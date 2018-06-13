Россия-Германия. Единое прошлое, настоящее, будущее. Виктор Максименков и Вячеслав Сейвальд. Часть 1

Великая Отечественная война, цели и причины.



Виктор Максименков и Вячеслав Сейвальд

Ведущий передачи – Алексей Орлов



Часть 2 – https://youtu.be/bO-UH4_ZnFc



В эфире был рассмотрен вопрос: ради каких целей была развязана эта война. Ведь несмотря на трагический опыт истории, народы Германии и России совсем еще недавно жили в мире и взаимном уважении, опираясь на единство корней.

Также мы говорили о том, что необходимо делать, чтобы основываясь на совместном далеком арийском прошлом, прийти к созидательному совместному будущему.



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Источник: www.youtube.com