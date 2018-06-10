Путин в глобальной политике. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Какая миссия у нашего президента в процессе глобализации человечества на планете?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов объясняет, чем отличаются подходы к демократии у Аристотеля и Джеймса Мэдисона? С чего начался третий президентский срок Владимира Путина? Какая страна может предложить новую глобальную систему координат в обществе? Когда была сделана России “прививка от справедливости”? Между какими системами идёт борьба на отечественной политической арене? Возможно ли запретить идеологию? Какую роль в будущем русской цивилизации может сыграть союзное государство Россия-Беларусь? В чём разница между “конструктивной оппозицией” и внутренним врагом? В какую сферу общественной жизни Белоруссии идут украинские мигранты?

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