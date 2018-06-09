Егор Яковлев об интригах интервентов на Русском Севере в 1918 году

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Хронометраж:

0:59 – Белогвардейское подполье подняло восстание в ночь с 1 на 2 августа 1918 года

3:53 – Выдвижение сил Антанты на поддержку белогвардейскому подполью

7:45 – Бой за остров Мудьюг

10:27 – Противоречия союзников

20:34 – Меры, принятые Временным управлением Северной областью

23:31 – Перед генералом Пулем была поставлена задача идти на соединение с чехами

29:01 – Как отреагировала Советская власть на происходящие события

32:39 – Стратегия Ленина по сталкиванию лбами империалистических держав

39:36 – Англичане развернули на русском Севере классический колониальный режим

49:27 – Заговор Чаплина

54:32 – Чайковский перестает быть руководителем Северной области и отбывает в Европу

58:04 – Низкий моральный дух войск интервентов

1:01:21 – Принимается решение о выводе воинского контингента с территории русского Севера



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com