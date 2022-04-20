Взяться за очень сложное дело и с успехом довести его до конца — задача, которую под силу решить талантливому и изобретательному подростку. Именно такие ребята и отдыхают в «Артеке». Юные изобретатели из четвёртой смены вместе с наставниками из Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева учились самостоятельно конструировать космические ракеты и запускали их в небо.

Дружная команда финалистов конкурса «Спутник» от тематического партнёра НИУ им. академика С. П. Королева собралась на «космической» смене в «Артеке», чтобы соорудить собственные летательные аппараты. Артековцы мастерили пневмогидравлический механизм, создавали корпус, прикрепляли парашют к изобретению. Первый запуск летательных аппаратов провели 18 апреля.

Педагог дополнительного образования в лаборатории ракетостроения Даниил Куприянов рассказал, как работают ракеты на пневмогидравлике: из тела изделия выбрасывается вода, по закону сохранения импульса энергия преобразовывается и толкает ракету вверх. От силы давления и количества воды будет зависеть, как высоко она полетит. Раскрытие парашюта – самый волнительный момент. Денис Грачёв из Республики Мордовия признался, что никто до конца не был уверен в том, что парашют сработает. Однако первый, а затем и второй запуск увенчались успехом.

«У меня в руках наша ракета «ГТК 1822», это сокращенная аббревиатура фамилий участников нашей команды – Денис Грачев, Артем Тимошенко, Егор Кучеренко. Мне повезло с командой: Денис и Егор - блестящие инженеры. Ракету собрать было непросто, но благодаря наставникам, приятной атмосфере, которая царила в команде, все прошло успешно», — рассказывает Артём Тимошенко.

Это уже шестой раз, когда в «Артек» прибывают участники программы «Спутник» национального исследовательского университета им. С.П. Королёва. У школьников есть возможность представить свои проекты и создать изобретения на базе детского центра по направлениям «ракетостроение» и

«двигателестроение», а также проявить свои таланты в осваивании космических и информационных технологий.

Ракетостроение - не единственная программа дополнительного образования, которую «Артек» реализует вместе с партнёрами. Например, ребят учат своими руками создавать авиамодели, роботов, делать керамические изделия, разбираться в мехатронике, работе следователя и даже играть в SNAG-гольф.

Автор фото: Николай Хлевицкий

Помимо обучающих занятий от партнёров детского центра, в «Артеке» есть и другие мастер-классы. Даже в столовой. Опытные повара-аниматоры комбината питания, который кормит участников лагерей МДЦ, частенько учат детей готовить традиционные блюда различных народов мира, печь полезные сладости, а иногда даже делать очень необычные лакомства. Это может быть фигурное печенье, на которое после приготовления можно нанести узор съедобной глазурью, рис в паназиатском стиле или что-то не менее аппетитное. Одни ребята конструируют настоящие ракеты, а другие — создают кулинарные шедевры в виде ракет, как это делали поварята на юбилей «Хрустального». А некоторым ребятам удаётся постичь самые сложные аспекты поварской работы. Например, сделать мармелад из помидоров с помощью молекулярной кухни. Такие кулинарные изыски доступны даже не каждому повару. С началом пандемии мастер-классы от поваров перешли в онлайн-формат, можно было готовить прямо на кухне с родителями. Однако с улучшением эпидемиологической ситуации повара снова стали проводить обучающие мероприятия для участников смен в столовых, где профессиональный комбинат обеспечивает каждого артековца сбалансированным пятиразовым питанием, богатым крымскими фруктами и овощами.

Помимо мастер-классов в «Артеке» есть десятки способов занять себя. Здесь есть несколько десятков спортивных секций от футбола до аэробики, студии дополнительных занятий, где можно освоить моделирование игрушек, создание оберегов, обучиться играть на фортепиано или гитаре, сделать свой артбук или расписать витражи.