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Q-Anon обещает 11-го июня «БУМ!»

11:10. 4 июня 2018 Просмотров - 528 Нет комментариев Опубликовал:

Начиная с 23-го мая (по времени США) 2018-го года, очень известный в сети загадочный инсайдер Q-Anon хранил молчание и не публиковал никаких устрашающих прогнозов. Обычно он что-то как-то комментирует ежедневно, иногда даже по нескольку раз в день, поэтому длившаяся с 23-го мая пауза всех напрягала и конспирологи томились в ожидании очередного чудесного откровения.
 
И вот, 3-го июня чудо произошло:
Дословный перевод приблизительно следующий:
 
БУМ.БУМ.БУМ.
НЕДЕЛЯ ЗАПОМНИТЕ.
 
ТЕМНО ДЛЯ СВЕТА.
 
БЛЭКАУТ НЕОБХОДИМ. 
 
Перевод именно дословный, поскольку Q-Anon пишет, как обычно, анаграммами, словно Нострадамус и что скрывается за его полунамеками понять всегда сложно. Однако «БУМ», то есть взрыв и «НЕДЕЛЯ» трактуются вполне отчетливо. 
 
Если к дате публикации 03.06 прибавить 7 дней, то получается 10.06. В Европе в это время будет уже 11.06. На Западе даты пишут в таком формате: 6.11, 9.11 и так далее. Поскольку цифра 6 это перевернутая цифра 9, символизм цифровых комбинаций 6.11 и 9.11 конспирологи трактуют одинаково. То есть с точки зрения символического смысла 6.11 = 9.11. Исходя из этого на 11-е июня у теоретиков заговора давно были определенные опасения: а вдруг эту дату выберут для очередного глобального фальшфлага?  
 
 
Теперь к теме присоединился и господин Q-Anon, который тоже на 6.11 что-то предвещает. 
 
Q-Anon – не истина в последней инстанции и много чего вещает, из чего сбывается далеко не всё. Однако у его прогнозов очень много попаданий, что и принесло загадочному инсайдеру общемировую известность.  Так что 11-го июня в Европе всякое может быть. 
 
Следим за развитием событий. 
 

Источник: pravosudija.net

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