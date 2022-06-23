В детском центре впервые с пандемии стартовала международная смена. Ребят ждут встречи с чемпионами, купание в море и кулинарные мастер-классы.

В международном детском центре стартовала шестая смена «Культурный код «Артека». Помимо традиционных соревнований на открытом воздухе и морских купаний для школьников подготовлена обширная культурная и спортивная программы. 23 июня, в Олимпийский день, ребята пообщаются с министром спорта Республики Крым Ольгой Торубаровой и серебряным призёром Олимпийских Игр 2006 года, четырёхкратным чемпионом мира Николаем Кругловым. Последний, правда, биатлонист, так что мастер-класс езды на лыжах вряд ли преподаст: погода в Крыму стоит самая что ни на есть летняя. Но может он поделится советом, как всегда попадать точно в яблочко?

Без новых знаний отдыхающие точно не останутся. Для артековцев подготовлены многочисленные кулинарные мастер-классы, где научат готовить такие блюда, которые вряд ли встретишь в меню среднестатистического россиянина. Их проведут для артековцев всех девяти лагерей, неизменным останется только место действия – столовая «Горного». В зависимости от желания ребят, надеть поварской колпак в каждом лагере предложат неоднократно. Блюда, которые представят на мини-курсах, намекают, что ребят ждет необычное кулинарное приключение.

- Я подбирал меню для мастер-классов лично, - рассказал шеф-повар аниматор «Артека» Константин Сорокин. – Исходил из того, чтобы это была в первую очередь полезная пища, подбирал разнонациональные блюда. Так что артековцы смогут научиться готовить морковный суп (Франция), кесадилью (Мексика), пасту карбонара (Италия) и другие блюда.

Подобное решение удивительным образом совпало с тем, что шестая смена станет первой за последние годы, когда в Крыму соберутся школьники из разных стран. В международный детский центр приедут ребята из Армении и Казахстана. Найдется здесь место не только для гостей издалека, но и для соседей – здесь ждут много школьников из Донецкой Народной Республики. С тем, чтобы заманить такую многонациональную группу на кухню, оторвав детей от плескания в море и лазания по горам, проблем возникнуть не должно.

- Это не проблема, - уверяет Константин Сорокин. – Я уже не первый раз в «Артеке», пару лет назад мы устраивали мастер-классы для международной смены, даже телевыпуск об этом большой сделали. За одним столом в общей сложности собрались представители 70 стран, многие даже по-русски не понимали. Но общий язык нашли! Я и сейчас сделаю все, чтобы детям было интересно и вкусно. Блюда для мастер-класса подобраны так, чтобы они были не слишком сложны в технологическом плане, и быстро готовились, так что время для купания у детей останется.

В любом случае никто не останется голодным. В «Артеке» за этим строго следит комбинат питания, который своими вариантами шведского стола находит подход к желудку каждого ребенка. Профессиональные повара готовят блюда разных стран, кормят пять раз в день. В меню есть место и мясным блюдам, и рыбным, и овощам, и мороженому с клубникой, а также крымской черешне. В общем есть из чего выбрать необычный обед. Отметил особенность шестой смены и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко:

- Впервые за два года артековская смена будет международной: мы принимаем детей из Казахстана и Армении. Сегодня, как никогда, важны общение ребят из разных стран, обмен культурами и традициями. Встречаем мы и 170 школьников из Донецкой Народной Республики. Убежден, приехав в «Артек» просто мальчиками и девочками, ребята уедут артековцами, проникнутся атмосферой дружбы, взаимопомощи, понимания. Мы сделаем все, чтобы каждый почувствовал плечо друга и наставника, раскрыл свой потенциал, поделился своим творчеством со сверстниками и записал в свою копилку новые достижения.