как ни крути, пока избавиться от доллара полностью объективно невозможно. В любом случае запас примерно в полсотни миллиардов в закромах держать придется. И уж коль так, то лучше это делать в виде государственных казначейских обязательств, чем, условно говоря, вагонов наличности в банковских подвалах. US Treasuries приносят пусть совсем небольшой, но все-таки доход, и эта "пара миллиардов в год" тоже не лишняя.Другой вопрос, что всех так удививший российский шаг действительно отражает перемены, ставшие очевидными с началом американо-китайской торговой войны. Впрочем, американской торговой войны вообще, так как на данный момент США в этом состоянии находятся буквально со всеми своими ключевыми торговыми партнерами, включая Евросоюз, Канаду и Мексику.Учитывая масштабы американской и связанных с ней прочих экономик мира, можно с уверенностью сказать, что тряхнет всех. Европа и Китай будут искать другие рынки сбыта, но свободных на планете уже не осталось, так что всем предстоит обострение конкуренции в торговых отношениях, что всегда отражается штормом в курсах валют. Но больше всего этим штормом накроет как раз США по причине огромности дефицита их внешней торговли.Стало быть, уровень рисков связанных с US Treasuries тоже резко и сильно возрастает. Тут даже Китай, хоть пока еще остается крупнейшим внешним кредитором Америки, уже всерьез задумывается о пересмотре валютной структуры своих резервов. Разве что уровень зависимости китайской торговли от сбыта на американских рынках, как и ее общий объем, сильно, почти на два порядка, больше нашего, потому и коридор возможностей у Пекина сильно другой.Лучше это или хуже – вопрос спорный. Главное в другом. Утрата Америкой своего геополитического доминирования в мире, наконец, начала проявляться и в экономической плоскости. А значит нам теперь "столько долларов" уже держать в загашнике не надо. Это, конечно, порождает проблему поиска других вариантов вложений резервов, но о ней поговорим в другой раз. Сейчас просто констатируем очевидный факт: столь жарко обсуждавшаяся и сильно ожидавшаяся дедолларизация мировой экономики началась. Всем конечно предстоит пережить некоторый шторм, но общая тенденция не может не радовать.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com