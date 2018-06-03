«Военная приемка» на границе. Часть 2. Юг

В этот раз ведущий программы Алексей Егоров отправится в горы Кавказа, чтобы пройти сложнейшими тропами к самым труднодоступным участкам границы. Задача, – рассказать, как именно устроена защита этого участка границы и показать все те навыки, которыми обязаны владеть дагестанские пограничники. Впервые журналистам так подробно расскажут о принципах перехвата нарушителей вдали от застав и постов. И о том, как устроена система сигнализации на самой границе.









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Источник: www.youtube.com