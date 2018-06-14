Россия уходит от доллара, Глазьев вновь советник Президента, связь с ЧМ и… снова 11!
15:02. 14 июня 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какой сегодня замечательный день! (Тьфу-тьфу-тьфу, что б не сглазить.)
И дело совсем не в открытии чемпионата мира по футболу. Хотя… Интересно: 14 июня – это 1+4+6 = 11, а время начала официальной трансляции, 17:30 – также даёт в сумме 11. Представляю себе недовольство европейских болельщиков, большинство которых в этот час должны ещё находиться на рабочем месте.
Так что вряд ли это простое совпадение, учитывая и другие, связанные с глобальным управлением моменты. Да взять хотя бы сам футбол: две команды по 11 человек в каждой – прямо, как два крыла Глобального Предиктора. В общем, символики предостаточно.
Может прав Пякин, утверждая, что с открытием ЧМ-2018 Россия перехватывает глобальное управление?!!
И как бы в подтверждение этого тезиса – действительно прекрасная новость: Россия отказывается от доллара!
И дело совсем не в открытии чемпионата мира по футболу. Хотя… Интересно: 14 июня – это 1+4+6 = 11, а время начала официальной трансляции, 17:30 – также даёт в сумме 11. Представляю себе недовольство европейских болельщиков, большинство которых в этот час должны ещё находиться на рабочем месте.
Так что вряд ли это простое совпадение, учитывая и другие, связанные с глобальным управлением моменты. Да взять хотя бы сам футбол: две команды по 11 человек в каждой – прямо, как два крыла Глобального Предиктора. В общем, символики предостаточно.
Может прав Пякин, утверждая, что с открытием ЧМ-2018 Россия перехватывает глобальное управление?!!
И как бы в подтверждение этого тезиса – действительно прекрасная новость: Россия отказывается от доллара!
И заявила об этом… вы уже догадались: Эльвира Набиуллина, глава ЦБ!
„Российская валюта должна заменить доллар в активах и пассивах банков России. Цель – быстро и без потерь уйти от долларовой системы в расчётах, по максимуму уменьшить влияние курса американской валюты на внутреннюю экономику”
А чтобы подчеркнуть именно глобальный аспект происходящего вокруг России, глава ВТБ А. Костин буквально вколачивает гвоздь в гроб былого американского доминирования в мире:
„Главная задача – уйти от доллара в расчётах между странами. Эта борьба должна выйти на международный уровень.”
(Кстати, накануне ФРС в очередной раз повысила ростовщическую ставку, что делает кредиты на Западе пусть чуть-чуть, но всё же дороже, чем раньше.)
Наконец, С.Ю. Глазьев, в нынешние времена далеко не самый либерально настроенный экономист, восстановлен в должности советника Президента.
Хотя здесь не стоит сильно обольщаться: в число советников назначены или переназначены и некоторые весьма одиозные личности, вроде Михаила Федотова или помощника Президента Андрея Фурсенко.
Кстати, коли уж мы заговорили о футболе, то будет интересно взглянуть на эмблемы предшествующих чемпионатов мира, скажем, за последние два десятилетия. Отнюдь не настаивая на верности наших оценок.
Да, нынешний кубок мира – третий подряд, проводящийся в странах БРИКС.
Итак, в 1998 г. ЧМ принимала Франция.
Цвета Франции, как и сегодняшней России – синий,белый, красный. А вот на эмблеме мы видим и чёрный цвет, совсем не праздничный. Отсутствие надписи с ФИФА. Более того, сама композиция наводит на образ заходящего солнца. В общем, печальное будущее Франции, увы, фактически предрешено. Кто сомневается – посетите Париж и посмотрите, каково соотношение белых французов и приезжих арабов и негров.
ЧМ-2002. Корея и Япония.
Жёлтый человечек – это понятно, Азия, как-никак. А вот разорванный круг, похоже, ничего хорошего не предвещает: отсутствие продолжения, преемственности, невозможность планирования будущего. Либо оно всё-равно в сторону захода солнца.
ЧМ-2006. Германия.
Тут вообще всё открытым текстом: мигранты торжествуют. Посмотрите, какая замечательная негритянская копна волос на человечке внизу! И разной формы глаза смеющихся лиц также говорят о расовых различиях. А если фигурка внизу - это оттолерантненный немец, всё равно изгиб влево, закат.
ЧМ-2010. Южная Африка.
Человечек, понятное дело, чёрный. И, вроде бы, в центре, и большого размера. Вот только поза очевидна: человек падает, причём на спину, т.е. на лопатки. То же подчёркивают и стрелки, направленные вниз. Падение. Закат.
ЧМ-2014. Бразилия.
Людей вообще нет, одни руки. По-видимому, рабочие. В любом случае, доминирующий элемент направлен вверх, т.е. предполагается развитие. Развитие без человека? Вас заменят роботы? Хотя зелёный цвет двух других ладоней можно трактовать как необходимость сбережения планеты. Впрочем, первое не исключает полностью второго.
Наконец, нынешний ЧМ-2018. Россия.
Слово Россия явно бросается в глаза. И в отличие от предыдущих эмблем, белый человечек внизу ориентирован на восход солнца, да и сам он как бы стремится ввысь, к звёздам. Можно увидеть и большую красную стрелку, направленную вверх. Т.е. предусматривается развитие, причём развитие с человеком и самого человека.
Фигурка второго человечка также направлена вверх, причём он охватывает часть Вселенной, а другие части, выше, ещё предстоит исследовать.
Внизу цвет белого человечка сменяется желтовато-коричневым. Метисация. Или все остальные народы Земли, которые объемлют нашу планету. Подчёркивая её единство с человеком.
В общем, эмблема российского ЧМ представляется вполне оптимистичной.
Как видим, происходящие на наших глазах знаковые события, безусловно, тесно связаны между собой.
И в нынешнем деградирующем мире снова Россия показывает путь в то будущее, которое отвечает чаяниям здоровой части человечества: развитие. Развитие человека, и… снова – к звёздам!
С.Ю. Сальников
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Источник: ss69100.livejournal.com