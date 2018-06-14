Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июня 2018
- 06:35 Госдеп прокомментировал подготовку провокации с химоружием в Сирии.
- 05:30 Трамп неожиданно признался: Целью удара по Сирии был Китай.
- 00:26 Асад рассказал о вмешательстве России во внутренние дела Сирии.
Госдеп прокомментировал подготовку провокации с химоружием в Сирии
Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отвергла обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.
В понедельник официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Сирийская свободная армия» (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
«Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и Свободная сирийская армия готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии», — написала Науэрт в своём Twitter.
Представитель Госдепа в очередной раз обвинила Москву в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскритиковала Россию за позицию в отношении сирийских властей.
«В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает (президента Сирии Башара) Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия», — заявила она.
«Химатака» в Думе и отравление Скрипалей
После провокации с якобы применением 4 апреля химоружия в сирийском городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их утверждению, используются для производства химического оружия.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для атаки.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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Трамп неожиданно признался: Целью удара по Сирии был Китай
Трамп в свое выступлении подтвердил, что удар по Шайрату в 2017-м году после провокации в Хан-Шейхуне был использован для давления на Кита, пишет популярный блогер Colonel Cassad.
Некоторые тогда думали, что основной адресат ракетного «послания» это Кремль, но как и предполагалось, провокация была использована для организации «послания» совсем другому человеку.
Поврежденные укрытия для Су-22 в Шайрате.
Ракетный удар США по Сирии в апреле 2017 года служил предостережением для Китая относительно того, как Вашингтон отреагирует на применение химического оружия и оружия массового уничтожения в целом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник в интервью телеканалу Fox News.
Он напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. «Я сказал ему, что, г-н председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии. Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень», — сказал Трамп, оговорившись, что его администрация в принципе против применения столь смертельных и опасных видов вооружений.
«Но это было сделано, потому что Сирия [президента Башара] Асада применила химические газы против детей. Нам пришлось сделать это. Если бы президент Обама пересек бы эту красную черту, то ситуация на Ближнем Востоке была бы несколько иной», — утверждал Трамп.
«Я сказал ему, что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял»
Стоит отметить, что ранее, Трамп несколько иначе излагал этот эпизод.
«Президент Си, позвольте объяснить вам кое-что. Мы только что запустили 59 ракет, которые направляются в сторону Сирии. И я хочу, чтоб вы это знали», — вспомнил Трамп свои слова, сказанные китайскому лидеру.
После этого, по словам американского президента, Си Цзиньпин помолчал 10 секунд и попросил переводчика передать его слова. Он сказал Трампу, что одобряет применение оружия против того, кто «травит газом детей», однако не стал прямо комментировать данный инцидент. «Думаю, он понял мои слова, а я понял его».
Собственно, связь переговоров в Мар-о-Лаго и ударов по Шайрату, была достаточно очевидна еще в 2017-м году, вкупе с другими методами давления на Китай, в рамках пересматриваемой стратегии Белого Дома, где Китай, наряду с Россией, становился стратегическим противником США, что в 2018-м году было формализовано в ключевых документах определяющих американскую внешнюю политику.
Можно также отметить, что председатель Си действительно все понял, после чего в Китае резко форсировали программу военного кораблестроения и увеличили военный бюджет, а в соседней Северной Корее внезапно появились МБР способные долететь до Западного побережья США.
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Асад рассказал о вмешательстве России во внутренние дела Сирии
Союз России и Сирии имеет большую историю, при этом Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».
«Касаемо Сирии, Россия не вмешивается во внутренние дела САР. Если есть предложение, то его озвучивают. В конечном итоге решение остается за командованием Сирии и сирийским народом», — сказал Асад.
Он добавил, что между РФ, САР и Ираном, естественно, бывают разного рода разногласия.
«Если бы мы были согласны полностью друг с другом во всем, то зачем нам вообще дискутировать? Мы интенсивно встречаемся, чтобы договориться»,- сказал он.
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