Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 1. Дежурная смена

В этом выпуске зритель «Военной приемки» увидит эксклюзивное интервью Министра обороны Сергея Шойгу автору программы Алексею Егорову, посвященное работе главного органа управления нашей армии – Национального центра управления обороной. Многие считают, что Национальный центр – это комплекс министерских зданий на Фрунзенской набережной, Сергей Шойгу объяснит: такое представление не верно. Национальный центр управления обороной – это сложнейшая система управления, распространяющаяся не только на всю армию, но и подчас на всю страну. Чтобы показать, как работает эта система, съемочная группа «Военной приемки» побывает на всех командных пунктах во всех военных округах. Более того, журналисты заберутся в самые удаленные воинские части России, расположенные у границ США, Японии, Норвегии, Финляндии, Польши. И все это для того, чтобы показать, что у Национального центра есть рычаги управления даже в самых диких и труднодоступных уголках России. Также в этом выпуске зрителей ждет еще один эксклюзив. Впервые на телевидении будет подробно рассказано о службе дежурных генералов. Наделенные большими полномочиями, эти специалисты входят в крайне узкий круг высокопоставленных командиров, кто имеет право круглосуточного звонка Верховному Главнокомандующему.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMyVks3RJhM