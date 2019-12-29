Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 3. Дальние рубежи

Где находится воинская часть, максимально приближенная к США, как выглядит служба на границе с Японией и что делают наши военные на Чукотке, Камчатке и Командорских островах – «Военная приемка» продолжает цикл фильмов о работе одного из самых важных органов военного управления страны, Национального центра управления обороной. В этот раз съемочная группа программы отправится на Дальний Восток, чтобы показать, как происходит управление армией в самых удаленных гарнизонах страны. Так зрители увидят базу подводного флота России, которую страны НАТО прозвали «осиным гнездом», побывают на полигоне Кура и станут свидетелями масштабной боевой перегруппировки сил Тихоокеанского флота в районе Чукотки. И, конечно, в этом выпуске будет показано эксклюзивное интервью Министра обороны Сергея Шойгу. О том, как идет разработка «безлюдных» систем управления, и как будет выглядеть управление армией через полвека. Все это в фильме «Национальный центр управления обороной. Часть 3. Дальние рубежи».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3S0IEs2IvS4