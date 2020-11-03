Андреасян пишет Путину
23:05. 3 ноября 2020 151 просмотр 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Написав открытое письмо Зеленскому https://strana.ua/news/298729-zelenskij-i-sarik-andreasjan-pochemu-prezident-pobil-horshki-s-armjanami.html, где последний был назван гондоном, режиссер плохих российских комедий Андреасян, получил истеричный ответ, где Зеленский оправдывался, что все не так и вообще, Андреасян жертва российской пропаганды. После этого, осознав, что писать открытые письма проще, чем снимать хорошее кино, Андреасян написал открытое письмо Путину, где обвинил его предательстве и сравнил с Лениным.
В 1988 году моя семья в лице мамы, папы и меня была вынуждена переехать из Армении. Мои старшие братья остались жить с бабушкой и дедушкой в ожидании того, что мы приживемся на новом месте и заберём их к себе. В 1992 году они присоединились к нам.
Спустя много лет я рассказывал разные истории и причины переезда, но правда была довольно простой. Нам всем было голодно и очень холодно без отопления, газа, горячей̆ воды и еды. Однажды мой старший̆ брат пошёл в школу, и преподаватель спросил у него, есть ли у нас дома еда, и мой брат ответил, что есть. Преподаватель попросил принести ему немного еды, если, конечно же, родители разрешат. Бабушка поначалу отказалась, но мой папа сказал, что нужно передать еду, и когда брат на следующий̆ день покормил своего учителя в школе, тот плакал от счастья и, видимо, от унижения одновременно. Так жил не только учитель, так жила вся страна! И каждый̆ армянин проделал огромный̆ путь, чтобы наша Родина начала новую жизнь и не возвращалась к тому ужасу, через который̆ прошли наши бабушки, дедушки, родители и мы!
Когда после войны нам дали газ, моя бабушка плакала, так как для неё это уже было забытое явление. В такой̆ ситуации мы оказались по многим причинам, как экономическим, так и географическим, оставшись в окружении ненавидящих нас государств, чьи интересы мы никогда не преследовали и не подчинялись. Когда наши взрослые собирались, то всегда говорили, что пока с нами Россия, мы будем невредимы. Я всю свою жизнь живу с любовью к русскому человеку и считаю себя частью не только своей̆ армянской̆ культуры, но и русской̆.
Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной̆ профессии режиссера, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это.
Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаёте, Владимир Владимирович!
Также вы предаете двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, вы предаете тех маршалов Советского Союза, которые дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссеров, и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России! Три миллиона армян живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению, как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич! Спустя сотни лет, когда на земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которые наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили! Спасибо! Ваш Сарик Андреасян.
(с) Сарик Андреасян
Интересно, будет ли Путин писать в Фейсбуке ответ Андреасяну?
Не менее интересно, получит ли Андреасян еще хотя бы рубль государственных денег на свое "творчество" https://www.kinopoisk.ru/name/1627871/, под которое Ленин тоже какую-то атомную бомбу заложил еще на стадии написания сценариев.
Андреасян видимо плохо учил историю, так как проблемы армян с окружающими народами были решены именно в СССР. А вернулись проблемы армян, как раз с крушением советской власти при Горбачеве и развалом СССР, когда с "ужасным наследием Ленина" было покончено. И сразу вернулись этнические чистки, многолетние войны, средневековые зверства, дерусификация большей части Кавказа, разгул иностранных марионеток и возрождение пантюркистских фантазий. И чем дальше от СССР, тем чаще те же армяне оказываются в ситуации, в которой они уже были в начале XX века, когда дашнаки также жаловались на враждебное окружение. Только на этот раз Ленина нет, чтобы не за 30, а за пару лет решить армяно-азербайджанский конфликт.
На тему "разменной монеты Ленина" отсылаю к ранее публиковавшимся материалам:
1. Как Армения стала советской республикой - https://colonelcassad.livejournal.com/6233960.html
2. О создании ЗСФСР - https://colonelcassad.livejournal.com/6224970.html
Пусть лучше эти адриасяны катятся на свою историческую родину и там стенают о своём пашиняне… Последний всячески поощрял толпы, своих земляков, которые открыто посылалй на х.й и Путина, и Россию – вон, сколько этих выкриков в ютубе… А теперь “прозрел”… Предателей не прощают…
Логично, это какую же армию можно создать из армян проживающих в РФ. А Адриасян вроде вполне призывного возраста.
Блин, но ведь и Азербайджан тоже часть бывшего СССР и получается, мы ради их предков, погибших на ВОВ должны воевать с Арменией. Вот же фигня получается: пришла Россия и сама с собой воюет.
Получается что Россия выучила НИЩЕГО армяшку,дала ему заработать,он стал очень не бедным.
А Пушкина-то не помнит….
Уж не хочет быть он режисёром, Хочет быть властителем московским; Чтобы жить ему в дворце кремлёвском, Чтобы служил ему Путин И был бы у него на посылках».
Ну и там потом что-то про старую стираплку ))
Ни какой войны между Азерами И Арами не будет .Они бедны ,как крысы ,Турция на грани дефолта ,об этом заявили все эти рейтинговые и другие шавки Европы Долг в долларах-420млрд,в этом году отдать 126 млрд,казна пустая ,т.к. они с зятем (он министр финансов),чтобы быть популярными проводили мягкую политику для населения.Лира потеряла 25 %.Впрочем и Рос.рубль тоже летит -Сечину подарок,но у России нет таких долгов.Поэтому Путин спокоен,последний подарок Эрдогану -это открытие сезона в т.году ,когда этого делать нельзя,если Ковид и 90%привоза зараженных -из Турции ,вполне и предупреждающее заявление.Турция разместила бонды на 2млрд под высокий процент в 6,3,Мексика под 1,14.Турции,вернее Эрдогаше и правительству хана .Ара Пошик в сентябре 2019 г ,там саммит был СНГ ,не встретил Путина в аэропорту и сидел он в автобусе на самом заднем сиденье,этого достаточно ,чтобы Пошик улетел в Америку-этого не может простить или забыть просто чиновник ,а уж ВВП.Надеюсь ,он миларепой не увлекался.Правда наш АГЛ ,заявил вчера ,что встретится с Эрдоганом,предложит картошки.Пусть горит этот костерок,пока мозги не проветрятся .