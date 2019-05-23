Егор Яковлев о заговоре Гучкова

Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlev

Спонсор выпуска — магазин OperShop: https://opershop.ru



Хронометраж:

0:41 – Гучков был гроссмейстером политической интриги

2:13 – Необычная дуэль

6:05 – Участие Гучкова в военных конфликтах

10:47 – Реформы 1860-х годов запустили движение России к конституционному строю

21:36 – Целью буржуазии было учреждение парламента

26:10 – Гучков создает партию Союз 17 октября

30:43 – Про Мясоедова

39:49 – Статья под названием “Кошмар”

43:01 – В 1915 году общество стало искать виноватых в поражениях

45:32 – Ритуальная жертва

51:01 – Сухомлинова снимают с поста военного министра

54:15 – Третий виток информационной кампании

56:55 – Про Распутина

1:11:03 – Власть Гучкова распространялась и на военные круги

1:14:56 – Гучков оказался не готов к Февральской революции

1:20:40 – Виртуозное владение СМИ не означает политической эффективности



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O82LvxTSkko