Кого спасают контрсанкции?

Под ним подписались лидеры всех фракций плюс 327 депутатов. Так что, уже можно считать, что документ одобрен конституционным большинством палаты. Хотя его рассмотрение в первом чтении состоится 15 мая, и, судя по всему, он будет принят без проволочек. Будущий закон подаётся, как решительный шаг со стороны РФ: запрещается ввоз в РФ ряда видов сельхозпродукции, табака, алкоголя из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции; запрещается приём на работу иностранцев; приостанавливается международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли. Хотелось бы запретить ввоз и лекарств. Но, из 1019 наименований, ввозимых в РФ из США, 90 – не имеют у нас аналогов, поэтому не все препараты подпадают под ограничения. Продолжится «война» между производителями металлов, в зоне ограничений остаются производители алюминия, титана.

Чувствительной контрмерой для американцев был бы запрет на транзитные перевозки грузов в Афганистан через территорию РФ авиацией и по железным дорогам. Но в этом вопросе запрета не будет. Почему? Уступка «партнёрам» ради того, чтобы некто не потерял доход? Первоначальная решительность, проявленная при внесении проекта о контрсанкциях, блекнет. А когда выяснилось, что законопроект вообще «рамочный» и «рамку» заполнит не коллективный разум Госдумы, а президент, к которому частенько забегают пошептаться миллиардеры, то и вовсе становится непонятно: это зеркальный ответ или привычная игра вокруг да около? Патриотическая общественность понадеялась, что западные санкции повернут, наконец, доморощенных капиталистов к своей промышленности. А им предлагается всего лишь рамка. Как это понимать? И почему власть, столько времени терпевшая санкционные и прочие унижения, вдруг засуетилась, в Госдуме начала раскручиваться идея о контрсанкциях?

На эти и другие вопросы парламентского корреспондента Галины Платовой ответил депутат Госдумы фракции КПРФ Александр Кравец. Он считает:

- Обострение ситуации в отношениях РФ с Западом чётко проявило природу сегодняшней российской власти. Всё соответствует тому, о чём говорила КПРФ, чему учили классики научного мировоззрения.

Нынешнее капиталистическое государство РФ стоит на защите крупного олигархического капитала. Власть готова стерпеть всё, только бы истинные хозяева страны – миллиардеры - пребывали в равновесном состоянии. А когда Запад развязал холодную войну с Россией, то под удар попадает и олигархическая братия. В этих условиях опекающий олигархов президент В. Путин обязан принимать меры. А иначе зачем дерипаскам, абрамовичам, вексельбергам и далее по списку доклада минфина США – нужен президент, который не сможет им обеспечить увеличение капиталов и не предотвратил угрозу убытков? Вот почему очередной санкционный нажим Запада на Россию обернулся нажимом на власть со стороны тех, кто является реальными хозяевами нашей страны.

- Потому так молниеносно правительство, президент заявили, что убытки Дерипаске, Мордашову будут компенсированы из бюджета? К списку желающих подкормиться за счёт казны стали присоединяться Вексельберг, Греф, список разрастается. Но, на сколько критичны санкции для этих господ?

- Смотря с какой точки зрения посмотреть. Если думать о национальных интересах, то эти толстосумы вполне могут потерпеть. А что полезного они сделали для страны? Им давно пора перенастроить потоки своей продукции на внутренний рынок. Нужно поработать на развитие своей страны, дать ей металлы, нефть. Есть, конечно, одно НО… Россия может покупать их в разы дешевле, чем на западном рынке. Это и не устраивает алчных бизнесменов. И власть им потакает. Но перед общественностью хочет выглядеть патриотично. Тут и начинается возня с контрсанкциями.

Хотя совершенно понятно, что вляпались они все по собственной глупости. Нечего было покупать предприятия в Европе или в других странах, которые, даже не подключившись к санкциям, всё равно будут слушать своего американского хозяина.

- Сегодня в США самая мощная экономика, у неё много рычагов влияния на любую страну и любой рынок. Что остаётся нашей власти? Показывать, что мы тоже что-то можем. Да, можем. Но, по сравнению с возможностями американцев, наши санкции, что комариный укус. Да, и того меньше, если взять «рамки» и разрешение прежнего транзита.

Мы можем в ответ на санкции против Русала ударить по «Боингу», лишив его титана. Но, тогда надо будет искать рынок сбыта нашим салдинским металлургам, которые производят основную часть этого замечательного металла.

Мы можем ограничить поставки редкоземельных металлов, можно ещё наскрести какие-то контрмеры. Всё равно они не критичны для США и несоизмеримы с возможностями, которыми располагает этот мировой полицейский, жандарм и диктатор.

- Людям бросилось в глаза, как вяло воспринял В. Путин сообщение омбудсмена Т. Москальковой о том, что у неё больше всего жалоб на невыплаты зарплат. Официально задолженность по зарплатам составляет 15 млрд. рублей, не официально – в 2 раза больше. Трудящиеся годами бьются, чтобы им заплатили заработанное. Президент советовал разобраться… Но когда олигархи пожаловались на убытки, им тут же гарантировали компенсации из бюджета. Это же вопиющая несправедливость!

- На это скажу вот что. Уважаемые избиратели! Вы, в том числе и безработные, и не получающие зарплату, и остающиеся без жилья, и обманутые микрофинансовыми организациями, - вспомните, как проголосовали 18 марта?

Этот курс, эту линию, эту политику выбрали вы. И сегодня предъявляйте претензии себе или к своему соседу, который либо голосовал за Путина, либо вообще не ходил на выборы.

- Одной из причин обострения холодной войны Запада против России, включая санкции, является наше участие в военных действиях в Сирии. Но, не все в России понимают, что это за война? Освободительная или империалистическая?

- Среди причин, по которым мы участвуем в этом конфликте, тоже кроются интересы крупных так называемых госкорпораций, хотя это частные монополии. Объясню почему. Напряжённость на Ближнем Востоке, роль Саудовской Аравии и других стран крупнейшего нефтедобывающего региона мира, играет на руку тем, кто заинтересован в высоких ценах на энергоносители. Если Сирия падёт, то американцы будут там рулить полностью. Нас они оттеснят. Даже сейчас, когда мы там присутствуем, не исключено, что, кроме санкций, американцы договорятся с Саудовской Аравией и та опустит на какое-то время цены на нефть. Это ей по силам, у неё большие возможности. И произойдёт обвал рубля, а значит, население наше станет ещё беднее. Но, только не сырьевые госкорпорации, они от этого выиграют, их прибыль будет расти.

- Сейчас всё громче говорят о войне…

- Ситуация, конечно, острая. Однако я не думаю, что в мире пахнет большой войной. А вот унизить Россию ещё больше, такая цель у американцев есть. Они видят, как ослаблен наш экономический потенциал, и бьют в эту болевую точку. Они создают и будут дальше создавать огромные трудности для нашей страны, которые не столько повредят олигархам, сколько рядовым нашим гражданам, в чём-то оболваненным, в чём-то пассивным, выбравшим эту власть и терпящих её от безысходности.

США и в советское время устраивали нам «сюрпризы». Когда строились те же газопроводы на Запад, например, Уренгой – Помары – Ужгород, американцы с союзниками прекратили нам продажу труб большого диаметра. А у нас не хватало объёмов производства турбокомпрессоров, которые гонят газ по трубам. Как поступило советское правительство? Буквально в месяцы построили прекрасный трубопрокатный завод, наши инженеры сконструировали трубокомпрессоры, и ничто не могло остановить победную поступь социалистического государства

А сегодня мы живём в буржуазной стране. Главная причина нашей слабости – нынешняя власть, которая фактически является обслугой буржуев. Все проводимые мероприятия, проекты, северные и южные потоки, что бы нам ни рассказывали об интересах народа, страны, как бы истошно ни кричали «Россия!», - за всеми их делами стоит защита капиталов, прибылей, доходов крупнейших собственников, которые получили богатства мошенническим путём, украв их у народа.

- А почему бы этим миллиардерам, вместо того, чтобы лезть в бюджет, взять и вложить часть своего капитала в переориентацию своего бизнеса на производственную сферу своей страны, возродить авиастроение, машино-, станкостроение. Чтобы страна сама себя обеспечивала всем необходимым. Тогда только, как доказала история, мы будем независимыми. Почему бы им не поработать на государство?

- В РФ нет государственно ориентированной политики. Возможно, удалось бы сориентировать толстосумов на наш производственный сектор, если бы был единый народно-хозяйственный комплекс, если бы было стратегическое планирование. Тогда было бы понятно, сколько нам нужно алюминия, стали, станков… А миллиардеры, каждый обогащается с обломившихся им источников, собрать воедино промышленность, они не могут. Да и не хотят. Для этого нужны единая воля, единый мозг, единый центр управления, планирования и так далее.

- Нам говорят: в России рынок, и правительство ждёт, когда рынок всё выправит.

- Продолжение господства рыночных отношений для России – смертельная перспектива. Это надо понимать. Мы 30 лет барахтаемся в рынке, и убеждаемся, что движения не может быть в условиях, когда эгоистичный частный интерес олигарха навязывает стране свой путь.

Олигархат не способен договариваться, он не способен работать одной командой, потому что тогда надо будет найти способ справедливого перераспределения прибыли. Это может делать только человек выбранный народом, а не назначенный владельцами огромного капитала. Чтобы в жизни страны всё стало на свои места, нужна народная власть.

- Донбасс как-то выпадает из поля зрения, всё как бы закольцовано на Сирии. А Донбасс – это рядом. Какой выход?

- Выход понятен. Нужно признавать республики Донбасса. Там отношения с нынешним руководством Украины не сложатся. Но я вижу непоследовательность в решении вопроса по Новороссии. С другой стороны – это запасная карта… Не получится в Сирии, возьмёмся за Донбасс.

- Донбасс мог бы укрепить Россию. Как думаете?

- Если с Донбассом решить, как с Крымом, то это могло бы дать импульс эмоциональный нашему народу. Но, укрепить нынешнее государство де-факто, невозможно. Потому что наш правящий класс имущих интересует не государство Российское, а прибыли. Они согласятся на любые условия, если им позволят дальше грабить. Будут ли у нас сидеть американцы или доминировать либералы, - им всё равно. Их интересует только использование богатств, ими захапанных. А если их прижмут, то, чтобы сохранить своё всё, они сдадут, кого угодно.

Это заблуждение, когда мы говорим, что вот надо бы РФ укрепить, усилить. Нет, наше государство неремонтнопригодное, нежизнеспособное, оно не может управлять, созидать. Оно может только отнимать и делить между своими.

Собственно, Запад добился своей стратегической задачи. Он выключил Россию из мировой гонки, превратил её в источник сырья. А санкциями показывает нам, что наше место на задворках. Таков итог второго пришествия капитализма в Россию.