Главная » Мировоззрение, Политика

Путин в глобальной политике. Виктор Ефимов

12:19. 10 июня 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Какая миссия у нашего президента в процессе глобализации человечества на планете?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов объясняет, чем отличаются подходы к демократии у Аристотеля и Джеймса Мэдисона? С чего начался третий президентский срок Владимира Путина? Какая страна может предложить новую глобальную систему координат в обществе? Когда была сделана России “прививка от справедливости”? Между какими системами идёт борьба на отечественной политической арене? Возможно ли запретить идеологию? Какую роль в будущем русской цивилизации может сыграть союзное государство Россия-Беларусь? В чём разница между “конструктивной оппозицией” и внутренним врагом? В какую сферу общественной жизни Белоруссии идут украинские мигранты?

================================================================

Рекомендуем:

Книги ВП СССР

================================================================

Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>