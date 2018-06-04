Q-Anon обещает 11-го июня «БУМ!»

НЕДЕЛЯ ЗАПОМНИТЕ.

ТЕМНО ДЛЯ СВЕТА.

БЛЭКАУТ НЕОБХОДИМ.

Перевод именно дословный, поскольку Q-Anon пишет, как обычно, анаграммами, словно Нострадамус и что скрывается за его полунамеками понять всегда сложно. Однако «БУМ», то есть взрыв и «НЕДЕЛЯ» трактуются вполне отчетливо.

Если к дате публикации 03.06 прибавить 7 дней, то получается 10.06. В Европе в это время будет уже 11.06. На Западе даты пишут в таком формате: 6.11, 9.11 и так далее. Поскольку цифра 6 это перевернутая цифра 9, символизм цифровых комбинаций 6.11 и 9.11 конспирологи трактуют одинаково. То есть с точки зрения символического смысла 6.11 = 9.11. Исходя из этого на 11-е июня у теоретиков заговора давно были определенные опасения: а вдруг эту дату выберут для очередного глобального фальшфлага?

Теперь к теме присоединился и господин Q-Anon, который тоже на 6.11 что-то предвещает.

Q-Anon – не истина в последней инстанции и много чего вещает, из чего сбывается далеко не всё. Однако у его прогнозов очень много попаданий, что и принесло загадочному инсайдеру общемировую известность. Так что 11-го июня в Европе всякое может быть.

Следим за развитием событий.