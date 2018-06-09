Артековцы готовятся к празднованию Дня России

12 июня в Международном детском центре «Артек» пройдет масштабная акция, посвященная Дню России. В ней поучаствуют более тысячи детей.

«Ребята не только исполнят гимн России, но и станут участниками морского парада, в ходе которого суда морской флотилии «Артека» совершат торжественный выход с российским флагом на борту. В параде с водруженными флагами пройдут два катера «Кальмар», 10 лодок «Оптимист», 6 шлюпок, а три катера, замыкающие шествие, создадут триколор из дымовых установок», – рассказали в лагере.

После парада артековцы споют песню о России на семафорном языке жестов. Праздничную акцию завершит селфи-сессия. Под хештегом #АртекРоссия дети из разных регионов выложат фото с праздника.

«Главная идея фотоакции состоит в демонстрации того, что «Артек» – маленькая модель России, поскольку каждую смену в детском центре собираются школьники из всех регионов нашей страны. Размещение праздничных селфи станет интернет-перекличкой регионов», – пояснили в МДЦ.

В течение смены ребята в «Артеке» становятся настоящей семьей и обретают новых друзей. Крепкую дружбу не разделяют километры – многие продолжают общаться и после отъезда из лагеря. Как раз сегодня ребята отмечают Международный день друзей, который во многом может послужить символом лагеря на крымском побережье.

Артековцы полностью согласны со строками из песни Олега Газманова, который сам недавно примерил роль вожатого во время празднования 91-летия международного детского центра: «Друг - это больше, чем брат. Без друзей трудный путь не пройдёшь. Дружба крепка как булат, если друга в «Артеке» найдешь!»

К слову, известные личности нередко приезжают в гости в лагерь. Недавно у ребят появилась возможность пообщаться с народным артистом и писателем-юмористом Евгением Петросяном. Встреча началась с разговора о культуре. Артековцы по очереди высказывали собственное понимание этого слова: «это то, что передается из поколения в поколение», «это манеры и то, как люди относятся друг к другу», «это духовные ценности человека», «это внутренний стержень».

После беседы с ребятами Евгений Петросян оценил артековские владения во время экскурсии. Детский центр приобрел новый облик после глобальной реконструкции, которая началась в 2014 году. В настоящий момент перестроены корпуса детских лагерей, для ребят действуют 3 открытых бассейна, Дворец спорта, центральный стадион на 7000 мест. Питаются школьники по системе «шведский стол». Шеф-повара угощают детей вкусными десертами: венскими вафлями и фирменными блинчиками по особому рецепту. Во время смены учебный процесс продолжается: на территории «Артека» находится современная школа, которую ребята шутливо прозвали «Хогвартс».

«Это уникальное пространство, в которое попасть – большая радость, – сразу после экскурсии поделился с артековцами впечатлением Евгений Петросян. – Я очень рад за вас, что это у вас случилось. Это волшебное место, которое за четыре года преобразилось невероятно. Представляю, что дальше будет! Здесь люди из всех отраслей помогают созиданию образовательных проектов. И все это во имя нашего будущего – во имя вас, детей, которых мы хотим видеть хорошими людьми, счастливыми, любящими свою родину, желающими стать профессионалами. Именно здесь, в «Артеке», вам в этом помогают».