Письмо Путину

7 июня 2018 года в 12.00 пройдет первая прямая линия с президентом Путиным, после его инаугурации.

Это отличная возможность не только задать волнующий нас вопрос главе государства, но и способ донести до него то, что на самом деле думает и чувствует народ России. Во все времена и во всех странах властная вертикаль старается сообщать руководителям информацию, которую представители этой вертикали считают правильной, нужной и своевременной. Проблема реальной оценки ситуации тем, кто принимает решение от которого зависит судьба миллионов, актуальна во все времена.

Наша задача – задать Путину вопрос. Тот, который действительно волнует десятки миллионов и от решения, которого судьба десятков миллионов зависит напрямую. И задавая вопрос – донести до главы страны нашу позицию.

Какой вопрос на сегодня самый актуальный?

Вопрос роста цены на бензин Президенту непременно зададут. Этот вопрос важный, он беспокоит очень и очень многих.

Но есть вопрос, который коснется каждого и потому волнует любого взрослого жителя Российской Федерации.

Это вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

Сразу после инаугурации Путина члены нового «старого» правительства наперебой заговорили о необходимости увеличения выхода возраста на пенсию. http://24newsru.ru/ekonomika/19083-uvelichenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-s-2019-chto-govoryat-chinovniki-budet-li-povyshenie.html

Мы считаем, что простое повышение пенсионного возраста даст экономию бюджета в очень краткосрочной перспективе (2-4 года), но никак не решит существующих проблем пенсионного обеспечения граждан.

Целью реформы пенсионной системы, должны быть многоплановые изменения существующих правил, в результате которых ПЕНСИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТСЯ, а не просто увеличится срок выхода на заслуженный отдых.

Инициаторы (лоббисты) увеличения пенсионного возраста манипулируют цифрами и фактами:

Они говорят, что существующая система выхода на пенсию принималась «в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет». http://www.interfax.ru/russia/611822 Сказать так, значит утверждать, что пенсионная система в СССР специально планировалась так, чтобы до возраста выхода на пенсию мало, кто доживал. Очень не хочется думать, что нынешние лоббисты повышения пенсионного возраста хотят построить именно такую «идеальную» пенсионную систему, когда человек всю жизнь трудится, а выйти на пенсию просто не успевает. И именно поэтому вслед за ростом продолжительности жизни стараются автоматически поднять пенсионный возраст. Нам говорят, что Пенсионный фонд убыточный, что он постоянно получает дотации из бюджета. https://www.rbc.ru/economics/24/05/2018/5b052b509a7947b9b20e1474 Но не говорят, что перечисления из бюджета есть погашение разницы между пенсионными отчислениями с льготами, которые дало некоторым категориям само государство (например – военные) и общей цифрой отчислений в Пенсионный фонд «обычных» граждан. В целом бюджет Пенсионного фонда бездефицитный.

Простое повышение пенсионного возраста, без комплексного подхода к решению проблемы, приведет лишь к росту социальной напряженности в обществе и подрыву доверия к руководству страны. В условиях внешнего давления на Россию с целью изменить политику РФ, подбить часть элиты к измене президенту и государству, подобные «реформы» — это выстрел себе в ногу.

Наша задача донести эту точку зрения до Президента.

Такую возможность дает Интернет – митинг. https://nstarikov.ru/blog/6787

Интернет-митинг по своим целям ничем не отличается от обычного митинга – ведь главная его задача донести до властей позицию и мнение участников, а не собрать в одном месте все наличные силы органов охраны правопорядка.

Для нас главное – донести информацию. Ведь именно это является главной целью любой манифестации. Привлечение внимания к этой информации, того, кто принимает решение.

Что нужно сделать?

В период с 4 по 6 июня 2018 года включительно отправить ОДИНАКОВЫЙ текст вопроса Президенту (напоминаю, что прямая линия будет проходить 7 июня).

Как направить вопрос Президенту?

Есть несколько способов:

Через сайт http://moskva-putinu.ru/#page/question С помощью приложения Москва-Путину, По телефону 8-800-200-40-40 (звонки, СМС и ММС-сообщения), СМС — и ММС-сообщения на номер 0-40-40, ВКонтакте и Одноклассники

Какой текст необходимо направить В.В. Путину?

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Простое повышение пенсионного возраста, о котором упорно говорят представители правительства, не поможет решению существующих проблем. Уже сейчас понятно, что резкое увеличение возраста выхода на пенсию, приведёт к росту социальной напряжённости и массовому недовольству граждан. Просим Вас обозначить свою позицию по данному вопросу».

Почему надо отправить одинаковый текст?

Одинаковая форма письма нужна для привлечения внимания к участникам акции, к вопросу и к самой проблеме. Чтобы наши письма не потерялись в общем потоке корреспонденции. Для того, чтобы было ясно, что это согласованная позиция единомышленников.

Огромная просьба ко всем участникам Интернет — митинга – максимальное подключение знакомых и друзей. Чем больше однотипных сообщений придет в пункты сбора вопросов Президенту, тем больше вероятность того, что не будет возможности во время Прямой линии не обсудить этот важнейший вопрос.

Формула верного отношения к стране очень проста: моя страна – это моя семья.

Я отношусь к своей стране, как к своей семье. У нас могут быть разные точки зрения на многие вопросы, но, если мы действительно относимся к стране, как к семье, мы обязаны донести нашу позицию до ее Главы.

И сделать это максимально громко и заметно.

С 4-го по 6 июня 2018 года – все на Интернет — митинг против огульного повышения пенсионного возраста в России!