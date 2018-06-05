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Нефакт. Выпуск №107

13:47. 5 июня 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Эта история о сделке века! Аляска по площади равна трем Франциям. Аляска – это не только золото, но и вольфрам, платина, молибден, каменный уголь. А главное, здесь и сейчас активно идет разработка гигантских нефтяных месторождений! И всё это когда-то принадлежало России. Но 150 лет назад госсекретарь США и посланник петербургского императорского двора подписали договор о продаже Аляски. Историки до сих пор спорят, насколько правильным было то решение Александра II. Так была ли продажа Аляски вынужденным шагом или верным ходом в политической игре? Разбирался Андрей Бурковский.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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