Жизнь под санкциями: А не перенять ли нам опыт нацистской Германии?

У врага можно и нужно учиться, а у серьезного врага надо учиться серьезно. Особенно, если речь о самом впечатляющем экономическом чуде в истории всех стран, независимо от того, где оно имело место.

ема остро актуальна для сегодняшней России, поскольку мы говорим о прорыве даже не просто под санкциями, а в условиях тотальной экономической блокады. Имеется в виду экономический рывок, осуществленный в Германии в середине 30-х.

Абстрагируемся на время от политики и идеологии и сделаем чисто технический разбор составляющих экономического успеха.

В 1933 г. на Всемирном еврейском экономическом Конгрессе была объявлена экономическая война Германии – тотальный бойкот. Бойкот был чрезвычайно эффективным, ни в одну страну мира не поставлялось ни одного товара с клеймом «Сделано в Германии».

В ответ власти Германии приняли ряд мер, в течение четырех лет поднявших страну из совершенно жалкого существования Веймарской республики до третьего (после США и Великобритании) места в мире по уровню промышленного производства.

Что было сделано?



Введен государственно-хозяйственный план развития промышленности. Введены в оборот новые деньги – рейсхсмарка, не связанная с долларом. Именно новая национальная валюта являлась инвестиционной. Установлен запрет на вывоз капитала за рубеж. Введен контроль над прибылью промышленников, на дивиденды выделялось не более 6%, принуждая их таким образом реинвестировать в развитие производства на благо Германии. Увеличены масштабы государственных заказов, направленных преимущественно на развитие ВПК и высокотехнологичных отраслей.

Для сравнения посмотрим, как обстоят дела у нас с соответствующей экономической политикой. Почти все с точностью до наоборот, кроме последнего пункта.

На предстоящую шестилетку Президента фактическим планом хозяйственно-экономического развития страны является новый майский Указ.

Экономический смысл Указа - увеличение финансирования отдельных, хотя бесспорно важных, сфер в рамках существующей либерально-экономической парадигмы. «Стратегические задачи», обозначенные в Указе, увязываются с таргетированием инфляции в 4%. В рамках существующего бюджетного правила достижение поставленных целей возможно только в условиях трехзначных цен на нефть.

Рубль привязан к доллару. Эмиссия рубля осуществляется под поступающие валютные резервы. В 2017 г. Премьер, выступая перед Федеральным собранием, эмоционально заявлял, что у Правительства нет денег. Понятно, что он имел в виду валюту, ведь решить вопрос с эмиссией рубля Правительство в состоянии. Вспомним, в этой связи, слова бывшего Главы ЦБ Геращенко:



Если государственный деятель говорит, что у него нет денег, его надо гнать, ибо он не знает, что государство делает деньги.

Рубль не является инвестиционной валютой - мешает пуповина, привязывающая его к доллару. Точнее, мешают те, кого эта пуповина питает. Рублевый кредит слишком дорогой, чтобы быть инвестиционной валютой.

Ни запрета, ни трансграничного контроля над вывозом капитала нет. Значительные суммы по-прежнему утекают за рубеж, вместо инвестирования в экономику России. Выгодоприобретатели – иностранные государства, нерезиденты, в т.ч. оффшорные, и биржевые спекулянты.

Никакого контроля за дивидендами и доходами собственников и топ-менеджеров не существует По официальным данным, руководители крупных корпораций с государственным контролем зарабатывают по несколько миллионов рублей в день. Понятно, что эти деньги государство забирает у детей и стариков. И это в разы больше, чем у их коллег на Западе. Ситуацию необходимо менять, поскольку разительный диспаритет в доходах чреват ростом социальной напряженности.

Увеличение государственных заказов у нас имеет место, хотя носит скорее точечный, чем системный характер.

Применение пяти мер, указанных выше, само по себе способно обеспечить прорывный рост экономики. В реальности список мер можно расширить. В условиях экономических санкций нужен системный план ускоренного развития, а не просто увеличение финансирования отдельных направлений. Для прорыва это необходимо, но не достаточно.

Источник: topcor.ru