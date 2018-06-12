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Фальшивая древность Китая

09:00. 12 июня 2018 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

Бывший губернатор Приморского края Евгений Наздратенко в одной из телевизионных передач сказал: «Мне понятно, почему китайцы доказывают, что Приморье это их территория, но мне непонятно, почему российские историки доказывают мне то же самое».

Можно ли говорить, что благодаря этим историкам наши сибирские и дальневосточные земли теоретически подготовлены к сдаче китайцам?

Что можно сказать о расовой и этнической принадлежности народов, создавших сибирские цивилизации? Откуда на севере китая сотни мумий белых людей? Кто такие динлины? Какой народ был коренным населением Японии?

Почему замалчивают китайские пирамиды? О чём может рассказать "Великая китайская стена"? Что за Китай-город расположен в центре Москвы? Как без опытной науки в Китае изобретали технику?﻿

Можно ли говорить, что уже сфальсифицированная  европейская история, слегка  прикрытая азиатской экзотикой, без сдвига во времени «переехала» в Китай? Как эти исторические процессы влияют на нашу современность?﻿

Источник: www.kramola.info

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