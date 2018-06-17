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«Военная приемка на границе. Часть 4. Пограничные технологии»

17:35. 17 июня 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

«Военная приемка» впервые откроет вам многие секреты технологии пограничного контроля. Эта программа продолжает мини-цикл, посвященный столетию Пограничной охраны. И главное, откроет тайны контроля над самым важным пограничным объектом – Крымским мостом, под которым ежедневно проплывают сотни иностранных судов. Конструкция, длиной 19 километров, контролируется так же плотно, как и самый сложный участок сухопутной границы России. Как именно – об этом смотрите в нашей программе.




Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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