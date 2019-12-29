Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 3. Дальние рубежи

11:56. 29 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Где находится воинская часть, максимально приближенная к США, как выглядит служба на границе с Японией и что делают наши военные на Чукотке, Камчатке и Командорских островах – «Военная приемка» продолжает цикл фильмов о работе одного из самых важных органов военного управления страны, Национального центра управления обороной. В этот раз съемочная группа программы отправится на Дальний Восток, чтобы показать, как происходит управление армией в самых удаленных гарнизонах страны. Так зрители увидят базу подводного флота России, которую страны НАТО прозвали «осиным гнездом», побывают на полигоне Кура и станут свидетелями масштабной боевой перегруппировки сил Тихоокеанского флота в районе Чукотки. И, конечно, в этом выпуске будет показано эксклюзивное интервью Министра обороны Сергея Шойгу. О том, как идет разработка «безлюдных» систем управления, и как будет выглядеть управление армией через полвека. Все это в фильме «Национальный центр управления обороной. Часть 3. Дальние рубежи».

Подробности на https://tvzvezda.ru
#ВоеннаяПриемка #Армия #Шойгу

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3S0IEs2IvS4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 1. Дежурная смена
... этом выпуске зритель «Военной приемки» увидит эксклюзивное интервью ... органа управления нашей армии - Национального центра управления обороной. Многие считают, что Национальный центр - ... система, съемочная группа «Военной приемки» побывает на всех командных......
Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 2. Эффективное управление
... страны, Национальный центр управления обороны, продолжает раскрывать свои тайны «Военной приемке». Технология ... этот раз зрители увидят Национальный центр не в режиме селекторов ... Дело в том, что Национальный центр управления обороной – это не только...
Военная приемка. Военная полиция.
...Военная приёмка» покажет уникальную операцию по освобождению заложников в Национальном центре управления ... готовиться. Именно поэтому «Военная приёмка» отправится на Северный...специально для военной полиции построили новейший учебный центр.Подробности на ...
Военная приемка. Военная полиция. Возрождение
...Военная приёмка» покажет уникальную операцию по освобождению заложников в Национальном центре управления ... готовиться. Именно поэтому «Военная приёмка» отправится на Северный...специально для военной полиции построили новейший учебный центр.Подробности на ...
Если завтра война, не готова страна.
... возможность возвращения института прикомандирования военнослужащих (военная приемка, полевые учреждения Госбанка в соединениях... президенте РФ – функции Военного совета исполнять не может. Национальный центр управления обороной РФ наделен...
Оружие будущего: как создаётся новый российский авианосец (ФОТО, ВИДЕО)
...Минобороны России Единых дней военной приемки. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации собираются... заказчики, представители промышленности, военные представители,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)