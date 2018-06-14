Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июня 2018

Трамп в свое выступлении подтвердил, что удар по Шайрату в 2017-м году после провокации в Хан-Шейхуне был использован для давления на Кита, пишет популярный блогер Colonel Cassad.

Некоторые тогда думали, что основной адресат ракетного «послания» это Кремль, но как и предполагалось, провокация была использована для организации «послания» совсем другому человеку.

Поврежденные укрытия для Су-22 в Шайрате.

Ракетный удар США по Сирии в апреле 2017 года служил предостережением для Китая относительно того, как Вашингтон отреагирует на применение химического оружия и оружия массового уничтожения в целом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. «Я сказал ему, что, г-н председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии. Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень», — сказал Трамп, оговорившись, что его администрация в принципе против применения столь смертельных и опасных видов вооружений.

«Но это было сделано, потому что Сирия [президента Башара] Асада применила химические газы против детей. Нам пришлось сделать это. Если бы президент Обама пересек бы эту красную черту, то ситуация на Ближнем Востоке была бы несколько иной», — утверждал Трамп.

«Я сказал ему, что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял»

Стоит отметить, что ранее, Трамп несколько иначе излагал этот эпизод.

«Президент Си, позвольте объяснить вам кое-что. Мы только что запустили 59 ракет, которые направляются в сторону Сирии. И я хочу, чтоб вы это знали», — вспомнил Трамп свои слова, сказанные китайскому лидеру.

После этого, по словам американского президента, Си Цзиньпин помолчал 10 секунд и попросил переводчика передать его слова. Он сказал Трампу, что одобряет применение оружия против того, кто «травит газом детей», однако не стал прямо комментировать данный инцидент. «Думаю, он понял мои слова, а я понял его».

Собственно, связь переговоров в Мар-о-Лаго и ударов по Шайрату, была достаточно очевидна еще в 2017-м году, вкупе с другими методами давления на Китай, в рамках пересматриваемой стратегии Белого Дома, где Китай, наряду с Россией, становился стратегическим противником США, что в 2018-м году было формализовано в ключевых документах определяющих американскую внешнюю политику.

Можно также отметить, что председатель Си действительно все понял, после чего в Китае резко форсировали программу военного кораблестроения и увеличили военный бюджет, а в соседней Северной Корее внезапно появились МБР способные долететь до Западного побережья США.

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