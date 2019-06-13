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Многообразие культур: артековцы отметили День России

15:49. 13 июня 2019 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

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12 июня в МДЦ «Артек» прошли праздничные мероприятия. Одним из самых запоминающихся стал большой многонациональный хоровод, в его составе были представители разных стран.


    Событие ребята запомнят надолго: праздник посетили более трех тысяч детей из 14 государств и 85 субъектов РФ. На мероприятиях артековцам удалось познакомиться с традициями различных регионов России. В этот день в МДЦ были организованы студии прикладного творчества, культурный фестиваль и интерактивный квест.


    Торжество началось с утренней линейки, когда в девяти лагерях «Артека» подняли российский триколор. После на Русской поляне прошел фестиваль национальных культур. В нем представили свои регионы сразу 60 детских творческих коллективов. «Фестиваль собрал 3,5 тысячи артековцев и вожатых – это яркое подтверждение культурного многообразия нашей страны. Мы говорим на одном языке – это нас объединяет. Но сегодня все 85 субъектов также стараются показать индивидуальность народов, населяющих нашу Родину. Мероприятие традиционное, и, уверен, оно должно иметь продолжение», – рассказал врио директора международного детского центра Константин Федоренко.


    В программе фестиваля присутствовали народные танцы и выступления музыкальных ансамблей. Праздник произвел на детей большое впечатление. «Участвую в фестивале с гордостью! Мы видим интерес к культуре нашей малой Родины. Всем нравятся и музыка, и наши национальные костюмы. Это очень приятно! Пусть наша страна остается такой же дружной, сильной и независимой», – подчеркнула Саина Макарова из Якутии. Заключительным событием фестиваля стал большой многонациональный хоровод, в его составе были ребята из разных государств, а также вожатые и работники «Артека». В День России дети из зарубежных делегаций в полной мере смогли прочувствовать, насколько самобытна культура нашей страны.  


    «Артек» всегда с большой радостью принимает в своих стенах ребят из других государств. В августе, к примеру, для иностранцев пройдет уже третья смена по русскому языку. С особенностями культурной жизни России дети познакомятся на мастер-классах, квестах и флешмобах. Смена посвящена подготовке школьников из зарубежья к международной олимпиаде по русскому языку. Стоит отметить, что в «Артеке» иностранцы не только узнают что-то новое о России, но и представляют также родные страны. Одной из традиций детского центра стал обмен национальными рецептами. Так, в апреле ребята из испанской делегации вместе с поварами МДЦ приготовили свой фирменный суп-пюре гаспачо. А недавно школьники из Вьетнама провели мастер-класс, во время которого научили других артековцев готовить рыбу по-вьетнамски и традиционные спринг-роллы. По окончании кулинарного урока дети вместе попробовали получившиеся  блюда.
 
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    На подобных мероприятиях и во время повседневной работы сотрудники столовых «Артека» следуют принципам здорового питания. Меню здесь обычно состоит из трех комплексов, которые разрабатываются с учетом требований Роспотребнадзора. В лагерях реализуется система «шведского стола», благодаря которой у детей есть возможность выбирать блюда на свое усмотрение. В рационе учитывается соотношение питательных веществ, энергетическая ценность пищи превышает дневную норму на 20% из-за высокой физической и умственной нагрузки ребят. На столах всегда можно увидеть сезонные овощи и фрукты.


    В 2019 году число юных гостей «Артека» увеличится почти на 3,5 тысяч человек в сравнении с прошлым годом. В общей сложности международный детский центр посетят 43 633 ребенка из 70 стран.

Метки: Артек, дети, питание

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10127 5961
    Maleos 13 июня 2019 в 17:08

    А шо это они такие радостные?.. им разве не объяснили, что это день, в который Россия стала колонией США?.. или таки объяснили, тока они не поняли?

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