Удар по абрамовичам: Путин лишил обладателей двойного гражданства льгот для «иностранных инвесторов»

После массового забега российских олигархов в иные города и веси Президент Путин все-таки решил прекратить «старый добрый» способ «инвестиций» в нашу экономику со стороны наших олигархов, когда россияне под видом иностранных инвесторов зарабатывали на России, вводя деньги через офшоры, получая тут льготы и не платя налогов в казну.Президент подписал закон, исключающий возможность получения преимуществ и льгот, предоставляемых иностранным инвесторам, лицами, имеющими двойное гражданство.Схема вложения в экономику России российских денег считалась среди российских бизнесменов надежной, как автомат Калашникова. Регистрируем в офшоре компанию, берем — а то и воруем — здесь деньги, объявляем себя любимого «иностранным инвестором» и вкладываем деньги сюда, например, в добычу золота. Далее покупаем особняк в Лондоне, учим детей плевать на Родину и наслаждаемся тем, как растет состояние.Для понимания всей проблемы: согласно отчётам Центрального Банка России, в 2016 году в виде прямых инвестиций в Россию пришло 33 миллиарда долларов, половина их пришла от российских олигархов из Сингапура — оттуда в Россию пришло 16,3 миллиарда долларов, причём почти вся сумма пришла в конце года. После Сингапура в списке крупных инвесторов следуют офшоры Багамских островов, которые вложили 5,8 миллиардов долларов, третье место у Бермудских островов с 2,4 миллиардов. Все владельцы офшорных «иностранных инвестиций» были нашими же олигархами, которые банально обходили российские налоги благодаря льготам, которые предоставляли молящиеся на «иностранные инвестиции» члены правительства Медведева, выбивая новые и новые льготы «для привлечения» этих инвестиций. Как сообщается в исследовании Национального бюро экономических исследований США, всего через офшоры российские олигархи и чиновники из страны вывели более 60 триллионов рублей или свыше триллиона долларов. Вот оттуда и миллиардные состояния наших лондонских или уже израильских олигархов — тот же Абрамович владеет через британский и кипрский офшор крупнейшим в стране металлургическим объедением «Евраз», который он зарегистрировал в Британии, и золотодобывающей компанией, зарегистрированной на Кипре. Притом чистая прибыль, которая уходит из страны, исчисляется в миллиардах долларов.Понятное дело, что вернуть деньги никто не захочет, но вот и «кидать» государство станет сложней. Теперь по закону россияне, имеющие двойное гражданство, лишаются преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, в частности, льготного налогообложения и таможенных льгот. Закон призван исключить случаи, когда российские предприниматели, выводя капиталы за рубеж, потом их возвращают под видом иностранных инвестиций, чтобы получить предоставляемые иностранным инвесторам льготы. При этом из понятия «иностранный инвестор» исключаются иностранные граждане, имеющие российское гражданство, а также иностранные юридические лица или организации, не являющиеся юрлицами, находящимися под прямым или косвенным контролем юрлиц или граждан РФ. Принятие закона должно исключить случаи, когда иностранными инвесторами признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами фактически являются россияне — физические и юридические лица.Принятию закона посодействовали не только реверансы Романа Абрамовича или скоропостижное бегство Минца, но и продажа 5 млн пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов кипрскому офшору. Напомним, 11 января сего года стало известно, что более 700 известных российских представителей «бизнес-элиты» получили гражданство Мальты, вложив туда в общей сложности порядка 700 миллионов евро. Притом все они продолжали зарабатывать в России, а платить и тратить — там. Говорить о каком-то рывке в экономике при таком раскладе просто нереально, да и смешно. Единственно, что реально жаль, — закон принят уже по факту бегства и вывода денег, а не в середине нулевых, когда можно было не допустить столь огромного вывода капиталов. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.Второе, немаловажное нововведение — закон предоставляет возможность офшорным компаниям, которые полностью раскрыли информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества и приобретать доли в российских стратегических предприятиях. И здесь уже речь не только и не столько о наших олигархах, сколько о «партнерах», которые попадают под закон о контрсанкциях и могут попытаться вести здесь бизнес «втихаря», покупая доли в стратегических предприятиях.Да и чиновники не смогут уже купить себе «свечной заводик» к пенсии — они тут же попадут и под закон о запрете на наличии зарубежной собственности, и под закон о втором гражданстве. Конечно, какие-то схемы по обходу закона будут действовать, но есть надежда, что уже не настолько массово и нагло.В целом же, это действительно важный закон, который направлен на восстановление экономического суверенитета страны. Как обычно, он не радикален и половинчат, углы максимально сглажены, а ответственность минимальна. Однако это шаг, и шаг важный — на уровне принятия ответных санкций в сельском хозяйстве, которые стали настоящим драйвером роста для забиваемой ВТО отрасли. Вчера же Путин сделал конкретный шаг по отделению страны от олигархата, и он знает — обратного пути у него уже не будет. Потерю даже части от возможности наживаться на России никто ему не простит.Так, шаг за шагом мы собираем раздаренную в 90-е независимость. То военную, то политическую и информационную, а теперь и экономическую. Кто бы теперь президенту посоветовал еще и банкирам по рукам дать, а то они расходились без меры со своим «замещением государства».

Источник: nashaplaneta.su