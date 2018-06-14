Россия уходит от доллара, Глазьев вновь советник Президента, связь с ЧМ и… снова 11!

Какой сегодня замечательный день! (И дело совсем не в открытии чемпионата мира по футболу. Хотя… Интересно: 14 июня – это 1+4+6 = 11, а время начала официальной трансляции, 17:30 – также даёт в сумме 11. Представляю себе недовольство европейских болельщиков, большинство которых в этот час должны ещё находиться на рабочем месте.Так что вряд ли это простое совпадение, учитывая и другие, связанные с глобальным управлением моменты. Да взять хотя бы сам футбол: две команды по 11 человек в каждой – прямо, как два крыла Глобального Предиктора. В общем, символики предостаточно.Может прав Пякин, утверждая, что с открытием ЧМ-2018 Россия перехватывает глобальное управление?!!И как бы в подтверждение этого тезиса – действительно прекрасная новость: Россия отказывается от доллара!