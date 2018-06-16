А. С. Макаренко выдающийся педагог XX-го века

Источник: zavtra.ru

Несколько слов о забытом сейчас в России трудовом воспитании.

Макаренко А.С. — выдающийся Советский педагог ХХ-го столетия

Легенда и быль

Мало, кто у нас в стране сейчас знает, что когда-то в СССР выпускались прекрасные пленочные фотоаппараты «ФЭД», аббревиатура от Феликса Эдмундовича Дзержинского, и что эти фотоаппараты освоили и начали изготавливать в трудовой колонии для малолетних преступников, которой руководил чекист Антон Семенович Макаренко, и производство которых лишь потом передали на один из специально построенных для того современных заводов города Харьков. И первые партии этого фотоаппарата назывались:

«ФЭД-НКВД УССР.

Трудовая коммуна им. Дзержинского. Город Харьков»

Поэтому я хочу рассказать об этом человеке, имя которого когда-то было не просто популярным, а сверх популярным в СССР, а сейчас совершенно неизвестно никому в стране. Неизвестно потому, что оно было вычеркнуто из истории СССР «нашими» историками либералами в девяностые годы прошлого столетия, когда все Советское ими обильно поливалось грязью.

Вот это имя:

Антон Семёнович Макаренко (1 (13) марта 1888, Белополье, ныне Сумская область,Украина — 1 апреля 1939, Голицыно, Московская область) — советский педагог и писатель, «чекист».

Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке.

Макаренко, помимо своей организаторско-преподавательской деятельности, был ещё и писателем, а его художественно педагогические книги, такие как «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», были невероятно популярны тогда у советской молодежи. Примерно также, как «Овод» Войнич или «Как закалялась сталь» Островского. Сейчас ни ту, ни другую, ни третью, ни четвертую книги молодежь уже не читают. Почему? Да потому, что нынешняя буржуазная власть России, считает их опасными для себя. И даже вычеркнула их из списка литературы, изучаемой в школах и ВУЗ-ах России.

И опять это самое почему? Да потому, что деятельность Макаренко шла под патронажем ОГПУ и НКВД России и Украины, а сам Макаренко с середины тридцатых годов, в годы, так называемых, массовых репрессий, числился в центральном аппарате НКВД не рядовым сотрудником, а начальником отдела «Трудовых колоний». То есть он был одним из тех, про кого говорить хорошо с девяностых годов стало в нашей стране «нельзя», потому что они все там были преступниками и палачами. И тот факт, что беспризорность в СССР ликвидировали именно чекисты, никакого значения сейчас уже не имеет. Поэтому имя Макаренко надо из истории России вычеркнуть. И они вычеркнули это имя, имя одного из самых известный в мире педагогов двадцатого века.

У меня самого большой педагогический опыт. Правда, не прямой, а несколько косвенный, по совместительству. Я много лет преподавал технические дисциплины в нашем заводском машиностроительном техникуме, размещенном прямо на территории завода и в филиале МИСИС-а, расположенном в нашем городе. Поэтому, в отличии от обычных педагогов и преподавателей, учившихся в различных педагогических ВУЗах страны, я имею довольно четкое предоставление о характере временных изменений в образе современных учащихся. Как об общеобразовательном уровне их знаний об окружающем нас мире, их интеллектуальном развитии, так и о психологическом их состоянии. Ведь они приходят в техникум или ВУЗ прямо со школьной скамьи, ещё совсем «сопливыми», хотя и стали уже студентами.

Поэтому не могу не сказать несколько своих слов… о Макаренко. Почему именно о Макаренко?

Да потому, что Макаренко, это педагогика нового типа, ибо он о был основоположником советской и мировой системы трудового воспитания и трудового обучения подростков школьного возраста. Лично я закончил одиннадцатилетнюю среднюю школу города Иркутска-2 и одновременно с аттестатом зрелости получил «корочки» слесаря ремонтника и права водителя грузовика. Моя жена закончила школу, имея «корочки» токаря универсальных работ.

Мы год ходили на работу на завод в одиннадцатом классе и работали на рабочих местах, сначала учениками, потом, через погода, после сдачи квалификационных экзаменов в заводской комиссии, настоящими рабочими. И гордились своей рабочей специальностью.

Что плохого в том, что выпускник средней общеобразовательной школы страны наряду с аттестатом зрелости получит ещё и свидетельство о приобретенной им какой-нибудь массовой рабочей специальности, такой, как станочник по металлообработке или дереву, электрик, электросварщик, слесарь сборщик или слесарь ремонтник, шофер автомобиля и так далее и тому подобное? Что плохого? Ничего плохого, только одно хорошее.

И нам с женой хуже в жизни от этих освоенных рабочих профессий не было никогда. Только лучше. Потому что мы научились работать руками и начали познавать жизнь страны и свою личную через взгляд человека, знающего, что такое труд и умеющего что-то конкретное делать. А отсюда и исходит невероятная любознательность и мощная тяга к познанию нового у советских школьников, поражающая иностранных гостей страны. Именно они родили известные слова Президента Америки, сказавшего свою знаменитую фразу о том, что ССССР победил США в соревновании за космос за школьной партой.

Лично я по образованию инженер сварщик, то есть, самый, что ни на есть, эл примитивнейший технарь. Но я могу работать, как рабочий, на всех видах сварочного и металлообрабатывающего оборудования, выпускаемого в мире. Как инженер, я могу разработать технологию механической и сварочной обработки любой детали, сделанной из любого современного материала. Кроме того, я имею квалификационные удостоверения на сварщика, на электрика, на сборщика металлоконструкция, на токаря, на шофера, на бурового мастера, на коллектора геологоразведочных работ, на геодезиста, на патентоведа. Не имею удостоверений, но могу самостоятельно работать каменщиком, плотником, столяром.

Помимо указанного выше я могу писать технические статьи и книги, могу оформить заявку на предполагаемое изобретение, могу написать любые рефераты, любые диссертации. Ну также я могу писать художественные произведения и стихи. Хорошие или плохие — это уже совсем другой разговор. И к нынешней теме не имеющий никакого отношения.

Но мне интересно жить именно потому, что я многое могу и многое умею, а это много идет у меня именно от уроков труда в советской средней школе. Поэтому мне близки и понятны взгляды Макаренко на учебу и воспитание подростка, будь он советским или же просто русским…

Однако нынешние школьники не знают ничего, не умеют ничего и не имеют никакого желания уметь что-либо делать. Они по натуре тунеядцы, потребители, они члены этого самого мирового сообщества потребителей, поэтому физический труд для них является позорным и оскорбительным. И они даже гвоздь в стену молотком не могут забить – не научены. Ни папой, ни мамой, ни школой. Знаю, что говорю – пробовал их заставить гвоздь забить за «зачет» по «техмеху» или сопромату. Умеют лишь единицы. Остальные бьют молотком по пальцам, а потом бегут жаловаться на меня родителям. А возмущенные родители бегут к директору колледжа, которым стал в проклятые девяностые годы наш машиностроительный техникум.

Правда, за компьютером они готовы сидеть сутками, потому что в виртуальном мире они ориентируются неплохо и даже сексом занимаются тоже по «компу, женятся по «компу» и даже рожать исхитряются тоже по «компу. А вот в реальности они сплошная и никчемная пустота. И большинство нынешних двадцатилетних парней от своего безделья уже сейчас являются наполовину импотентами.

Поэтому вопрос о «Макаренко-вских» методах воспитания подростков вновь поднимается в практике российской педагогики. Именно в практике, но не в теории. В теории у нас все западное и еще раз западное.

Антон Семенович Макаренко – выдающийся педагог нового типа

К концу гражданской войны в России остро встал вопрос о беспризорных детях. Их много бродило по дорогам России, особенно в городах. Точное их количество в стране не знал никто, да и учесть их было невозможно. Государственная система новой России только создавалась. Но по разным источникам их количество достигало своего пикового значения именно в 1922 году, когда в стране было 6-8 миллионов млн беспризорников ] ; по данным БСЭ — это 7,5 млн на момент 1921 года.

Проблема для страны была настолько серьезная, что решением вопроса были заняты не только лично В. И. Ленин и Троцкий, но и само ОГПУ под руководством Дзержинского, взявшего по указанию ЦК РСДРП(б) судьбу беспризорных молодой России в свои руки. В руки ЧК, в руки ОГПУ, в руки НКВД. Другого пути тогда просто не было.

И именно тогда А.С. Макаренко работал в ОГПУ Украины и ему было поручено вместе с Наркомпросом Украины вместе с Полтавским Губнаробразом и при активной поддержке Киевского ОГПУ создать трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей в селе Ковалёвка, близ Полтавы. В 1921 году колонии было присвоено имя М. Горького, а в 1926 году Колония имени Горького приказом Наркомпроса Украины была переведена в Куряжский монастырь под Харьковом; Этой колонией Макаренко заведовал с октября 1927 года до июля 1935 года, затем он был назначен одним из руководителей детской трудовой коммуны ОГПУ имени Ф. Э. Дзержинского в пригороде Харькова, в которых продолжил на практике воплощать разработанную им воспитательно-педагогическую систему.

Даже сам великий пролетарский и советский М. Горький интересовался воспитательной и педагогической деятельностью А.Макаренко и оказывал ему всяческую поддержку.

Разработанная Макаренко система перевоспитания полезным производительным трудом в коллективе превращала сборище малолетних преступников в дружную сплочённую команду. В колонии не было охраны, заборов, карцера. Самым суровым наказанием был бойкот, к которому прибегали крайне редко. Когда под конвоем доставляли в колонию очередного беспризорника, Макаренко брал к себе ребёнка, но категорически отказывался принимать его личное дело. Это известный «макаренковский» принцип авансирования хорошего в человеке! «Мы не хотим знать о тебе плохого. Начинается новая жизнь!»

В эти цифры трудно поверить, но факт – вещь упрямая. Через руки Макаренко прошло более 3000 беспризорников, и ни один (!) из их не вернулся на преступный путь, все нашли свою дорогу в жизни, стали людьми. Таких результатов не удавалось добиться ни одному исправительному учреждению в мире. Не зря его называют не только теоретиком, но и практиком массового и быстрого перевоспитания подростков.

Макаренко был уверен, что только труд по душе, а не примитивный пошив рукавиц и клейка коробочек способствует успешному перевоспитанию. С 1928 до 1936 года он руководит трудовой коммуной им. Дзержинского и с нуля строит два завода по производству электромеханики и фотоаппаратов ФЭД. Дети смогли освоить сложные технологии, успешно работали и выдавали продукцию, пользующуюся огромным спросом. Смело, не правда ли? Попробуйте представить себе колонию для малолетних преступников в нынешней России , которая производит «компы», антивирусные программы или компьютерные приставки! Невозможно, не правда ли?

Он был удивительным человеком, этот Макаренко. Вчистую освобождённый от воинской службы по причине слабого здоровья – врождённый порок сердца, ужасная близорукость и ещё целый «букет» болезней – любил военную форму, дисциплину, армейский порядок.

Имея совершенно непрезентабельную внешность – круглые очки с толстыми стёклами, большой нос, тихий хриплый голос – пользовался успехом у красивых женщин. Его, немногословного и медлительного, обожали воспитанники и так ревниво к нему относились, что он решил не жениться, чтобы их не травмировать. Кстати, так и сделал: только оставив педагогическую работу, он расписался со своей гражданской женой.

Любил детей, но к несчастью не имел своих, однако воспитал двоих приёмных. Девочка, дочь родного брата, белогвардейца, успевшего эмигрировать во Францию, стала впоследствии матерью известной актрисы Екатерины Васильевой. А с любимым братом, уехавшим в Европу, он поддерживал отношения до 1937 года, пока жена, измученная постоянным страхом ареста, не потребовала прекратить переписку.

Он умер от разрыва сердца в возрасте 51 года, и это был тяжёлый удар для мировой педагогики. Систему Макаренко изучают и ценят во всём мире. Так, в Японии его работы переиздаются массовыми тиражами и считаются обязательной литературой для руководителей предприятий. Практически все фирмы Японии строятся по лекалам колоний Макаренко.

В Россию, на родину, система возвращается в виде зарубежных методик «мозгового штурма», «умения работать в команде», «тим-билдинга», «повышения мотивации сотрудника», и так далее и тому подобное. Всё это усердно изучается на всевозможных тренингах и семинарах, притом за немалые деньги. А может, проще почитать отечественные первоисточники?

Ведь советская система трудового воспитания через ФЗО, ПТУ, через статус молодого специалиста, наделяющего их выпускника особыми правами, и уроки труда в общеобразовательных школах на рабочих местах предприятий, рассчитывала на их обязательное трудоустройство на советских заводах. На тех заводах, которых сейчас у нас, к сожалению, уже нет. А раз их нет, то и зачем тогда учить нашу молодежь рабочим специальностям? Их дорога простая - на рынках или в супермаркетах грузчиками, охранниками или в криминал учениками и подсобниками матерых преступников.

А своих детишек, мы в офисы своих фирм устроим, пусть сидят, в носу ковыряют, все равно их будущее, мы, их родители, им уже обеспечили.

Автор: Виталий Овчинников

Источник: nstarikov.ru