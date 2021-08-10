Торжественный вечер к 90-летию Антона Макаренко. Время. Эфир 17 марта 1978
Торжественный вечер к 90-летию Антона Макаренко. Время. Эфир 17 марта 1978
О торжественном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения выдающегося педагога и замечательного писателя Антона Макаренко. Бывший воспитанник трудовой коммуны имени Ф.Дзержинского Василий Клюшник вспоминает преподавателя, его руководство и отношение к работе.
Информационный сюжет программы "Время" – "Юбилей педагога". Эфир 17.03.1978.
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