Егор Яковлев об интригах интервентов на Русском Севере в 1918 году
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Хронометраж:
0:59 – Белогвардейское подполье подняло восстание в ночь с 1 на 2 августа 1918 года
3:53 – Выдвижение сил Антанты на поддержку белогвардейскому подполью
7:45 – Бой за остров Мудьюг
10:27 – Противоречия союзников
20:34 – Меры, принятые Временным управлением Северной областью
23:31 – Перед генералом Пулем была поставлена задача идти на соединение с чехами
29:01 – Как отреагировала Советская власть на происходящие события
32:39 – Стратегия Ленина по сталкиванию лбами империалистических держав
39:36 – Англичане развернули на русском Севере классический колониальный режим
49:27 – Заговор Чаплина
54:32 – Чайковский перестает быть руководителем Северной области и отбывает в Европу
58:04 – Низкий моральный дух войск интервентов
1:01:21 – Принимается решение о выводе воинского контингента с территории русского Севера
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com
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https://www.youtube.com/watch?v=7KNU4-W8XNQ
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