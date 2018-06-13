Россия-Германия. Единое прошлое, настоящее, будущее. Виктор Максименков и Вячеслав Сейвальд. Часть 2
Великая Отечественная война, цели и причины.
Виктор Максименков и Вячеслав Сейвальд
Ведущий передачи – Алексей Орлов
Часть 1 – https://youtu.be/ITPDh359dtk
В эфире был рассмотрен вопрос: ради каких целей была развязана эта война. Ведь несмотря на трагический опыт истории, народы Германии и России совсем еще недавно жили в мире и взаимном уважении, опираясь на единство корней.
Также мы говорили о том, что необходимо делать, чтобы основываясь на совместном далеком арийском прошлом, прийти к созидательному совместному будущему.
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Источник: www.youtube.com