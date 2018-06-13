Удар по Шайрату был предупреждением Китаю
10:15. 13 июня 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Трамп в свое выступлении подтвердил, что удар по Шайрату в 2017-м году https://colonelcassad.livejournal.com/3344794.html после провокации в Хан-Шейхуне https://colonelcassad.livejournal.com/3356267.html был использован для давления на Китай.
Некоторые тогда думали, что основной адресат ракетного "послания" это Кремль, но как и предполагалось, провокация была использована для организации "послания" совсем другому человеку.
Поврежденные укрытия для Су-22 в Шайрате.
Ракетный удар США по Сирии в апреле 2017 года служил предостережением для Китая относительно того, как Вашингтон отреагирует на применение химического оружия и оружия массового уничтожения в целом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник в интервью телеканалу Fox News.
Он напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. "Я сказал ему, что, г-н председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии. Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень", – сказал Трамп, оговорившись, что его администрация в принципе против применения столь смертельных и опасных видов вооружений.
"Но это было сделано, потому что Сирия [президента Башара] Асада применила химические газы против детей. Нам пришлось сделать это. Если бы президент Обама пересек бы эту красную черту, то ситуация на Ближнем Востоке была бы несколько иной", – утверждал Трамп.
"Я сказал ему , что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял"
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285962 – цинк
Стоит отметить, что ранее, Трамп несколько иначе излагал этот эпизод.
«Президент Си, позвольте объяснить вам кое-что. Мы только что запустили 59 ракет, которые направляются в сторону Сирии. И я хочу, чтоб вы это знали», — вспомнил Трамп свои слова, сказанные китайскому лидеру.
После этого, по словам американского президента, Си Цзиньпин помолчал 10 секунд и попросил переводчика передать его слова. Он сказал Трампу, что одобряет применение оружия против того, кто «травит газом детей», однако не стал прямо комментировать данный инцидент.
«Думаю, он понял мои слова, а я понял его»
https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/12_a_10624547.shtml#page1 – цинк
Собственно, связь переговоров в Мар-о-Лаго и ударов по Шайрату, была достаточно очевидна еще в 2017-м году https://colonelcassad.livejournal.com/3657815.html, вкупе с другими методами давления на Китай, в рамках пересматриваемой стратегии Белого Дома, где Китай, наряду с Россией, становился стратегическим противником США, что в 2018-м году было формализовано в ключевых документах определяющих американскую внешнюю политику. Можно также отметить, что председатель Си действительно все понял, после чего в Китае резко форсировали программу военного кораблестроения и увеличили военный бюджет, а в соседней Северной Корее внезапно появились МБР способные долететь до Западного побережья США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com